Statuia Libertății din Boldești Scăieni. Tot ca cea din SUA, dar de un verde cocleu admirabil

Ce face omul când nu are ce face? Face... lucruri. De exemplu, puțini știu că la Boldești Scăeni avem un mic Manhattan, străjuit de Statuia Libertății, de un verde coclit admirabil.

Ce facem noi când avem niște bani de cheltuit? Facem statui. Să fie, să ne pomenească urmașii: ”Uite, nene, ce înaintași am avut noi! Și cum erau ei prieteni cu americanii...” Așa am aflat și noi că suntem prieteni la cataramă cu americanii, ferească Dumnezeu de ”prietenia” cu rușii!

Nu avem vize de intrare în State, nici când ne bombardau nemții sau ne călcau rușii nu prea veneau americanii. N-or fi avut nici ei viză? Bunicii noștri au stat cu ochii zgâiți pe cer, doar-doar apar americanii. Au venit la un moment dat, dar tot să ne bombardeze. Acum o și meritam. Ne aliasem cu nemții și cineva trebuia să ne dea na-na.

Mai departe... avem investiții americane. Insignifiante, comparativ cu promisiunile. Mai avem și autostrăzi făcute de ei, că doar au fost plătite. Sau nu avem? Ehhh, nu-i nimic, bine că au fost plătite și nu ne-am făcut de râs. Chiar nu-i ok să ai datorii.

Ce mai avem? Avem sfaturi. Uuu, pai dacă se măsura bogăția în sfaturi primite, eram nababi. Petroliștii din Golf își dădeau pumni în turbane de oftică. Mai avem și trupe care luptă în războaiele altora. Mai mor și oameni. Datoriile din Irak și Siria nu le-am recuperat. Nici nu se va întâmpla prea curând, pentru că suntem pe lista de așteptare, mai la coadă. Ce, e asta o problemă? Bine că avem de luat. Și, oricum, de unde dai, Dumnezeu îți dă.

Mie-mi place să iau lecții de conduită de la cei care ne spuneau că suntem o țară coruptă, dar l-au primit pe Dragnea. Acum, na! Dacă omul a plătit să se pozeze cu licuricii, doar nu era să-i dea țeapă. A plătit și gata. Când plătești suma corectă, pentru câteva clipe nu mai ești corupt. Ești după aia, dar la poză ieși curat. Bine că nici Dragnea nu a dat de la el. Tot de la noi a dat, așa că e de mirare că nu au apărut toți românii în poză. A trecut și acel moment, iar Dragnea are interdicție la intrarea în SUA. La fel de adevărat e că are și o jenă la deplasare. Cred că îl reține ceva.

Revenind la Statuia Libertății, de la Boldești Scăieni, culoarea verde cocleu se vrea o redare fidelă a aspectului celei originale, doar că a noastră e mai țipătoare. Până la urmă e și mai mică de înălțime și cumva trebuia să iasă în evidență. În spatele celei din Boldești se află calea ferată. Doar nu voiați să răsară vreun Manhattan. E mișto și Boldeștiul, doar că-i mai mic. Alte diferențe nu sunt. Ba chiar aș remarca faptul că ăia din New York, față de boldeșteni, stau cam înghesuiți în turnurile alea de sticlă. Și mai stau și cu frica în sân, să nu se autorănească cu avioane, atunci când e necesar să mai declanșeze vreo criză.

Pe placa descriptivă se spune că scriitorul de origine română Cristian Petru Bălan este și artist plastic și a făcut asta, statuia zic. Că nu putea prietenia româno-americană să rămână în anonimat. Nu insist cu ce mai scrie pe placă, pentru că puteți să citiți în imaginile de la final. Credeți-mă, merită!

Nu în ultimul rând, să mai menționez că a fost dezvelită în 2014, știindu-se că unei statui din cupru nu are cum să-i fie frig. Scuzați-mi ignoranța, dar eu abia ieri am văzut-o și am ținut să scriu despre asta, convins fiind că prietenia româno-americană e mai șmecheră decât aia româno-rusă, pe care am tot testat-o în ultimii 60 de ani și încă o mai simțim în ceafă. Bine că nu am avut de scris despre statuia lui Lenin, că mă pupa Iliescu, așa viu și etern cum e el. Iar eu nu vreau să mă pupe.

Puteți considera acest text ca fiind un pamflet, deși doar accidental ar fi putut să iasă așa. M-am gândit și eu să marchez prietenia româno-americană, ca să fie bine, să nu fie rău. Dacă eram un om rău, scriam despre faptul că nu are ce căuta Statuia Libertății la Boldești Scăeni și că ar fi fost mai indicat un simbol local pe acel soclu. De exemplu, sulul de hârtie igienică. Însă cum fabrica de profil a fost închisă și acum se demolează ultimele ziduri, faceți bine și uitați de hârtia Cahiro. Ce, Puff nu e bună?

și originalul: