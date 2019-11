Cazul polițiștilor bătuți, sechestrați și umiliți. Din nou, despre statutul polițistului, pregătirea și dotarea acestuia

Pentru că s-a ivit iar ocazia, deși era de dorit să nu se întâmple, este oportun să discutăm (a câta oară?) despre Poliția Română, cea pe care oamenii o înjură, dar la care apelează în caz de nevoie.

Deja este subiect de anvergură națională ceea ce au pățit doi tineri polițiști vâlceni în tentativa de a-și face meseria. Dacă nu încercau să intervină, s-ar fi spus: ”păi da... fac pe ei de frică și noi îi plătim degeaba”. Uite că pe cei doi nu i-ați/i-am plătit degeaba, plătind și ei un ”bonus”.

Pe scurt, cei doi tineri polițiști din Vâlcea au fost desfigurați, dezarmați și amenințați cu propriile pistoale de suspecții a căror mașină o urmăreau și după care au tras nouă gloanțe. Un alt echipaj a venit în ajutorul agenților îngenunchiați de agresori și i-a salvat. Bătăușii au fugit apoi, dar au fost prinși în scurt timp și reținuți pentru 24 de ore. Imaginile pot fi văzute AICI.

Cum privește societatea momentul? Ca de obicei, cu sau fără argumente, ne împărțim în mai multe tabere. Era bine dacă erau doar două, însă fiecare se poziționează în funcție de privirea de ansamblu, în general subiectivă. O primă categorie este ”bieții polițiști, bine că au scăpat cu viață...”. Cea de a doua: ”păi, dacă nu mai au autoritate, na!” O altă categorie este ceva mai ”delicată”, susținând: ”așa le trebuie, la câte abuzuri comit și ei.” Această din urmă categorie este extrem de nocivă pentru cum vede societatea situația. Generalizarea nu face altceva decât să ducă la distrugerea imaginii instituției în ansamblu.

Nu puțini sunt cei care aruncă vina pe ”presă”. Și acesta este tot un mod de a generaliza. depinde de publicație, de cum sunt prezentate anumite cazuri. Nu poți spune polițiștii iau șpagă, ci polițistul X a luat. De fiecare dată uităm să menționăm că cineva a dat. De ce a dat? Poți spune întreaga Românie dă șpagă? Cu certitudine, în fiecare breaslă există și uscături. Din păcate, unele bresle au în frunte oameni puși exclusiv pe criterii politice, caz în care cei din subordine au probleme reale în a-și exercita profesia.

Revenind la polițiști, România nu este nici în topul abuzurilor comise de aceștia, nici în topul agresiunilor comise de indivizi din societate asupra lor. Peste tot în lume există polițiști care pățesc diverse, până la a-și pierde viața în exercițiul funcțiunii. Ceea ce vedeți în filme, nu de puține ori se întâmplă și în realitate.

Unde apar diferențele, spre exemplu față de polițistul american sau cel german. Sunt trei puncte esențiale: legislația, dotarea și pregătirea. Să presupunem că avem în acțiune un polițist bine pregătit. Nu-i judecați pe toți după cei făcuți la apelul de seară cu trei luni de pregătire. Majoritari sunt cei care chiar știu meserie. Omul este bine pregătit, dar are o mașină de pe care curg tablele, cu un motor 1.4, comparabil cu trotineta electrică și un pistol Carpați, care trage după colț, asta în cazul în care nu se blochează. Benzină mai că țârâita, ore de trageri ma subțirel că nu permite bugetul. Îmi permit să compar polițistul român cu un kamikaze în timpul unei intervenții, nu cu un lunetist, așa cum ar fi normal.

Nu de puține ori, răufăcătorii sunt mai bine dotați decât polițiștii. În plus, dacă un polițist scoate pistolul, urmează să dea un milion de explicații, de declarații în anchetele care urmează. Polițistul este și el om, are familie, are teamă pentru integritatea fizică. Unde mai pui că după ce indivizi periculoși sunt reținuți, unii procurori decid că pot fi puși în libertate, nereprezentând un pericol. Mai doarme polițistul liniștit pe perna lui? Vezi recentele ”întâmplări” din Mizil.

Legea nu îl protejează, fiind mai degrabă favorabilă părții adverse. În cazul în care polițistului i s-ar da mai multă putere, se activează acel segment din societate, care imediat va striga: ”păi da, ca să comită mai multe abuzuri, să se comporte ca un scelerat aflat în posesia unei arme, să se creadă Dumnezeu pe Pământ.” Există și un astfel de risc, însă la rândul său poate fi redus tot prin intermediul înăspririi legislației. Polițistul trebuie să știe că legea îi permite să intervină fără ezitare, dacă situația o impune, cum la fel de bine trebuie să știe că în cazul unui abuz poate să suporte efectele la fel de dure ale legii. Situația trebuie tratată și modificată fără a fi pierdut echilibrul, totul exclusiv în favoarea cetățeanului, cel care să beneficieze de acest serviciu al societății.

Dacă vreți un exemplu de gafă în abordarea temei schimbărilor, venită chiar de la noul ministru MAI, Marcel Vela, este intenția declarată a acestuia de a schimba numele Poliției Române, în Poliția Națională. Omul a spus că vrea o rebranduire, iar asta sună de parcă ar fi necesar să schimbi numele măcelăriei din colț, pentru vă vis a vis s-a deschis o alta și să nu facă lumea confuzie. Motivul ministrului Vela: ”pentru a exista o diferențiere de Poliția Locală, astfel încât să nu mai fie suprapuse atribuțiile agenților. ” Asta e o glumă, nu? Adică o glumă cum e și Poliția Locală, care numai poliție nu e, chit că e mai bine plătită decât cea MAI. Poliția Română e Poliția Română. denumirile clonelor ar trebui schimbate, din același motiv invocat de ministrul Vela. Nu spun că Poliția Locală nu ar fi utilă societății, însă nu cu organizarea și pregătirea din prezent.

Unde ați mai văzut un hipermarket să își schimbe numele, doar pentru că lângă el a apărut aprozarul ”Gulia isterică”? Domnule ministru, dacă tot sunteți pasionat de rebranduire, apelați la un specialist în marketing, care vă va explica în 5 secunde cum stă treaba, deși e la mintea cocoșului, fie el și ministru.

Prin comparație, un exemplu de rateu răsunător al unui individ preocupat doar de imagine, priviți cu atenție la FRF, acolo unde un diletant a ajuns să conducă destinele celui mai iubit sport din țară. Tot cu texte de rebranduire, de imagine, cu sloganuri mobilizatoare de tip corporatisto-spălător de creiere. V-a plăcut efectul Spania? Cei doi polițiști plini de sânge arătau ca românii care își puseseră speranțele într-o partidă măcar onorabilă. Jucătorii nu arătau la fel. Sunteți la început de drum în MAI și e păcat să nu vă ocupați de problemele serioase ale ministerului.