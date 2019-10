Când rahații împroașcă venin - Rețeta Firea în cazul Spitalului de Oncologie Pediatrică

Am apreciat întodeauna oamenii care au plecat de jos, care și-au depășit condiția și care au performat neuitând niciodată de unde au plecat. Nu este și cazul țoapei Firea care, deși a plecat direct din fundul curții, ajungând Primar General al Capitalei, tot jos este... mult mai jos decât atunci când a părăsit fundul curții Moldovei.

De două zile asistăm la un atac furibund asupra proiectului Spitalului de Oncologie Pediatrică. A fost pornit de o modistă obscură, Budeanu (ce nume predestinat!), preluat și distribuit de Firea. Sunt târâte în noroi cele două inițiatoare ale proiectului prin care vor fi tratați copiii bolnavi de cancer.

Există mai jos de atât, mai jos decât să ataci un asemenea proiect, un asemenea demers dedicat celor mai năpăstuiți copii? Vorbim despre acest proiect, în condițiile în care scursurile care au guvernat țara în ultimii 30 de ani nu au fost în stare să ridice un asemenea spital. Tot ceea ce au putut să ofere, prin ignoranță și jaf, a fost un sistem sanitar cu spitale ticsite de viruși ucigași, în care au murit oameni nevinovați. (vezi urmarea destinului tragic al răniților din Colectiv!) Asta au oferit.

În aceste condiții, ministerul Sănătății refuză să ofere un aparat de radioterapie. Măcar atât ar fi putut face. Motivul invocat pentru refuz este unul halucinant: „Nu am cerut bani Ministerului Sanatatii. Am spus: noi facem constructia, ocupati-va sa-l dotati. Aparatele de radioterapie sunt foarte scumpe si stim ca la minister sunt programe cu Banca Mondiala. Ni s-a spus ca sunt prea putini copii bolnavi de cancer, daca va puteti imagina acest raspuns”, a declarat Oana Gheorghiu, miercuri, la Digi24.

Mda... cu alte cuvinte sunt prea puțini copii bolnavi de cancer și nu merită investiția. Prea puțini în comparație cu ce? Cumva cu cretinii care guvernează? Cu șleahta asta de impostori și panarame? Corect... sunt prea puțini copii bolnavi de cancer și prea mulți tembeli autoimuni.

Gabriela Firea a fost invitată la digi24. Îmi caut cuvintele, ca să nu exprim prea dur ceea ce simt. Hoașca otrăvită continuă să împroaște, să acuze, dar nu ezită să se laude, susținând că ea ”a donat terenul pentru construcția spitalului”. Ireal! Am privit către televizor și am crezut că mă uit la iUmor, deși subiectul nu se pretează pentru glume. Duoamna Firea a dat terenul. Este terenul statutului, nu ea l-a dat, nu din moșiile pandeliene de Voluntari. Dumnezeule mare!!! Înțelegeți cum gândesc ăștia? Totul le aparține și dau de la ei. Adevărul este că au dreptate: totul le aparține. Cine are curaj să-i contrazică, să le bată obrazul, uneori să-i înjure pentru jegoșenia de care dau dovadă, sunt imediat împroșcați de cei ca Fierea, hoașca ortăvită. Nu am crezut vreodată că pot să simt și să exprim toate astea față de o femeie.

Până la urmă, cu cât vor încerca să le atace pe inițiatorele unuia dintre cele mai mărețe și nobile proiecte ale României, cu atât proiectul va fi mai grandios. Succes, doamnelor!