4 ani de la Colectiv - și cum stăm noi, așa... să aprindem lumânări

După Colectiv, tot ceea ce va rămâne este momentul marcat anual. Atât? Doar Atât? Să nu-mi spuneți că aveți așteptări de la procesul care este încă în faza de audieri.

La ce vă gândiți încă din acel moment? Ce vă doriți să se întâmple? Ce așteptări aveți? Nu sunt simple curiozități, ci dorința de a afla dacă mai avem vreo șansă să ne facem bine. Comemorarea victimelor este un moment firesc. Ok, aprindem o lumânare, ducem o coroană, facem o știre cu politicieni care au marcat momentul (ce scârbos!) și... Și ce?

Am făcut ceva în tot acest timp, ceva care să schimbe profund sistemul mocirlos? Nu ți s-a întâmplat, nu ți-a murit cineva drag. Te cutremură imaginile de acolo, atât cele de atunci, dar și cele ținute la sertar până mai ieri. Astea, ultimele, te enervează de-a dreptul. Ce nenorociți! Ce nemernici! Ce scârbe de oameni, dacă poți să-i numești oameni! Huo! Altceva? Se va schimba ceva?

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Nu-mi permit să am păreri, dacă nu mă documentez și nu am probe, dar pot avea suspiciuni. Uite, spre exemplu, cred că acele imagini au fost ținute special pentru a fi scoase la momentul oportun și speculate politic. Sunt reale și arată fața hidoasă a sistemului, alta decât cea pe care a tot cosmetizat-o domnul Arafat. Dar toate acestea se știau. Oricât de puțin simpatic îmi mai este Băsescu, din cauza tuturor porcăriilor pe care le-a girat, nu pot să nu-mi amintesc cum oamenii au ieșit în stradă să-l apere pe Arafat, atunci când ”Petrov” a spus exact ceea ce se spune azi, când a încercat să explice ce este în neregulă cu sistemul ”pus la punct” de Raed Arafat.

E drept că oamenii au ieșit în stradă pe fondul unor nemulțumiri acumulate, pe fondul tăierilor de pensii și salarii, pentru că era criză și nu mai erau bani. Bine că erau pentru Nuți și Cocoș. Arafat a fost doar scânteia care a declanșat revolta, dar puțini au înțeles că același Arafat era și scânteia care poate declanșa alte explozii, alte nenoriciri, așa cum a fost cea din Colectiv. Să mai adaugăm și incidentul de pe lacul Siutghiol. Și mai sunt.

Cum e să ajungi să-i dai dreptate lui Băsescu, acum, după 4 ani? Asta nu înseamnă că Băsescu venise și cu soluții. El doar avea o poliță politică de plătit. Pe noi însă ne interesează partea care s-a dovedit că ne afectează direct. E un sistem care nu funcționează eficient, deși a înghițit miliarde? Păi, uite că este...

Și apar dovezile. Dosite sau nu, era imposibil ca buboiul să nu se spargă. Din nou, nu ne interesează dacă vreun Gigel o speculează politic, fiind interesați doar de cum se poate remedia situația. E singura direcție în care trebuie să ne îndreptăm. Rămâne povestea cu „să plătească vinovații!” Hai, să nu ne amăgim. Nimeni nu poate să plătească cu adevărat atâtea vieți curmate, atâtea trupuri și suflete mutilate. Și dacă ajung câțiva în ”pârnaie”, iar sistemul rămâne la fel de defect, cu ce ne-am ales? Nici măcar nu am convingerea că vor plăti cei cu adevărat vinovați. Vor fi condamnați câțiva Gigei și cu asta basta.

Tare mult aș fi vrut să scriu o știre despre cum România achiziționează ”jdămii” de ambulanțe, nu avioane second F-”țânșpe”. Dar nu scriu, pentru că nu am despre ce. Miliardele se duc pe achiziția de gunoi, că doar suntem o colonie care se respectă.

Un Colectiv se poate repeta oricând. Ard cluburi, malluri, tot felul de spații publice în toată lumea, nu doar în România. Problema este cum facem să limităm efectele generate de astfel de evenimente, cum avem grijă de supraviețuitori pentru a nu lua tot felul de bacterii ucigașe din spitale. Abia când toate astea se vor schimba, vom putea să mergem anual în fața clubului Colectiv și să aprindem o lumânare, spunându-le celor ”de acolo”: ”Uitați, nu a fost degeaba! Am învățat ceva din nenorocirea voastră și am schimbat multe. Prin primării și pe la ISU nu se mai iau autorizații pe șpăgi. Poliția este cu ochii pe tot ce funcționează, iar prevenția limitează posibilitățile de a se produce alte nenorociri. Sancțiunile s-au înăsprit pentru cei care nu respectă întocmai legile. Am făcut multe! Nu am mai stat în case, pișându-ne pe el de vot, nu am mai lăsat puterea în mâinile unor analfabeți, nu o să mai permitem nimănui să asmută Jandarmeria pe noi ca pe 10 august. Nu ne mai bucurăm pentru 100 de lei la pensie sau salariu, mirându-ne apoi de ce ne-au murit copiii sau părinții prin spitale. Am ieșit masiv la vot și i-am făcut să se teamă, atât pe specimenele care au fost, cât și pe cei care vor veni, știind că pot avea aceeași soartă. I-am determinat să le pese. Chiar contează fiecare vot!”

Până când nu vom face toate acestea, nu prea avem ce căuta să aprindem lumânări.E ca și când le-am aprinde antincipat pentru noi, pentru ceea ce urmează să ni se întâmple. E doar o chestiune de timp.