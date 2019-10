Avem doi premieri: unul aproape fără atribuții și unul încă nevalidat. Cu alte cuvinte, nu avem premier

Problemă mare validarea unui premier și implicit a unei noi garnituri guvernamentale. Până una-alta, premier este Dăncilă, care are șanse reale să rămână la Palatul Victoria.

A trecut moțiunea de cenzură și singura schimbare constă în statutul actualului guvern, care a devenit interimar. Cu alte cuvinte, atribuțiile sale sunt limitate, devenind doar de ordin administrativ.

Schimbarea de garnitură se poate face doar dacă Parlamentul validează un guvern propus de premierul desemnat, Ludovic Orban. Dacă nu, Viorica Dăncilă își continuă activitatea, din poziția de premier interimar. Nu poate face mai multe decât a făcut până acum, bune sau rele, dar nici o altă garnitură nu o poate înlocui pentru a repara ceea ce opoziție susține că nu e în regulă.

S-a ajuns în această situație pentru că la moțiune a fost un interes comun, acela de a îndepărta PSD de la putere, demonstrând că nu mai este partid majoritar, iar după moțiune interesele opoziție nu mai sunt convergente.

PNL ar vrea și n-ar vrea guvernarea, știind ce costuri de imagine implică luarea unor măsuri nepopulare, USR abia așteaptă să vadă PNL-ul la pământ, pentru a se legitima ca cea mai puternică forță de drepta (apropos, ce doctrină are USR-ul?), ProRomânia joacă la distrugerea PSD și legitimarea ca principală forță de stânga (măcar Ponta și-a asumat declarativ intențiile, care erau oricum evidente). ALDE nici guvernare n-a mâncat, nici a putere nu-i miroase, luptând ca PMP pentru supraviețuire. UDMR joacă din nou la profit și-l va obține, pentru că majoritatea electoratului din România nu este capabilă să se mobilizeze și să iasă la vot, iar celelalte minorități, conduse de preacuratul Pambuccian sunt cu puterea, întru beneficii fără număr (apropos, cine e la putere acum? Na, dilemă pentru minorități, altele decât cea maghiară!).

Pe acest fond, Ludovic Orban se vede nevoit să anunțe tot felul de măsuri, chit că până și el este conștient că s-ar putea să nu ajungă în poziția de unde să le aplice. Într-un fel, cred că se bucură în sinea lui, mizând pe anul pe care-l mai are la dispoziție până la generale. În felul acesta va spune: ”Eu mi-am asumat, am avut curaj, dar partenerii de la moțiune au preferat-o pe Dăncilă!” Și cine l-ar putea contrazice, când realitatea bate filmul politic?

Între timp, până la votul de validare, Orban se dă în scrâncioburile televiziunilor, anunțănd frânturi de măsuri:

„Şi energia este economie şi turismul este economie. Ape, păduri, mediu oarecum sunt un domeniu. La nivelul Consiliul UE există formaţiunea care este pe transporturi, infrastructură şi comunicaţii şi noi unim infrastructura cu comunicaţiile. Sunt lucruri normale. Nu avem patru ministere de Externe, avem un singur Minister de Externe, politica externă se face printr-un singur Minister de Externe. Sunt lucruri de bun-simţ.

Multe (n.r. ministere) s-au făcut ca să dea sinecuri. Mai avem o discuţie legată de Ministerul Tineretului şi Sportului. Suntem în an preolimpic, există o sensibilitate în zona de sport şi din cauza asta am acceptat o discuţie pe care să o am şi cu COSR, şi cu organizaţiile de tineret şi cu Consiliul naţional al tineretului”, a declarat Orban la B1 TV.