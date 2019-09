Îl mai știți pe unul mic, grizonant, cu costum ieftin care mergea cu low cost-ul? S-a dat cu ”corupții”!

Îl știți pe Cioloș, tipul acela din politică micuț, grizonant, care are mereu un zâmbet de dealer de alba neagra în colțul gurii? Îl stiti, c-ați semnat și strâns semnături pentru el în campania "fără penali în funcții publice", la fel cum am facut-o si eu. Buuun!

Această campanie, care din punctul meu de vedere are o bază bună, dar neaplicabilă, din motive de drepturile omului, discriminare, sensul reabilitării, etc. a fost pe buzele tuturor românilor, mai bine de un an.

Încă se mai discută despre ea: "Da, domle', să nu mai conducă toți borfașii, ca de-aia nu avem străzi, infrastructură... Să-și cumpere porcii cefoși vile și bolizi pe munca mea, 'tu-le muma'n...".

Folosind o logică standard, ăștia care nu vor penali în funcții publice ar trebui să fie curați, să nu fie puși pe furat, și, clar, n-ar avea cum să stea în preajma unuia care miroase, de departe, a corupție.

Ce voiam să vă spun... Micul grizonant mi-a dat mereu cu virgulă, iar ce m-a alarmat mereu la el a fost cartea modestiei pe care a tot încercat s-o joace.

"Uite, băi, merge cu low cost și aplaudă la final, ca toți românii educați, trecuți prin țări civilizate." Sau: "vai, s-a aplecat și-a vorbit cu militarul invalid. Ce suflet! E om, bă!" , ori: "vai, dar ce costum ieftin și ce pantofi modești poartă, sigur APACA și Finca Drăgășani."

O dată, de două ori, de nenumărate ori. De prea multe ca să nu-mi fileze o lampă când mă gândeam la el.

Și-l vad la Patraru în emisiune, unde nu spune nimic. Două-trei clișee și cam atât. Apoi, îl văd cum îi sugea buricele dejtelor Veoricăi la Ateneu, în timp ce le spunea protestatarilor de-afară că e cu ei și că-i susține, și altele de genul.



Și acum vine cu bomba: grupul politic din care face parte și al cărui leader este, adică Renew Europe, susține o acuzată de corupție într-o funcție foarte importantă? Măi, dar cum ne explică el asta nouă, papagalilor care am servit-o pe aia cu ”fără penali”?

Că n-o susține pe Plumb la transporturi e de înțeles. E ca și cum l-ai angaja pe Pomohaci la o gradiniță sau i-ai da o muncă onestă unuia care predă sau practică Mindfullness. Nu se face.



Dar chiar în halul ăsta, să ajungi chiar să spui: "raportarea la valorile Uniunii Europene și angajamentul de a respecta aceste valori, integritatea candidatului și posibilele conflicte de interese" și imediat să vii să o susții pe doamna Sylvie Goulard?!?

Parcă nu se face! Parcă prea ne ia de proști pe tot milionul ăla care am semnat. Hai sictir!

Cred că mă reorientez către campania lui Paleologu - "Fără proști în funcții publice".