De ce nu se bucură liberalii de posibila guvernare a țării? Nu prea ies socotelile

Au stat 5 ani în opoziție și și-au dorit guvernarea, deși au 20 și ceva la sută. Chiar și cu atât de puține procente, după runda de alegeri europarlamentare, PNL-ul poate fi considerat cel mai mare partid al momentului, secondat la mică distanță de PSD și USR.

După consultările de astăzi, președintele Klaus Iohannis urmează să anunțe numele premierului desemnat, sursele vorbind despre Ludovic Orban. Conjunctura actuală nu este însă una favorabilă, iar PNL-ul are câteva probleme majore:

1. Guvernul ar trebui validat prin votul Parlamentului. Grea treabă, în condițiile în care nu e chiar ca la moțiunea prin care a fost răsturnată guvernarea PSD. În mare măsură este posibil ca liberalii să nu aibă suficiente voturi, ceea ce și explică reținerea lor în a-și exprima bucuria. Sunt conștienți că la moțiune au câștigat doar o bătălie, nu și războiul.

Printre cei care s-ar putea să nu acorde credit unei garnituri PNL este Victor Ponta. Cu puținele lui voturi, dar suficiente să încline balanța, Ponta are două mize: prima - destructurarea PSD și cooptarea în Pro România a oamenilor pe care crede că se poate baza și cea de a doua - distrugerea imaginii PNL, întrucât Ponta visează să fie liderul stângii românești, ceea ce nu este exclus. Astfel, Ponta va negocia doar aparent, pentru că tot ceea ce dorește este un PSD slab, de care să profite și un PNL care să se facă de râs în perioada interimatului de la guvernare.

2. Cea de a doua problemă a PNL este una de imagine, care poate aduce partidul pe drumul pe care a mers și PNȚCD. Deși au declarat că vor, liberalii nu și-au dorit cu adevărat să preia acum guvernarea, decât în măsura în care liderii pot fi suspectați de afecțiuni psihice. Perioada care urmează este una de tranziție, de aproximativ un an până la alegerile generale, timp în care nu se pot lua măsuri radicale, ale căror efecte benefice să se și vadă în scurt timp. PNL are doar varianta unor măsuri nepopulare sau varianta pe care a criticat-o vehement în guvernarea PSD - veselia fiscală pe bază de împrumut extern și fiscalizare internă excesivă. Indiferent de soluție, nu ai cum să strângi capital electoral, nici măcar să îl conservi pe cel actual. Este și motivul pentru care nici USR nu vrea acum guvernarea. Povestea cu ”vrem binele românilor” este doar o poveste pentru naivi. Tot ceea ce contează este calculul lor electoral. PNL a picat în plasă și acum trebuie să o joace.

La polul opus măsurilor care ar prejudicia imaginea ar fi cea legată de pensiile speciale și de veniturile unor bugetari. Astfel de tăieri ar putea aduce beneficii de imagine, însă abia acum se va vedea dacă se confirmă zvonurile conform cărora și PNL este un partid-sclav, ghidonat de securiști și sinecuriști care șantajează.

3. O a treia problemă este tensiunea PNL - Palatul Cotroceni. PNL ar vrea un guvern cu oameni din partid, Iohannis unul cu tehnocrați care îi sunt apropiați. Cine are senzația că Orban este atât de puternic și capabil să decidă? În plus, PNL încă nu prezintă o garnitură serioasă, cu nume care să impună respect. Și pentru că tot a venit vorba despre respect, cu tot respectul, dar nu poți să gestionezi imaginea partidului cu un ”vector de imagine” ca Alina Gorghiu, în al cărei mandat de președinte PNL partidul a ajuns la cea mai scăzută cotă. Părerile despre Florin Cîțu, considerat creierul economic al liberalilor sunt împărțite. Deși s-a remarcat ca fiind unul dintre cei mai duri critici ai guvernării PSD, pe fond având dreptate, nu de puține ori a bătut câmpii cu grație în postări fără fundament. ”E ușor a scrie versuri, când nimic nu ai a spune”, după cum remarca Eminescu. Cîțu nu a scris versuri, însă în afară de critici sau dezvăluiri nu s-a făcut remarcat cu soluții viabile la problemele pe care le semnala. Românii tocmai asta așteaptă, pentru că la critică ne pricepem toți, însă nu prea se arată și cei care știu ce e de făcut. Nu spun că omul nu-i capabil, dar facem iar experimente? Și nu este doar cazul lui.

USR, Pro România, ALDE, UDMR, PMP au aruncat în curtea PNL-ului pisica moartă, stând acum pe grad și distrându-se cum se străduiesc liberalii să îi pună fundiță și lesă roz și să o plimbe prin Victoriei. Există toate premisele ca pisica să se descompună rapid, iar PNL să se prezinte în fața electoratului, la alegerile generale, cu o fundiță și o lesă, ambele roz, dar care put a hoitul neputinței. Și ar mai fi ceva: pe fondul unui eșec, PSD are toate șansele să renască, sub Ponta, sub alt nume sau cu numele actual (nu uitați că am mai asistat la acest spectacol, chiar dacă actorii erau alții!)