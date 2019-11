Te du, Viorică! Te du! Te-a depășit până și aria cercului

Și veni Viorica în fața națiunii aruncând cuvinte de ocară asupra lui Iohannis doar pentru a pieri „pre limba ei”.

Nu e bărbat, nu are curajul confruntării, îi tot transmitea verde-n spate Viorica, pentru că neamțul n-o învrednicea nici măcar cu o privire. Dar o singură picătură este suficientă pentru ca paharul de minciuni al PSD-ului să dea peste el. Am fost atât de bombardati cu minciuni, încât nu ne mai surprind. Mă uitam cum Viorica spunea senină că a majorat salariul minim de la 1200 lei la 2300 lei. Prin șmecheria transferului obligațiilor de la angajator la angajat se poate spune o astfel de enormitate. În realitate cresterea este mult mai mică.

Încercând să-l ponegrească pe Iohannis, care dădea meditații pe atât de mulți bani că nu se mai oprea din cumpărat case, Viorica a afirmat senină că și ea a dat meditații la matematică ( să fi spus că la română era prea de tot) dar gratis. Atenție, gratis! Ce frumoasă și bună o fi apărut Viorica în fața românilor.

Dar a existat o jurnalistă care, probabil, având în minte proverbul ”babă frumoasă și copil cuminte” și-o fi spus: dar profesor care să mediteze gratis? Sigur nu discutăm despre exceptii. Și cum putea un jurnalist să verifice dacă „duamna„ ar fi putut da meditații la matematică decât adresându-i o întrebare simpla din matematică: cum se calculează aria cercului?

A fost momentul de referință al întregii campanii electorale.

Putea Viorica să evite răspunsul, dar asta ar fi presupus totuși un minim de inteligență. Și a răspuns.. rază la pătrtat. Fără ”Pi”. Și totul a început să o ia la vale.

Ne-ai demonstrat coană Viorică, pentru a câta oară, că ai ajuns în fruntea guvernului, în fruntea PSD și iată candidat printr-un accident nefericit al istoriei. Aș spune că ți-ai indeplinit misiunea. Nimeni nu putea trimite PSD la ghena spectrului politic mai frumos decât ai reușit să o faci matale.

Ne vom plictisi cu Iohannis, vom ațipi cinci ani, dar măcar am scăpat de un vis urât.