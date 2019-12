Cum induc unii medici în eroare rudele pacienților: „Nu-l putem opera până când nu donați sânge!”

Mulți dintre noi care-am ajuns cu rudele pe la spitalele din Prahova și al căror tratament a presupus și transfuzii de sânge ne-am lovit de indicația cadrului medical că TREBUIE să găsim donatori. Abia după ce aducem adeverință de la Centrul de Transfuzie Sanguină cum că am găsit un număr de persoane care au donat, pacientul va beneficia de actul medical respectiv. Din păcate, ceea ce ar trebui să fie prezentat cu titlul de recomandare, este „aruncat“ de unii medici sub formă de obligație și condiționare a actului medical.

Primim multe sesizări despre ceea ce se întâmplă prin spitalele din Prahova, iar o poveste mai nouă, despre un pacient internat la Județean și care a murit la începutul lunii mi-a atras atenția și asupra unei probleme pe care o credeam ca fiind de domeniul trecutului.

„După o săptămână ni s-a spus că trebuie să i se facă transfuzii de sânge și să mergem să donăm sânge pentru că spitalul nu are”, ne mărturisea ruda pacientului respectiv.

O informație prezentată în mod eronat și chiar sfidând legea de către cadrele medicale. De la Centrul de Transfuzie Sanguină Ploiești, sânge ajunge în fiecare zi în unitățile sanitare din Prahova, în funcție de cererile făcute. Problema majoră este, într-adevăr, la grupele rare, cele cu RH negativ, unde transfuzia se face „grupă pe grupă“, donatorii sunt rari, iar aici, într-adevăr, este o criză mare în privința stocurilor. Dar actul de a dona este unul benevol și care, sub nicio formă, nu-l condiționează pe cel medical.

Există un protocol între spitale și Centrul de Transfuzie Sanguină prin care medicii să-i informeze și să-i încurajeze pe aparținători să doneze sau să mobilizeze și cunoscuții să facă acest lucru în ideea de a exista un echilibru între stocul de sânge folosit și cel nou donat.

„Așa cum pacientul care le este rudă, prieten etc. primește sânge de la un necunoscut, în aceeași măsură îi invităm pe cei care pot dona s-o facă pentru viitorii pacienți. Dar cadrele medicale trebuie să le vorbească aparținătorilor și să le prezinte acest aspect sub formă de recomandare, nu cu titulatura de obligativitate. Nu negăm faptul că sunt situații în care din diverse cauze, fie că n-au timp, fie că n-au dispoziție, unii doctori o dau pe «cârca» Centrului de Transfuzie că nu pot opera pentru că n-au sânge. Din stocurile pe care le avem, noi asigurăm, în primă fază, necesarul solicitat pentru spitalele din Prahova“, ne-a declarat dr. Georgeta Hanganu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Ploiești.

Și în scopul de a asigura o cantitate cât mai mare se sânge, Centrul a derulat pe parcursul anului o serie de campanii de donare, în colaborare cu diverse instituții publice, dar și preoți parohi, prin care sute de persoane au donat.

Cazul amintit mai sus nu este unul izolat. Personal, am avut de-a face cu o astfel de situație, în urmă cu ceva ani, la secția de Hematologie. Tatăl meu a avut de așteptat până am adus adeverința respectivă conform căreia am găsit trei donatori și, ulterior, i s-au făcut transfuziile necesare. În momentul în care am întrebat cadrele medicale în baza cărei legi este făcută această condiționare, am creat cel mai mare deranj.

Din păcate, partea legată de comunicare nu s-a schimbat cu mult de atunci.

Nu aș vrea să închei materialul, fără a relua apelul către cei care știu că au o grupă de sânge cu RH negativ și pot dona, să meargă și să facă acest lucru. Aici situația este mai sensibilă, stocurile sunt foarte mici sau chiar O cum este cazul celei mai rare grupe: AB negativ.

Foto cu caracter ilustrativ