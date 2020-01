Legea eliminării pensiilor speciale sau de serviciu are toate ”șansele” să nu intre niciodată în vigoare

Anumite categorii socio-profesionale vor pierde niște drepturi bănești. Fie că sunt pensii speciale, fie că sunt pensii de serviciu, legea adoptată de curând în Parlament le anulează. Și totuși nu va fi așa. Nu vor pierde nimic! Iată motivele:

Scurt istoric: În societatea românească, în anii de presupusă democrație, s-au ivit dezechilibre sociale, care par acum insurmontabile, pentru că... CCR. Profitând de conjucturi politice, pe care le-au forțat să devină favorabile, ”niște cetățeni” au devenit ”mai egali” în fața legii, ceea ce din start este anticonstituțional. ”Nimeni nu este mai presus de lege”, spune Constituția. Aiurea...

Fie că și-au votat pensiile în calitate de parlamentari, fie că au votat pentru alții din magistratură, ori de frică, ori pentru a-și asigura liniștea, motivul invocat atunci a fost ”necesitatea asigurării independenței justiției” în cazul magistraților, iar în cazul aleșilor din Parlament sau din administrația publică locală nici nu mai contează motivul. Să le fie bine, acesta-i motivul. Și le este. În traducere liberă, pe înțelesul tuturor, magistratul trebuia bine plătit pentru a nu putea fi corupt. Logică are motivarea, dar nu neapărat și acoperire în viața reală. Cazurile de magistrați intrați în diverse combinații au demonstrat că cele câteva mii de euro pe lună nu pot să acopere nevoi de sute de mii sau milioane.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Ok... să luăm totuși cazul magistratului de bună credință și să spunem că este majoritar. Nimeni nu spune că trebuie plătit cu minimul pe economie pentru că un alt magistrat a lăsat violatorii din țară liberi pe paturile patriei. Până la urmă, tot legiuitorul e de vină. Dar, după cum bine știți, judecata nu se face doar după litera legii, ci și după spiritul ei. Și mai presus de toate, judecata nu se face în stradă sau la televizor. Putem avea păreri, putem fi frustrați în anumite situații, uneori oripilați, dar nu putem fi procurori sau judecători. Pentru asta este nevoie de multă știință de carte, de experiență, dar mai presus de toate de bună credință. Un magistrat lucrează cu viețile oamenilor, cu destine. Și chiar dacă justiția este uneori oarbă, să nu uităm că magistratul este și el om, cu bune și rele, cu sentimente, cu tot ce vine la pachet din acumulările sale de viață.

Așadar, magistratul chiar trebuie să fie foarte bine plătit, cu toate contraargumentele care pot fi aduse. Este mult mai grav dacă ai un magistrat remunerat prost. În aceeași logică a situațiilor de cântărit, devine clar că argumentele pro remunerare corespunzătoare sunt mai multe și mai puternice decât cele contra.

La un anumit moment, unii spun că prea devreme, magistratul se pensionează. Conform veniturilor, acesta va avea oricum o pensie mai mult decât decentă. Era cazul să aibă încă o pensie, iar veniturile totale să fie mai mari decât cele pe care le avea când era în activitate? Acum, la pensie, nu se mai poate corupe. Dispare acest argument. Fiind și el om, ca noi toți, nu-i convine să piardă niște bani, mai corect spus o grămadă de bani. Nimănui nu-i convine.

Cum facem? Păi, de la înălțimea unei pensii de zecii de mii de lei, se vede mai greu sau deloc durerea de a trăi zi de zi din pensii de sute de lei sau o mie-două. Spun și acum, în timp ce protestează, că au o muncă teribil de grea, atât prin prisma volumului, dar mai ales prin prisma responsabilităților. Omului de rând, nebeneficiar de pensie specială sau de serviciu, de ce i-ar păsa? Normal că nu, mai ales dacă este unul dintre cei care pierd procese pe bandă rulantă atunci când se judecă cu statul sau cu băncile, fiind doar două exemple din multe altele. Așa au apărut tensiunile sociale din ultimele zile și valul public de dezaprobare, pe care nu aș numi-o deocamdată ură. Nu este normal să se ajungă la ură, dar cei care au produs dezechilibrele din societate ar fi trebuit să prevadă asta. Oricum, nimeni nu-și asumă și nimeni nu va răspunde.

Politicienii au fost șmecheri. Asta nu-i o noutate. Poate v-a mirat votul majoritar din Parlament, la momentul adoptării legii care elimină aceste pensii. Ce ați crezut? Ați crezut că le pasă și sunt în sfârșit de partea majorității din societate? Nu-mi spuneți că suntem atât de naivi, încât să credem asta. Au introdus în lege pasaje neconstituționale și au făcut-o intenționat, nu din neștiință. Au știut că imediat legea va fi contestată la CCR, unde decizia, ce să vedeți???, va fi tot a unor judecători. Nimeni nu mai vorbește despre conflict de interese. Curtea Constituțională are ultimul cuvânt și gata! În fapt, judecătorii de la CCR nu vor judeca nimic pe acestă lege, ci vor ”verifica” dacă are prevederi care contravin Constituției. Legea va fi trântită pe motive multiple de neconstituționalitate și... GATA! Politicienii se vor spăla pe mânuțe și vor spune: ”Asta e, noi am vrut, ați văzut cum am votat, dar ăia de la CCR sunt... cum sunt.” Cât cinism...

Și nimeni nu mai spune că până și Constituția este perfectibilă, că poate fi modificată, că trăim în țara în care legea e bună doar atunci când ne convine, în rest fiind strâmbă sau aplicată cu rea credință. Apropos... dacă românii, popor suveran, au fost chemați la referendum, iar decizia de la urne nu s-a aplicat, se pune că în România se respectă legea, mai ales cea fundamentată, numită generic Constituție?

Ura împotriva magistraților nu este soluția, chiar dacă la prima vedere nu te poți opune prea ușor unor sentimente umane, unor emoții generate atât de realități, dar și de manipulări venite la pachet. Și magistrații trebuie să înțeleagă (în sinea lor știu că o fac) că oamenii de rând au o limită. Problema omului de rând nu este aceea că magistratul are o pensie mare, ci că el are o pensie indecent de mică, asta în cazut nu apare vreun tâmpit, care să propună pensionarea la 70 de ani.

Așa a apărut frustrarea, așa s-au născut ura și revolta publică. Și dacă magistrații sunt atât de importanți în societate (și sunt), blocând acum prin proteste o bună parte a sistemului, cum ar fi ca șoferii profesioniști să blocheze transporturile din România? Sau electricienii să ne lase fără curent... Sau vânzătoarele să plece din dreptul caselor de marcat... Sau dascălii de la catedre... Sau... Sau... Sau... Fiecare este important într-o societate, fiecare are rolul său și fiecare își duce greul. În aceeași măsură, fiecare profesie trebuie respectată și remunerată măcar decent. Abia atunci oamenii nu s-ar mai supăra că unele venituri chiar sunt mult peste ceea ce societatea este capabilă să producă deocamdată.