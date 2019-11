Orban, cât de Dăncilă ești... Domnule premier, să vă explicăm cum e cu poluarea din Ploiești

Stimate domnule prim ministru, remarcați mai întâi modul respectuos în care mă adresez, deși deja nu mai este cazul, după atât de mult timp în care am înghițit rahaturile psd-iste am ajuns să ne serviți același meniu. Să vă explic, vorbind despre cazul orașului Ploiești, cum e cu poluarea și cu nenorocita de taxă auto pe care tocmai ați anunțat-o.

Am rezistat atât de mult timp cu o proastă-n frunte, cu o analfabetă, încât aproape că am devenit imuni la rușini naționale. Am rezistat, sperând că nu încăpem pe mâna altora, croiți după modelul dănciliano-dragnian. Am scris despre toate imbecilitățile debitate de Viorica și acoliții ei, de-am făcut coxartroză. Nu aveți dumneavoastră parte de înjurături, după anunțul cu taxa auto de azi, câte articole am scris despre nenorocirile predecesorilor. De ce ne obligați să continuăm? Abia luasem o pauză în ultimele două zile și ne mai trăgeam și noi sufletul, scriind și pe alte teme de interes public. Dar nu! A trebuit să veniți dvs. și să ne stricați feng-shui-ul.

Scriind atât de mult despre prostiile psd-iștilor, ajunsesem să aflăm de pe la colțuri că suntem liberali. Surpriză, nu! Suntem jurnaliști și tocmai de aceea o să vă demonstrăm că nu ne sunteți simpatic, doar pentru că nu sunteți în PSD, ci în PNL. Puteați fi și în USR, PMP, ALDE, pentru că era fix același lucru. Toți ne sunteți la fel de simpatici...

Așadar, domnule premier Orban, azi v-a mâncat limba să anunțați că aveți de gând să reintroduceți taxa auto, numind-o chiar timbru de mediu, de poluare. Ne-ați mai asigurat că o să găsiți modalitatea prin care să nu o putem contesta, prin care să nu ne mai putem recupera banii. Sunt convins că puteți, mai ales cu o capacitate ca domnul Cîțu, iubitorul de selfie-uri. Mai rar așa minune de finanțist.

Dacă nu v-ați prins de ce ați făcut, să știți că tocmai i-ați ”șutit” niște procente domnului Iohannis. Nu cred că e tocmai încântat, dar e de apreciat sinceritatea dvs.. Alții ar fi tăcut mișelește și ar fi dat-o imediat după turul 2. Nu aș vrea să cred că e naivitate, ca să nu o numesc prostie, încât să declarați asta tocmai în prag de turul 1. O să vedeți cât o să plătiți și la locale și la generalele de anul viitor. Taxa auto camuflată în taxă de mediu este mic copil pe lângă ce costuri o să suportați dumneavoastră și PNL-ul. O și văd pe stimata Grațiela Gavrilescu frecându-și mânuțele și râzând pe sub vreo mustață, alta decât cea personală. Și cum să nu râdă, când faceți fix ce făceau ei? Și... Doamneee, cât i-am înjurat! Uite, citiți aici ce scriam pe vremea lor... ”Poluatorul plătește? Atunci vreau să plătiți!”

Domnule Orban, aveți idee ce așteptau oamenii de la dumneavoastră? Să nu vă îndreptați tot către ei, dorind să-i jupuiți. Oamenii așteptau să radeți pensiile speciale, să veniți cu măsuri pentru stimularea economiei, măsuri care să ducă implicit la creșterea nivelului de trai. Dacă veneați mai întâi cu ceva concret în acest sens, nu cu texte idioate, mai târziu puteam să vorbim și despre taxe, mediu și alte avioane. Ați făcut cea mai mare gafă electorală, deși, sincer, ni se rupe de procentele PNL, cam cu atât cu cât ne rupeți dvs. buzunarele.

Domnule Orban, confundați electoratul. Nu spun cu cine și cu ce, dar aveți puțină minte, sper, încât să realizați unde bat. Și mai faceți ceva mult mai grav, extrem de grav: resuscitați PSD-ul, exact cum au făcut-o și alți inteligenți de dreapta. Nu spun că trebuie să dispară, pentru că nu sunt radicalizat până la prostie, așa cum sunt aplaudacii domniei voastre. Nu, să nu dispară, pentru că nu e sănătos pentru democrație. Să se reformeze, să facă naibii ceva, dar să nu se încline iar balanța politică, dând senzația oricărui idiot de dreapta, apoi de stânga, că este stăpânul acestei colonii. (Scuze!...țări). Oricum, realizasem că faceți frumos la ordin, după cum ați contestat legea dării în plată, alături de USR, la CCR. Omul de rând nu mai are nicio șansă în fața băncilor. Măcar s-ar fi judecat pe niște criterii clare. Așa, tocmai i-ați oferit șansa șă moară sclav și dator până dincolo de moarte.

