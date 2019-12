Scrisoarea ultimului psd-ist optimist

Până prin anul 2012 nu prea m-a interesat politica. Eram tânăr, oarecum frumos și liber, concentrat pe carieră, iar scopurile mele principale erau să-mi fac un drum în viață, s-ajung să-mi întemeiez o familie și să am bani de club în weekend. Lucram în privat, în jur de 10, uneori și 12 ore pe zi. Sediul firmei la care lucram se afla în Casa Presei, București, iar eu locuiam undeva prin Vitan.

De foarte multe ori stăteam până la ore târzii să-mi termin treaba și nu de puține ori am mers pe jos de la muncă până acasă. Este o distanță destul de mare. În fine, munceam ca la balamuc.

Începuseră frustrările... Că sunt plătit prost, că muncesc prea mult, că parcă nu merit să mă chinui atât, mai bine plec afară, mă rog. În perioada respectivă începuseră protestele împotriva lui Băsescu.

Bineînțeles, ca un tânăr aproape frumos și liber, am înghițit pe nemestecate toată propaganda televizată și pe cea din mediul online, ca un pelican veritabil. Începuseră să ruleze în buclă imaginile cu bătrâni bătuți măr, tineri plini de sânge, reporteri agresați, m-au luat nervii. L-am sunat pe un amic, hotărât să mergem la proteste.

Prietenul meu cunoștea un paznic de la o clădire din apropiere, nea' Ion, unde sugeam înainte să mergem la "revoluție" o sticlă de Cava d'Oro, ca doi Che Guevari mai boschetari, așa, iar apoi, cu steagul pe umeri - "Jos Băsescu, jos Băsescu!". La proteste: haos mare, cărămizi în mijlocul bulevardului, panouri publicitare în flăcări, era interesant la vremea respectivă.

Simțeam că participăm la detronarea răului absolut pe care-l consideram atunci, anume, guvernul Boc și camarila lui Băsescu. Mai, nici nu știam ce funcție avea Udrea, dar noi urlam din toți bojocii: huoooooo!, la pușcărieee!, jos X sau Y!... na, ce striga lumea.

Între timp, stând fixat pe canalele de știri am mai aflat și eu cine-i de la PDL, cine-i de la PSD, PNL, ce se cere în piață, rămăsesem înmărmurit. "Cum, bă, sinistraților le-a culcat viitură gospodăria la pământ și aia le trimite pantofi cu toc să-i poarte prin glod?! Fmm, Udreo! Huoooo!

Ce m-a fascinat cel mai mult la proteste a fost să-mi văd profesorii sau foștii profesori din facultate, care-mi erau alături. Eram – wooow!!!, chiar particip la ceva extraordinar!!! O să am ce să le povestesc copiilor!

Am crescut într-o familie de profesori, artiști, oameni fără apucături de stânga. Mama chiar îmi spunea mereu că Iliescu e cel mai rău lucru care i s-a întâmplat României de la lovitura de stat din '89 încoace. Mă, nu știu, cum naiba, dar, pe fondul protestelor, am început să mă pesedesc. Mi se păreau pesedeii un fel de organizație serioasă, cu oameni vizionari, oameni care vor să ducă țara pe un făgaș normal, în antiteză cu PDL-ul de-atunci.

Din ce aflasem din presă, pesedeii erau cei care ne-au băgat în NATO, care au început demersurile să intrăm în UE, deci oameni proactivi, deschiși către vest și nu către ruși. Să ne înțelegem, nu sunt anti-rus. Adică, nu consider Rusia o țară plină de monștri imperialiști, care vor să subjuge intreaga omenire sub bocancul rusesc. Îi recitesc cu plăcere pe Dostoyevski, Tolstoi, Turgheniev și nu m-ar deranja să am un Kandinsky pe perete. DPMDV e o eroare faptul că meritele rușilor în literatură, , muzică, arte plastice să fie minimalizate la "da-i în colo de comuniști infecti", dar asta e părerea mea.

Au trecut protestele, eu mă pesedeam în continuare. Începusem să urmăresc mai mult Aneta 3 și mai puțin Irealitatea. Astea două erau atunci strong pe știri, Digi erau mai Dallas, așa... M-am mutat cu munca în provincie, am votat PSD la alegerile locale, a și câștigat cel pe care-l votasem. Eram în culmea fericirii!

Ăsta de-l votasem eu n-a prins mai mult de 2 ani, c-a urmat tăvălugul ăla de arestări și el a făcut parte din cei care trăseseră paiul cel scurt. Când începusem eu să mă pesedesc mai serios, era Ponta șef de trib. Mi se părea un om citit, cu capul mare, care n-a păcălit școala, dar cam arogant. Zic, na, așa sunt ăștia de-au învățat mult, mai aroganți. Dar, hop! Ponta se sucește, începe să cocheteze cu PRU că o fată mare, dar zgubilitică, cei din PSD încep să sape la el ca la Canalul Dunăre –Marea Neagră și pac, Ponta lasă pesedeu’.

