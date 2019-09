O lacrimă pentru defuncta șaormerie Angy. Duhnea a de toate pe la partide, acoperind mirosul de fosă

Era un ”simbol” al Ploieștiului. Nu cred că există ploieștean, care să nu știe despre existența celebrei șaormerii, căreia mulți îi spuneau ”șaormeria de la PSD”. Inspectorii OPC au închis-o, din cauza mizeriei.

Zic ”simbol”, pentru că era în top pe scara ”valorilor” la care ne raportăm. Cândva era bună. De șaorma zic. Cam ciudată la aspect în ultima vreme, așa că și clienții au migrat către cea din capătul străzii, din fața Tribunalului.

Ce mi-a atras atenția la Angy, în urmă cu câțiva ani, a fost coada din ziua de Crăciun. Când tot omul băga porc, la Angy era coadă. Eram la semafor și priveam către cei care așteptau în frig. Zic: ”Săracii oameni, n-o avea cine să le gătească și lor o sarma, un cârnat, un cozonac... Uf, ce trist! Și e Crăciunul...” Era atât de mare coada, încât dacă-l aduceam pe Fuego și chiar și pe mama lui, publicul era asigurat. Peste câteva luni, în prima zi a Paștelui, mi-am amintit de coada de la Crăciun. Și pentru că iar am avut drum prin zonă, de curiozitate am privit către șaormeria de lângă sediul PSD. Era coadă...

Stătea lumea cu ochii-n pui, oaie, varză și maioneză, de te apuca pofta doar văzându-i cum așteaptă ”una cu de toate”. Habar nu am a cui era, pentru că nu m-a interesat niciodată, însă mă gândeam că a făcut o afacere bună, dacă rezistă de atâția ani. Nu m-am gândit că cineva ar fi atât de naiv, încât să nu mențină calitatea și igiena, iar rezultatul să ducă la închiderea prăvăliei.

De ceva timp apăruse și concurența. Nu-i rea deloc. Unii spun că Angy îi încurca, așa că de aici și controalele. Alții spun că prea mirosea prin sediile partidelor, însă era preferabil mirosului caracteristic acelor spații. Nu insistați, pentru că nu intru în detalii, dar chiar a fosă miroase.

Șaormeria fusese reamenajată, spațiul arătând mult mai bine. Contează mai puțin cum arată, atât timp cât la control a ieșit destul de ”șifonată”, din cauza nerespectării normelor de igienă.

În final, două aspecte: 1. Cel puțin în acel colț nu vor mai parca toți meltenii răpuși de foame, care mai mereu blocau o bandă și aglomerau astfel intersecția. 2. Dacă tot ați început să închideți sediile din zonă, continuați bunul obicei. Următoarele sunt ale partidelor. Pont: la ce se mănâncă acolo, ar putea fi un argument care să justifice închiderea. La modul sincer, îmi doresc ca șaormeria Angy să își rezolve problemele și să se redeschidă, pentru că altfel orașul o să pută din cauza mirosului de la partide.