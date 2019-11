Dezbaterea electorală a împărțit România în două. Există o a treia categorie despre care nimeni nu vorbește, deși e cea mai importantă

Ne îndreptăm rapid spre cel de al doilea tur al prezidențialelor, în competiția electorală aflându-se președintele în exercițiu și șefa PSD. Klaus Iohannis a declarat că refuză dezbaterea cu Viorica Dăncilă, invocând motive care i-au radicalizat la maxim pe susținătorii celor doi. Nu este vorba însă despre ei, pentru că există o a treia categorie, cea care va decide: absenții de la turul 1 și cei care au votat alți candidați în afară de cei doi. Să încercăm să analizăm situația fără patimi, fără acel talibanism care nu trebuie să înlocuiască un exercițiu democratic.

Așadar, după primul tur stăm cam așa: sunt aproximativ 18 milioane de români cu drept de vot. La primul tur, la urne. am avut mai puțin de jumătate, aproape 48%. Dintre aceștia, doar 37% au votat Iohannis și 24% Dăncilă, asta însemnând că vreo 3 milioane au votat pentru actualul șef al statului și vreo 2 pentru șefa PSD. Puțin, foarte puțin.

Bănuind că aveți simțul proporțiilor, cu o reprezentare clară a imaginii de ansamblu, Klaus Iohannis a convins 1 din 6 români, in timp ce Viorica Dăncilă 1 din 9. Nu vi se pare cam puțin pentru cineva care trebuie să fie președintele tuturor românilor? Spun asta în condițiile în care nici măcar unul dintre candidați nu se poate lăuda că este pe placul a măcar jumătate dintre electori. Undeva, cumva, au greșit. Ceva este în neregulă cu ambii, dacă împreună au convins cam o treime din totalul celor cu drept de vot. Dacă oamenii erau cu adevărat mulțumiți, altele ar fi fost proporțiile votului. Dar, pentru că așa este legea, câștigător va fi cel care va convinge mai mult de jumătate dintre cei care vor vota în turul doi.

Se spune că ”electoratul are întotdeauna dreptate”. Dacă te votează, înseamnă că l-ai convins, dacă nu te votează înseamnă că l-a convins altul sau niciunul. Cum jumătatea care nu a votat nu poate fi acuzată de indolență, asta ca să nu-i mai judecăm pe alții, noi ăia perfecți, la care îi adaugăm și pe ceilalți care au votat alți candidați și care ar trebui să se reorienteze, e clar că acești oameni au așteptări. Electoratul celor doi nu-și va schimba orientarea și cum diferența a fost de doar un milion de voturi, bătălia se va duce pe câștigarea celor aproximativ 13 milioane. Din acest moment aveți reprezentarea exactă a faptului că niciunul dintre candidați nu ar trebui să doarmă liniștit. Ați mai văzut candidați cu 40% în turul 1, bătuți grav în turul doi de contracandidatul mai slab cotat. E drept că era alt context, că erau alți combatanți, dar nici să te culci pe o ureche nu e sănătos.

Fiecare are propria strategie. Viorica Dăncilă susține că dorește o dezbatere electorală, în timp ce Klaus Iohannis a decis să o refuze, motivând în principal că nu are ce discuta cu șefa partidului ”care a făcut rău României în ultimii 3 ani.” Așa cum spuneam, electoratul ambilor s-a radicalizat. Cel al președintelui, autoevaluat ca elitist, o privește de sus pe Dăncilă, ironizând-o sau jignind-o, bazându-se pe nenumăratele gafe ale acesteia. La ”miștourile” poporului se adaugă și reproșurile legate de justiție, de împrumuturile fabuloase pentru plata pomenilor electorale. De cealaltă parte, electoratul PSD îl ia peste picior pe președintele în exercițiu, deja celebru pentru absenteismul din viața publică și pentru faptul că știe două și bune: ”justiția și distrugerea PSD”, în contextul în care România are multe alte teme importante.

Pe cei care nu au fost la urne și pe cei care au optat pentru alți candidați îi interesează și altceva, nu doar mizeriile pe care și le aruncă cele două tabere. Multe dintre ele sunt reale, dar oamenii vor să știe ce urmează, ce planuri să își facă. Ok, ataci, dezvălui, strigi că ăla-i javră și ce faci după? Priviți doar la cel mai recent exemplu: Dan Barna. Când sperioaterea Dragnea a dispărut, a luat cu el și interesul pentru subiect. Dacă Barna continua campania cu prezentarea unor programe, cu teme despre evoluția României, nu ajungea să piardă 9 procente în 6 luni. Așa apare întrebarea firească: o dezbatere electorală ar face lumină, ar convinge lumea să iasă la vot, indiferent pe cine ar pune ștampila?

