Turul 1 al prezidențialelor a avut doar o dezbatere cu 3 candidați. Atât respect merită românii

Pentru a face o alegere corectă este necesar și de bun simț să cunoști candidatul la funcția supremă în stat, nu doar așa cum vrea el să se prezinte, ci sub toate aspectele.

Urmează să alegem omul care să reprezinte o țară. Este un moment important, chiar dacă suntem scârnbiți, sătui, dezamăgiți. Fără asta nu se poate. Și dacă tot o facem, ar fi fost normal să știm exact ce votăm. Din pliante, afișe, diverse texte stupide de prin articolele electorale nu prea putem afla multe, pentru că acolo spun doar ce vor ei, iar asta știm deja: toți ne vor... binele.

Bine-bine, dar să știm și noi cum revarsă ei binele asupra poporului. Și când vorbesc despre dezbatere, nu mă gândesc la un circ mediatic, în care să-și verse lături pe cap. Am înșeles că Barna are probleme cu fondurile europene, că Iohannis tace de nu se mai oprește, că Dăncilă nu tace, deși debitează doar prostii, că unu-i dilău, pasionat de trageri, că altul are un marinar în cârcă, că Diaconu a jucat doar roluri de tăntălău și nu contenește. Ok, astea le știm deja! Ceea ce ne interesează este ce planuri au cu România. Când unul spune punctual ce intenționează, ceilalți să-l întrebe și cum o va face, să apară ideea care merită dezbătută. Așa îți poți da seama ce are candidatul în cap, dacă are ceva. Ce nu înțeleg ei este că nimic nu se cuvine, doar pentru că ești un personaj cunoscut, aflat vremelnic într-o poziție.

Din păcate, am avut parte doar de o dezbatere electorală, la care au participat Theodor Paleologu, Dan Barna și Kelemen Hunor. Ce să zic... bravo lor! Cu să fără prea mari șanse, asta vom decide chiar noi la vot, oamenii au arătat o urmă de respect față de electorat, față de români. În plan personal au câștigat ceva? Sunt convins că toți, pentru că avem încă o masă mare de nehotărâți. Votanții lui Iohannis nu s-ar fi sucit către Dăncilă sau alții, la fel și invers, dar toți candidații ar fi avut ocazia să se adreseze și celor care nu vor deocamdată să iasă din case, considerând că nu se duc să pună ștampila pe unii care doi bani nu dau pe ei. Respectul se câștigă, nu se impune și nu este ceva din oficiu.

PS: În cutia poștală am primit o tonă de pliante electorale și toate au ajuns necitite la tomberon, dar tare mult mi-aș fi dorit să îi văd într-o confruntare electorală civilizată măcar pe cei care par să conteze cu adevărat. Cât de trist trebuie să fie să votezi (iar!!!), în turul 2, răul cel mai mic...