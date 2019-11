Un altfel de concediu. Am fost în Germania să văd de unde izvorăște Dunărea, m-am plimbat o zi cu camionul și am vizitat muzeul Mercedes. FOTO

Sunt adeptul ieșirilor și concediilor neconveționale așa că sunt mari șanse să mă vezi pe munte sau la mare cu cortul, în aeroport încălțat cu bocanci și cu rucsacul în spate, dar și blocat în trafic pe Valea Prahovei în drum spre Brașov sau Sibiu.

La fel ca și voi, am mulți prieteni plecați să muncească în străinătate, în Europa și nu numai. Dacă la sfârșitul lunii martie am vizitat Londra (în curând voi publica un articol despre cum oamenii care au bani cumpără o sticlă de whisky cu 800 0000 de lire, ce poți vizita și cum te poți distra în capitala Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), la mijlocul lunii noiembrie nu am stat prea mult pe gânduri când am găsit bilete de avion ieftine spre Stuttgart, Germania. Mi-am sunat câțiva prieteni care locuiesc în Germania de câțiva ani și dus am fost la aeroport.

Despre zona în care am stat o săptămâna știam câte ceva, dar recunosc că fără o bună prietenă care mi-a fost „ghid” nu reușeam să ajung în multe locuri interesante, cunoscute doar de rezidenți.

Ce știam înainte să ajung în Stuttgart? Că este unul dintre cele mai bogate orașe ale țării, că acolo există fabricile și muzeele Mercedes Benz și Porsche, că orașele și satele din landul Baden-Württemberg au un „aer transilvănean”, auzisem de Königstraße (o zonă pietonală plină cu diverse magazine) și cam atât.

Cât de mult a însemnat că am fost însoțit de o persoană care stă în Stuttgart de patru ani? Am făcut cumpărături Metzingen Outletcity la prețuri corecte, am văzut izvorul Dunării, am vizitat Castelul Hohenzollern, am vizitat Mausoleul de la Württemberg (Grabkapelle auf dem Württemberg), am încercat mâncăruri gustoase și aromate datorită unei alte prietene, refugiată din Irak, am făcut o drumeție în zona orășelului Weilheim an der Teck unde am văzut căprioare și.... m-am plimbat o zi întreagă cu un camion pe o distanță de aproximativ 200 de kilometri.

Așadar, sa o luăm pe rând. Prima impresie pe care mi-a lăsat-o Germania, pe lânga curățenie, „ordine și disciplină” de care sunt sigur că v-ați săturat să tot auziți a fost cea a unei zone foarte asemănătoare cu Ardealul. Aproximativ aceeași arhitectură, biserici fortificate, același relief deluros și păduri întinse și pline de culoare.

Cred că v-ați săturat de clișeul potrivit căruia „tot ce e Germania și din Germanie înseamă calitate, standarde înalte, infrastructură etc” așa că nu voi avea această abordare.

Landul Baden-Württemberg (capitala Stuttgart), fratele mai mare al Transilvaniei

Așa cum am scris și mai sus, din punctul meu de vedere, zona în care am stat nu diferă cu mult de Ardealul nostru.

Cea mai bună decizie pe care am luat-o în săptămâna respectivă a fost să mă trezesc într-o dimineață la ora 05.00. Așa am putut însoți un alt compatriot care este șofer de camion, „la muncă”. A fost ziua în care am aflat cele mai multe lucruri despre Germania, despre „regulile” lor în trafic și nu numai (dacă dai flash-uri pe autostradă ca să ți se elibereze banda ai mari șanse să fii tras pe dreapta, în urma unui apel la 112), am încercat celebrele produse pe patiserie (pretzel, ștrudel etc), am stat în cea mai confortabilă cabină a unui camion și am legat prietenii cu alți compatrioți, angajați ai aceleiași companii, cu care țineam legătura prin stațiile radio.

Un loc pe care l-am considerat impresionat a fost Izvorul Dunării. Așa cum fiecare dintre noi a învățat la geografie, Dunărea izvorăște din Munții Pădurea Neagră. Ei bine, spre surprinderea mea, am constat că izvorul Dunării este amenajat sub forma unei fântâni în centrul orașului Donaueschingen. La coborârea spre izvor, o placă îi întâmpină pe turiști cu informații în fiecare limbă a țărilor prin care fluviul trece.

Muzeul Mercedes este un loc încărcat de istorie, nu doar auto, pereții fiind plini cu informații din anumite perioade corelate cu situația economică și socială a țării, cele două războaie mondiale și cum a evoluat industria auto în țară.

Un alt loc care merită vizitat este Castelul Hohenzollern, în interiorul căruia găsești și o parte însemnată din istoria României. Castelul a fost construit în secolul al XI-lea și complet distrus în 1423. Ulterior castelul a fost reconstruit în anul 1461. De-a lungul timpului, acesta a fost reședința regilor prusaci și a împăraților germani, castelul este situat pe un munte, la o altitudine de 855 de metri.

Dacă aveți ocazia, zona Baden-Württemberg merită vizitată. Eu cu siguranță voi reveni pentru că nu am ajuns în locurile din Stuttgart recomandate turiștilor pe toate site-urile de specialitate.