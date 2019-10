Cum și-a bătut joc ”pila” lui Țiriac de imaginea Simonei Halep: a jignit Diaspora după meciul cu Bianca Andreescu

Printr-un text plin de erori, postat la scurt timp după victoria Simonei Halep împotriva Biancăi Andreescu, Cosmin Hodor, PR-istul fostului nr 1 mondial, a reușit să jignească milioanele de români plecați în străinătate în căutarea unui trai mai bun.

Mesajul care a umbrit victoria Simonei postat de Hodor pe Instagram a fost următorul:

”Astazi, Simona, ne-a aratat odata in plus, ca nu este nevoie sa pleci din Romania pentru a face performanta la nivel inalt; romanii traiesc cu ideea gresita ca ramanand in Romania nu pot face performanta. Bianca este o campioana a Canadei iar propunerea Simonei pentru noi este sa fim campionii pentru Romania. Trebuie sa multumim si parintilor Simonei care nu au ales ideea finantarii unei alte tari si a juca pentru un alt steag. Asta este propunerea mea, sa spuna povestea unei alegeri; alegerea unui roman de a face performanta sub steagul Romaniei si ca daca romanii vor alegee sa lupte sub un alt steag nu vom avea o Romanie mai buna".

Nu știu dacă Simona a avut timp să citească textul sau a dat ”like” din reflex și obligație, însă modestia și bunul simț care o caracterizează ar trebui să procedeze altfel. Să sancționeze derapajul mizerabil al celui care se ocupă de PR-ul său. Altfel, Simona Halep va avea un prejudiciu de imagine uriaș, pentru că s-a asociat cu un individ al cărui naționalism deșănțat nu-i poate încânta decât pe ”românii vrednici” ai lui Dragnea, fie-i pușcăria grea ușoară.

Dintr-un editorial excelent publicat de Matei Udrea în prosport.ro aflăm cine este necunoscutul Hodor: ”nepot al lui Dumitru Hărădău – fost conducător la federația de tenis – și, bineînțeles, dar bineînțeles!, protejat al lui Ion Țiriac”.

Așadar, până și performanțele senzaționale ale Simonei sunt căpușate de ”pile”. Din păcate, sportiva plătește direct pentru acest ”păcat”. Citez din același ziarist sportiv: ”Brandul Simonei Halep este astăzi unul în paragină. Site-ul oficial, conturile de pe reţelele de comunicare, stategia de promovare sunt făcute, administrate şi întreţinute sub orice critică”.



sursa foto: prosport.ro