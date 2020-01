Triburile de la marginea Ploieștiului se ”oglindesc” în albia pârâului Dâmbu (foto)

Vrem drepturi, vrem respect, vrem alocații și ajutoare sociale, vrem multe, dar nu oferim nimic. Am spus ”vrem”, deși este evident că nu facem referire la oamenii cu bun simț, la cei educați, pentru care a trăi într-o comunitate presupune respectarea unor reguli de conviețuire, fie că sunt reglementate prin legi, fie că țin de acel minim bun simț, de cei 7 ani de acasă.

Să luăm exemplul celor care locuiesc de-a lungul albiei pârâului Dâmbu, în zona în care acesta traversează orașul Ploiești. Imaginile spun totul despre o bun parte a celor care locuiesc acolo. Desigur, nu toți sunt așa, nu toți sunt parcă din rândul unor popoare migratoare, ale căror triburi abia s-au pripășit pe aici și va mai dura ceva timp până să se civilizeze.

Știm că au mia de ani prin zonă, dar se pare că procesul de adaptare cere încă vreo câteva milenii. Municipalitatea prin intermediul serviciilor publice a tot igienizat zona și o va mai face, de fiecare dată istoria urmând a se repeta. Să îi amendezi? Inutil, pentru că nu vor achita amenzile. Să îi pui la muncă în folosul comunității? Foarte greu, pentru că îi apucă ”frezoanele”, apoi mai sar ca arse tot felul de asociații care apără drepturile triburilor.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Nu este despre vreun soi de ură de rasă, pentru că acolo locuiesc și români, la fel de relaxați în momentul în care își aruncă elementele de mobilier sau alte deșeuri de prin gospodării.

Nici autoritățile nu se prea înghesuie să patruleze, să îi ia ”de-o aripă” pe cei care i-ar putea prinde în flagrant. Dacă ar prinde vreo 5-6 și i-ar pune să curețe tot acel sector, abia așteptăm să se isterizeze oricare for specializat în apărarea drepturilor omului. Ne oferim să înființăm o asociație, care să ”apere” și obligațiile omului, eventual drepturile celui cu bun simț, care nu poate fi obligat să suporte la infinit nesimțirea tribală de secol 10. Și nu uitați: și ei au drept de vot.