Scandalul alocațiilor și TVA-ului: Ministrul Finanțelor îi face pe parlamentari iresponsabili, pentru că au votat propunerea colegilor lui

Era de așteptat ca actualul guvern să nu aibă zile ușoare. Venit la putere după o moțiune de cenzură, guvernul Orban nu trage doar ponoasele guvernării PSD, ci și ale acțiunilor pe care liberalii le inițiau în perioada în care se aflau în opoziție. Cum s-a ajuns aici?

Românii au nevoie de venituri mai mari și taxe mai mici. Nimic nou în asta. Indiferent care partid se află la putere, încearcă să colecteze maximum posibil și să returneze către societate cât mai puțin, chiar dacă declarațiile sună de parcă își doresc să fie invers.

România are o economie bazată pe împrumut și consum, mai puțin pe producție. De aici și balanța negativă, acel deficit despre care auzim toți. Ținta fiecărei guvernări pare să fie un deficit cât mai mic și nu să înclinăm balanța invers. Nu mai avem voie să producem, am distrus aproape tot în ultimii 30 de ani și nu dăm semne că am putea schimba ceva în curând.

Așadar, din nimic, guvernările sunt nevoite să mai și dea de unde tot iau. Câțiva se bucură, ceilalți plâng de nervi și frustrare. În timp ce puterea trâmbițează mari realizări,opoziția de demontează prin declarații alarmiste, în paralel cu propunerea unor măsuri care să o ridice în ochii electoratului. Așa s-a întâmplat și cu ultima măsură care acum este temă de scandal național: scăderea TVA.

Propunerea a venit din partea PNL, din perioada în care se afla în opoziție. Cu o zi în urmă, deputaţii din Comisia de Buget-Finanţe au aprobat proiectul liberalilor. Ce să vezi, liberalilor aflați acum la putere nu le mai convine. Ba mai mult decât atât, își acuză colegii de la fosta putere că sunt iresponsabili. PSD-ul a râs în barbă, spunând: ”Ia faceți voi, ce ne puneați pe noi să facem! Na!”

Iată ce spune ministrul Finanțelor, Florin Cîțu: ”Cu alocații mărite și reducerea TVA, deficitul ar ajunge la 5%. Politicieni iresponsabili aruncă țara în haos.”

Pare ireal să citești o asemenea declarație, cunoscând contextul în care a apărut propunerea legislativă. Cine sunt iresponsabilii? Despre cei de la PSD am tot scris în ultimii 3 ani de haos, de măsuri cu adevărat iresponsabile, de minciuni și haos economic. Tocmai de aceea au și picat de la guvernare. Acum sunt acuzați că se răzbună și poate chiar asta fac, dar lucreză cu materialul clientului, respectiv cu o propunere a PNL. Mai ales în ultrimul an de opoziție, liberalii trâmbițau pe toate canalele că PSD refuză scăderea TVA, că nu vor să le fie mai bine românilor. Roata s-a învârtit, iar actualul ministru de Finanțe a devenit unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai măsurilor proprii:

”Impactul la buget în cazul alocațiilor pentru copii este de 6 miliarde de lei, ceva mai mult de un miliard de euro. În cazul TVA-ului va fi de 11,8 miliarde. Asta înseamnă, doar din alocații deficitul să se ducă la 4,13 la sută și împreună cu reducerea TVA ne ducem cu deficitul înspre 5 la sută.

Am spus acest lucru. Clasa politică se joacă cu focul astăzi în România. Și nu îmi fac mie rău, nu fac rău PNL. Fac rău României, pentru că ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament este văzut de piețele internaționale. Iar dacă se întâmplă ceva cu costul de finanțare a României este vina oamenilor iresponsabili care aruncă astăzi țara în aer.”

Rezumând, liberalii au pregătit bomba, i-au pus fitil, au promovat explozia, iar prin moțiunea de cenzură le-au oferit PSD-iștilor chibritul întru detonare. Ăștia din urmă, ce să facă și ei? Booom! Cum să procedeze PNL-ul acum? Să recunoască ce prostie fără acoperire a promovat? E greu, pentru că înseamnă un prejudiciu imens de imagine.

Realitatea este că avem o clasă politică iresponsabilă, indiferent de cum se numește partidul, de la analfabeți, la golani, interlopi, diletanți și alte ”specimene”. Printre ei se mai găsesc și câțiva oameni capabili, responsabili, care însă sunt minoritari.

Domnule Cîțu, declarația corectă era: ”Am fost niște populiști iresponsabili, la fel ca cei din PSD și trebuie să ne asumăm public asta. Am vrut să-i torpilăm, dar i-am dat jos și torpila ne bubuie nou în buget. Vă rugăm să ne scuzați! O vom drege pe bază de analiză serioasă.”