Deja mulți vă iubesc. Nu uitați că în Piața Victoriei se striga ”PSD și PNL, aceeași mizerie!” Îineți neapărat să le dați dreptate... ok... Se adaugă acum celor care vor fi obligați să plătească o nouă taxă de mediu. Știți cine-s ăștia? Cei mai amărâți din țara asta, cei mai oropsiți. Dacă aveau pensii speciale, indemnizații, dacă erau bugetari, nu se chinuiau să-și ia vreo panaramă de mașină, la a nu știu câta mână. Credeți că ei nu ar vrea o mașină mai nouță, fie ea și modestă? Ar vrea, dar... na, trebuie să vă plătească vouă salariile, pensiile, indemnizațiile, sumele forfetare. Cu ce le mai rămâne, dacă le mai rămâne, cu ce mai iau de la coana mare, dacă mai e în viață și cu ce credite se mai sclavagesc pe la băncile de care ascultați orbește, cam cu aia își iau ei mașinile mai vechiuțe. Credeți că ei blochează Valea Prahovei în weekenduri? Aiurea... Ăștia abia au bani să facă naveta la muncă, unde tot sclavi sunt. Acum înțelegeți? Știu, e mai greu, mai ales dacă nu ați avut vreodată vreun loc de muncă, mă rog, unul pe bune.

Să revin de la ideea de unde am pornit, cea cu poluarea. În speță, la Ploiești, e jale. Întrebați-vă colegii, parlamentarii PNL de Prahova și vă vor confirma că nu vă mint. Dumneavoastră vreți taxă de mediu, considerând că marea poluare vine de la acele mașini. Să vă spun una tare: în Ploieștiul cel împuțit și poluat, cele mai mari depășiri la substanțele extrem de periculoase sunt noaptea, cam până pe la ora 6.00. Mai sunt și pe la amiază, dar pentru nopți este regulă generală. Ce să vedeți... fix noaptea nu circulă mașinile, dintr-un motiv simplu: sclaveții contribuabili dorm, ca să fie odihniți, să meargă a doua zi la muncă, pentru că altfel nu aveți din ce să vă luați banii. Ia să vedem, de unde avem noi aceste valori cancerigene ale poluării? Ați ghicit: de la marii agenți economici, de care vă e teamă să vă luați, pentru că vă tremură nădragii și vă sare vreo coardă de la mandolină, riscând să vă intre-n procente și bugete, chiar și în cele personale.

Cum facem? Nu era mai de bun simț să ieșiți public și să spuneți, dacă tot vă preocupă atât de mult sănătatea oamenilor, că veți lua măsurile legale pentru ca incidența cazurilor de cancer să scadă? Să nu cumva să îndrăzniți să ne contraziceți, pentru că vă atașez niște link-uri ale parlamentarilor de Prahova, care luau poziție când erau în ... opoziție. Nu cred că au uitat, că și-au schimbat poziția, de când au părăsit opoziția.

Așteptăm cu viu interes să explicați asta, considerând-o deja cea mai mare prostie pe care ați debitat-o în primele zile de mandat. Și mai era una, aia cu supărarea că nu ați găsit oamenii la muncă, în Guvern, la 21.30. Cu tot respectul, deși pe mulți i-am vrea zburați de acolo sau măcar să-i vedem muncind, să știți că au și ei un program. Nu ne sunt simpatici, dar vă vor da cu celebrul Cod al Muncii în cap, la capitolul respectarea duratei programului de lucru. Ați debitat o prostie populistă, dorind să deveniți simpatic, dar uitând că tocmai dvs. trebuie să propovăduiți respectarea legislației, printre care se găsește și cea a muncii. Dacă șeful guvernului zbiară teatral la televizor că oamenii lui nu stau la muncă peste program, imaginați-vă ce vor spune vătafii de la corporații în fața angajaților pe care deja îi tratează ca pe sclavi.

Asta a fost așa ca un mic bonus, ca să înțelegeți că nu există perioadă de grație la guvernare și nu are sens să contați prea mult pe rezultatul de la europarlamentare. Amintiți-vă ce rezultat a avut PSD-ul la generale și pe unde se scaldă acum. Și mai amintiți-vă de un partid istoric: I SE SPUNEA PNȚCD. I se...

PS: Să știți că am avut ceva emoții după ce a dispărut proasta statului. Am crezut că se mai împuținează subiectele. De azi, ne-am mai liniștit... Mulțumim!