Măi, și e înlocuit de Dragnea, marele mahăr de Teleorman, un om cu mustață! Ce naiba să caute în fruntea unui partid, unul cu mustață?! Cu excepția lui Erdogan, nu prea mai cunosc niciun lider al vreunui partid serios, mai ales european, care să fie mustăcios. Nici măcar la unguri și aia au o tradiție în ale mustăților. Și după ce preia ăsta partidul încep s-apară tot felul de dubioși pe la televizor.

Era unul chel care vorbea mereu despre camarazii lui căzuți la revoluție, ca o placă stricată, una care se machia de parcă noaptea mai avea un job undeva pe la un Puf, o doamna prompteriță care pițigăie mereu ultima literă a fiecărui cuvânt de zici că-i precupeață de-aia de-o saltă polițiștii locali să-și facă norma de amenzi, unul care a terminat dreptul la bătrânețe, care n-avea toți dinții la el și tot așa.

Eu, pesedel fiind, m-a luat capu’! “Băăă, ce-i bă cu ăștia?! Ce-i cu bâlciul asta multicolor și kitschos în partidul vizionar, proactiv în care credeam din 2012?!”. Apare Grindeanu premier, care părea așa un fel de Alain Delon în Clanul Sicilienilor. ”Știe el multe, dar face doar dacă e cazul”. N-a apucat să învețe bine lifturile din clădire și-l dă Dragnea jos.

Următorul e Tudose. Mamă, când i-am văzut fața de bastârcar am crezut că-i o glumă în scopul să mai râdem și noi, că parcă prea eram supărați de imaginea dezolantă cu Grindeanu singur la măsuță. După ce l-am văzut luând la ciocane miniștri din cabinetul său, am zis, gata, ăsta-i viitorul! E el bețiv și urât de zici c-au făcut niște țărani de oraș drift-uri pe fața lui, dar uite-l, mă ce le face puturoșilor! Bineeee, Tudoseeee! Na, asta era gândirea mea de pesedel.

Nici n-am apucat să-l văd pe-asta într-o lumină bună, c-a avut Dragnea grijă să-l trimită pe-asta înapoi la cramă și mie să-mi ia lumina de tot. L-a mazilit și pe bețiv, iar după niște încercări eșuate cu o turcoaică și nu știu mai cine, a venit cu bomboana Cip din vârful colivei.

Să nu mă înțelegeți greșit, n-a fost nevoie să deschidă gura doamna aceea bizară și mi-am dat seama că sunt ultimul prost, care trăiește într-o lume ciudată, plină de optimism toxic de ceva ani, fiind rupt de realitate. Partidul pe care-l simpatizam devenise altceva. Era o entitate unde oameni ca Andrușcă (cum băăă, Andruscă?!?), Anton Anton, Dăncilă ș.a. prosperau, iar alții, oameni cu școală, erau pitiți sau îndepărtați din partid.

Începe campania din 2019, de la europarlamentare. Mă așteptăm să văd pesedeu’ cum își promovează reușitele: măriri de salarii și pensii, zonele irigate de șeful cormoranilor, eliminarea dublului standard din alimente, subvențiile din agricultură, de-astea. Și ce văd?! Văd femeia sinistră cu tot felul de sforăituri populiste și lipsite de conținut, ii, icoane, Iisuși glitter... Văd zero promovare în mediul on-line, văd doar noroi aruncat în curtea vecinului, în rest nimic.

Logic, pesedeii pierd europarlamentarele mai rău ca Churchill la Gallipoli. În sufletul meu de optimist cretin sper... “Bă, vă rog io, nu pot cu Cîțu, nu pot nici cu Andrușcă... Faceți cumva să fie bine. De unde?! Cap de vită pe toate afișele, cap de vită la președinție, logo-ul ales fiind o inimă cu motive balcanice (doamnele cu postări cu cafeluțe ar spune că-s românești, mhm, sigur că da...).

În fine, mă rog să treacă cât mai rapid alegerile, ca un copil care se trezește dintr-un coșmar și așteaptă să vină dimineața paralizat de frică. Băi, nene, se termină! Se termină și... se continuă circul. Ciudățenia care se voia a fi “președintele tuturor românilor”, un “președinte neconflictual” alege să nu-și dea demisia, alături de Disco-Disco-Boom-Boom și alți 2, 3 speriați din motive doar de ei știute.

Daaar, vine aripa revoluționară. Să mă bată mama, dar ce aripa! Dau să-l caut cu Google pe domnul revoluționar și-mi apar doi porci morți. În momentul când mi s-a deschis imaginea cu porcii morți, mi s-au transformat trandafirii din piept în bășina porcului.

Bă, băieți, dacă nu vreți să urmați încolonați, pe ritm de Cha Cha, calea PNȚCD, puneți mâna și dați-le șanse unora ca Florin Manole sau Andrei Pop. Sunt câțiva și prin Prahova și altora care n-au 3 kilograme de ceafă la baza capului, care cunosc limba maternă și care trăiesc în secolul ăsta. Dacă nu pentru România, măcar pentru mine, ultimul pesedist optimist pe care îl cunosc.

sursa foto: digi24.ro