Am discutat cu oameni din fiecare tabără. Liberalii spun că ar fi o greșeală să accepți o dezbatere cu Dăncilă, pentru că astfel ai legitima-o, că este inaptă (și ineptă) din multe puncte de vedere, cu oricum nu ai ce discuta. La modul serios și sper de bun simț, parcă nu prea e în regulă această aroganță, această superioritate. Un om educat este un om modest, chiar dacă vremelnic ajunge într-o poziție înaltă. Un om într-o astfel de poziție ar trebui să știe să-și abordeze contracandidatul, să îi pună întrebări care țin strict de atribuțiile postului la care aspiră. Dacă știe cum să o facă, electoratul vede și poate să decidă. Sincer, chiar dacă Dăncilă vine iar cu teme din gama ”6 case din meditații” sau altele de acest fel, nu schimbă cu nimic situația. O fi ea certată cu limba română, dar nu o văd jignind. Nici pe Iohannis nu-l văd jignind o femeie. Cu mai multă sau mai puțină pregătire, cu mai multe sau mai puține abilități, ar putea să iasă o dezbatere civilizată. Nimeni nu trebuie să se considere superior și trebuie să demonstreze că merită încrederea românilor. Cum cifrele de la turul 1 arată că niciunul nu se poate lăuda cu prea multă popularitate și respect din partea electoratului, poate că o dezbatere ar face diferența de care chiar este nevoie pentru a legitima pe oricare dintre ei.

Ambele partide care îi susțin în mod direct pe cei doi au fost la guvernare și ambele ”s-au umplut de respect”. Autosuficiența și aroganța nu-și au locul, cum nici mitocănia și mediocritatea nu au ce căuta în fruntea țării, prin exponenții unor grupuri care mai au multe fapte bune de făcut până să se poată bucura de aprecierea maselor.

Dacă nu ai convins sau ai convins prea puțini pentru a te lăuda că ești reprezentativ, atunci e clar că mesajul tău nu ajunge la mase. Oamenii au nevoie să te vadă, să te audă, să te perceapă corect în funcție de cum reacționezi, de cum te comporți în situații care nu-ți sunt tocmai comode.

Dezbaterea electorală face parte din exercițiul democratic. Nu trebuie privită ca pe ocazia de a face circ. De circ am tot avut parte și rezultatele se văd. Arată-le celor pe care nu i-ai convins că ești cu adevărat bun, că meriți. Pune-ți advesarul în dificultate, demonstrând că nu are habar cu ce se mănâncă o astfel de poziție, prima în stat. Fă-o, dacă poți, dar fă-o elegant, cu știință. Unii poate că știu deja și nu au vreo emoție, dar nu te baza doar pe ei. Nici tu nu ești centrul Universului, dacă nu i-ai convins pe atât de mulți. Am convingerea că abordarea subiectului cu mai multă modestie ar fi cheia ieșirii din situația generată de posibila-imposibila dezbatere.

Îmi amintesc cu exactitate ceea ce spunea Klaus Iohannis în 2014, după dezbaterea cu Victor Ponta, deși și atunci s-a lăsat cu greu convins să accepte: ”Chiar dacă nu doream să apar într-o astfel de confruntare electorală, am făcut-o din respect pentru electorat.” Ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani? A dispărut respectul? I-a dat acum ocazia Vioricăi Dăncilă să spună că ”președintelui îi este frică.” Să fim serioși, chiar îl vedeți pe Iohannis să se teamă de Dăncilă? Mă rog, nu în sensul în care a insinuat șefa PSD.

Am observat cu tristețe că cei care pledează pentru dezbatere ca exercițiu democratic real sunt catalogați ca fiind apostolii PSD. Complet fals! Știu că PSD-iștii își doresc asta, iar PNL-iștii nu, dar nu părerile lor subiective ne interesează, ci cele ale oamenilor care ar trebui convinși să voteze, indiferent ce opțiune au. Că te jignește un apostol al PSD este fix același lucru cu jignirea venită din partea unui apostol al PNL, USR, ALDE, PMP etc.. Suntem obișnuiți. Iar dacă în ultimii ani am criticat multitudinea de prostii și derapaje sau nemernicii ale PSD, asta nu ne face automat nici PNL-iști, nici USR-iști, așa cum unii și-au imaginat, ci doar jurnaliști. Iar pe cei care ne citesc îi face cetățeni români, cu drept de vot, oameni care nu trebuie nici judecați pentru alegerile făcute, nici jigniți, nici condamnați. Parcă pledam pentru democrație, nu pentru partizanat politic?

Așadar, pe bază de argumente, fără patimi și derapaje verbale, cum priviți ideea unei dezbateri?