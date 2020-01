Stațiile de alimentare, transformate în parcări de unii șoferi! De ce nu iau benzinarii nicio măsură

Pe lângă idioții care folosesc avariile pe post de a-și plasa mașinile oriunde „dorește“ mușchii lor, se mai distinge în ultima vreme o categorie pentru care permisul de șofat vine la pachet cu o doză incomensurabilă de lene și nesimțire. Este vorba despre acea categorie de „jmecheri“ care care transformă benzinăriile în parcări.

Te duci și tu ca tot omul să-ți „faci plinu’“ și stai, și stai…trec cinci minute, trec zece, în spatele tău se formează ditamai coada. Ai vrea să mergi la altă pompă, dar o ocupă imediat unul dintre „fraierii“ care așteaptă ca și tine de minute zdravene, dar care-și permite să facă această manevră. Prin urmare, tu n-ai alternativa decât să aștepți.

Apare un angajat al benzinăriei, îl întrebi dacă are idee despre proprietarul mașinii care zace la pompă. Nu de alta, dar poate omului i s-o fi făcut rău, o avea nevoie de ajutor, de ambulanță, de un preot etc, iar tu ai putea să-i dai o mână de ajutor. Îți spune, așa, mai discret că este înăuntru, a achitat de ceva vreme, iar acum bea o cafea și vorbește la telefon.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Oricât de răbdător și de multă toleranță ai avea la nesimțire, simți că nervii tăi sunt ca o „oală sub presiune“ care mai are un pic să explodeze. Intri în benzinărie, faci eforturi consistente să-ți păstrezi un ton decent și întrebi cine este/unde este individul care are impresia că benzinăria respectivă este proprietatea mă-sii. Toate acestea, tu le întrebi într-un mod diplomat, gândindu-te că este doar o întâmplare, un episod sporadic, o zi din alea deprimante de peste an etc. Una dintre casierițe ți-l indică pe nesimțit, iar tu îl întrebi pe om de ce nu-și mută „căruța“ dacă a terminat treaba la pompă…de câteva zeci de minute.

În loc de o scuză sau un „imediat“, primești genul de răspuns: „Da’ ce, doamnă, e singura pompă din toată benzinăria? Nu mai ai altele?“ Mi-am dat seama că individul atât poate, iar unde totul este limitat nu are rost să cauți înțelegere, bun-simț sau să ai alte așteptări. I-am răspuns pe cel mai sictirit ton al meu că n-am nicio pompă, pentru că nu sunt „proprietăreasă“ de benzinării și ar face bine să nu mai țină nu știu câte persoane blocate. Nu de alta, dar afară nu știu dacă va avea parte de aceeași toleranță din partea celor care, asemenea mie, au pierdut o groază de timp așteptând …

În sfârșit, își face prezența și unul dintre angajații benzinăriei care îl roagă, aproape speriat că trebuie să facă acest lucru, să-și mute mașina în parcarea disponibilă și care, bineînțeles, că era goală.

După ce reușesc aproape imposibilul și ajung să achit, le sugerez angajatelor din benzinăria respectivă să pună niște afișe, să anunțe când și când printr-o stație sau cum s-or pricepe ele să ia atitudine pentru că din cauza a unuia sau doi imbecili de factura celui cu care-am avut de-a face vor pierde mult mai mulți clienți. Au dat resemnate din umeri, spunându-mi că le e teamă să facă astfel de lucruri pentru că se pot trezi oricând cu reclamații de la astfel de clienți.

Situația, bineînțeles, că s-a repetat, întâlnind pe parcurs diverse specimene precum cel de mai sus pe la aproape toate benzinăriile unde-am oprit să alimentez. De ce să tragă mașina 2-3 metri mai încolo, când e mai comod s-o „parcheze“ la pompă. Oricum n-are nimeni ce să le facă. Și adevărul e că, deși fenomenul este reclamat și de benzinari, n-am văzut decât într-un singur peco, pe un A4, un apel către șoferi să nu țină ocupate inutil stațiile de alimentare.

La restul…Dumnezeu cu mila!

Foto cu caracter ilustrativ