Este utilă Poliția Locală? Opiniile contribuabililor sunt singurele care ar trebui să conteze

Un incident provocat de un polițist local, care a refuzat să se legitimeze în fața unui polițist al Serviciului Rutier al MAI, a stârnit reacții extrem de vehemente din partea opiniei publice și, evident, din partea adevăraților polițiști, cei de la Interne.

Istoria apariției Poliției Locale a pornit de la transformarea acestei structuri din subordinea primăriilor, după ce inițial se numea Corpul Gardienilor Publici. Din start, dorim să precizăm că nu avem nimic împotriva angajaților din Poliția Locală, indiferent de primăria unde activează. Trebuie însă să clarificăm o situație pe care o considerăm anormală.

Poliția este una dintre cele mai importante instituții în oricare stat. Pentru a fi polițist ai nevoie de ȘCOALĂ. Este acea pregătire absolut necesară, care îți permite să profesezi acolo unde vorbim exclusiv despre respectarea legii, despre siguranța cetățeanului. A fi polițist nu e o joacă!

Desigur, veți spune că sunt destule uscături și în structurile MAI, însă știm foarte bine că nu există pădure fără uscături. Polițiști cu pregătire deficitară și polițiști corupți există în toată lumea. Important este să nu fie majoritari. Și nu sunt, pentru că altfel nimeni nu ar mai avea curajul să iasă pe stradă. Nedorind să ducem discuția la extreme, acceptând ideea că totul este perfectibil, pornim de la premisa că poliția MAI este singura poliție adevărată, absolut necesară.

De ce era nevoie să avem și Poliția Locală? Poate acestă structură să vină în sprijinul adevăraților polițiști și ambele în slujba cetățeanului? Nu cumva s-a ajuns în situația în care, pe anumite segmente, localii se substituie M.A.I.-iștilor? Dacă încă nu v-ați lămurit, revedeți înregistrarea incidentului din Capitală.

Cum s-a ajuns ca un local să aibă atât de mult tupeu în fața unui polițist adevărat? Simplu: povestea este politică. De aici și teama polițiștilor MAI de a tranșa problema, întrucât știu că încep presiunile politice. INADMISIBIL! Primarii dispun de Poliția Locală, care pare să fi ajuns o structură în slujba lor, nu a contribuabililor. Repet, nu fac referire la polițistul local de rând. Cei mai mulți nu au nicio vină, mâncând și ei o pâine, într-un post care a ajuns să fie mai bine plătit decât unul din MAI. Până și la capitolul dotări, nu de puține ori ați sesizat că localii stau mai bine. Și pentru ce? Vă simțiți în mai siguri pe străzi? Nu cumva era cazul ca sumele fabuloase să ajungă de la primării la MAI. Nu cred că s-ar supăra comunitățile ca aceste sume să fie cheltuite în structura adevăraților profesioniști. Dacă tot era nevoie de oameni le ordine publică, eventual și la Serviciul Rutier, atunci s-ar fi suplimentat efectivele MAI, s-ar fi făcut investițiile necesare în dotări și pregătire profesională. Polițiștii adevărați au încă mașini de pe care curg tablele și nu poți alerga cu ele nici după trotinete. La fel și armamentul... tragi în față și nimerești după colț...

Când veniturile unul local pleacă de la peste 1200 de euro și ajung și la 2500-3000 de euro în cazul unui șef, este absolut firesc ca cei din MAI să fie frustrați. Glumind amar, nu puțini șefi din MAI sau polițiști fără funcții mi-au spus, în ultima vreme, că ar cam pleca spre Poliția Locală. Și tot ei spun că nu înțeleg de ce mai sunt solicitați să intervină, dacă la incidente minore ajung localii. Pentru că în fața unul interlop care face circ pe domeniul public, bietul local se pierde. Abia dacă au curajul să se ia de scuipătorii de coji de semințe din parcuri, în cazul în care mai și patrulează prin astfel de locuri. Există și polițiști locali care chiar își fac treaba. Avem deja celebrul caz al polițistei de la Ploiești, biata femeie fiind lovită cu mașina, nu doar o dată, de interlopii care nu dau doi bani pe prezența localilor în stradă.

În urmă cu 3 ani, un parlamentar a propus schimbarea uniformei, tocmai pentru a se face distincția atât de necesară. Motivele au fost explicate de unul dintre liderii de sindicat din MAI, Iulian Surugiu, presedinte SNAP: "Lucru foarte grav, din cauza lipsei de oameni din cadrul Politiei, cateodata apelam la ei pentru patrula. Politistul e intr-o situatie jenanta. Omul ala nu are voie sa intre intr-o locuinta ca nu-i permite legea, daca e flagrant. Omul ala nu stie, nu are cunostintele necesare ce masura sa ia. Am avut cazuri cand l-a parasit pe politist, a fugit si asta a mancat bataie cat a cuprins."

Realitatea este că cetățenul de rând nu are pic respect pentru polițistul local, nu are încredere în el. Cei certați cu legea îi ignoră sau chiar îi jignesc și îi agresează pe locali. Și nu de puține ori ne-au spus că este și vina presei pentru această imagine. Nu are sens să mai intrăm în detalii aici, pentru că scopul nostru nu este să jignim pe cineva, ci să aducem în dezbaterea publică o problemă extrem de serioasă, din care să aibă de câștigat exclusiv contribuabilii, cei care dau banii și care au tot dreptul să ceară socoteală despre cum sunt cheltuiți.

Știm că aceste rânduri vor genera reacții, însă sperăm ca discuțiile să fie civilizate. În consecință, pe dumneavoastră, cei care ne citiți, contribuabili indiferent de ocupație, polițiști locali sau ai MAI, vă rugăm să răspundeți la următoarele teme:

Este utilă Poliția Locală? Se justifică existența ei pentru a amenda ”traficații de pătrunjel” și (selectiv!) pe cei care parchează neregulamentar? Și dacă tot va exista ca structură, nu ar trebui să se numescă oricum, dar nu poliție? Credeți că sumele fabuloase ar trebui cheltuite pentru întărirea poliției MAI, nu pentru a onora sinecuri și pentru a susține o structură paralelă, care are grave probleme de imagine și autoritate? Până la urmă, dacă ești polițist local capabil și pregătit corespunzător, ce te împiedică să ajungi în MAI?