”Veți avea o surpriză, dacă testele PISA ar fi date și profesorilor” - o spune un fost ministru al educației

Un fost ministru al Educației pune degetul pe rană, avertizând că nu copiii sunt principalii vinovați în cazul nivelului de educație din România. Nu e o surpriză, ci doar o confirmare.

Daniel Funeriu: ”Așa cum știți, eu sunt mai orientat pe soluții, nu povești. Așa că propun să fie date aceleași teste PISA profesorilor. Veți avea o mare surpriză. Ar trebui evaluați toți profesorii: celor sub nivel să li se livreze o formare adaptată timp de un an pentru a ajunge la nivel, iar dacă nu reușesc nici atunci... asta e. În loc de miliarde date ONG-urilor de apartament mai bine am face un moment zero al reselecției profesorilor... Imbecilizarea adusă de pesedizare a cotropit de multă vreme universitățile iar acum a ajuns la clasă și schimonosește mințile copiilor noștri.”

Pe de altă parte, actualul ministrul Educaţiei, Monica Anisie, declară: „Nu trebuie neapărat să ne îngrijoreze, pentru că accentul nu se pune neapărat pe ce ştiu elevii, ci pe ce aplică. Este problemă de sistem, ar trebui să înţelegem că şi profesorii trebuie să se pregătească în aşa fel elevii încât să existe corelaţia cu piaţa muncii şi cu viaţa de zi cu zi, să fie reală, iar teoria pe care o învaţă să poată fi aplicată.”

Politizată sau nu, în funcție de interese, problema învățământului românesc este una reală și putem spune gravă. În fruntea Ministerului Educației nu s-au perindat doar indivizi slab pregătiți din punct de vedere profesional, ci chiar sfertodocți, un exemplu în acest sens fiind celebrul ”Genunche”.

Este inadmisibil ca tocmai la acest minister să fie instalați oameni care nu stăpânesc nici măcar limba maternă. Ce va crede un elev, care nu este altceva decât un copil aflat în perioada de formare, văzând că tocmai ministrul Educației este analfabet și nu doar funcțional? Desigur, va crede că așa este normal și că nu este o problemă dacă și el va trece prin școală ”ca prin brânză”, pentru că cel mai mult contează nu ce ai învățat, ci unde te poate propulsa partidul, indiferent cum se numește acesta.

Și toți cei care au ajuns în fruntea M.E. au avut cel puțin câte o idee tâmpită, pe care au numit-o ”reformă”. S-au schimbat date ale examenelor, programe, reguli în timpul jocului, respectiv în timpul anului școlar. Toate acestea i-au bulversat nu doar pe elevi, ci și pe dascăli și pe părinți. Rezultatele se văd astăzi.

În altă ordine de idei, subfinațarea sistemului de educație a menținut salariile dascălilor în zona inacceptabilului. Așa se face că, sistemul nefiind ofertant, oamenii de calitate au preferat să se orienteze profesional către alte domenii. Ușor-ușor, adevărații dascăli s-au pensionat, iar locurile lor au fost luate de oameni care s-au chinuit la examenele de titularizare, mai rău decât se străduiește un elev slab în ziua în care dă o teză. Să nu picăm în păcatul de a crede că toți dascălii sunt așa, pentru că nu ar fi corect. Încă sunt profesori adevărați, cu pregătire temeinică și vocație. Datorită lor nu suntem în coada clasamentelui testelor Pisa, cu pe undeva pe la mijloc.

Se spune că un ”popor tâmpit” este mai ușor de manipulat, de condus. Nu este deloc departe de adevăr, însă mă îndoiesc că avem de a face aici cu vreo teorie a conspirației, întrucât pentru un asemenea plan diabolic ai nevoie de oameni pregătiți pentru a-l pune în aplicare. Zâmbind amar, încercați să-i suspectați pe Genunche sau Viorica de atât de multă inteligență...