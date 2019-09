De ce tragedia de la Caracal se poate repeta oricând la Ploiești. O femeie este amenințată, iar Poliția nu face nimic opt luni!

Tragedia de la Caracal, care a cutremurat o țară întreagă, se poate repeta oricând și la Ploiești. O demonstrează cazul unei femei, care a depus încă din luna ianuarie la secția 3 de Poliție o plângere privind amenințarea de către o persoană. Ce s-ar fi întâmplat dacă autorul, carr a rămas necunoscut până astăzi, 9 septembrie, ar fi trecut la fapte?

Femeia, care este angajata unei multinaționale, le-a dat polițiștilor toate datele de care aveau nevoie pentru identificarea celui/celei care a jignit-o și amenințat-o: numărul de telefon, profilul de whatsapp, identitatea bărbatului pentru care a primit acele mesaje ce-i puteau distruge căsnicia.

Detalii aici: Angajata unei multinaționale din Parcul Industrial Ploiești, amenințată și jignită. FOTO Mesajele primite prin SMS și whatsapp

Timp de opt luni, din 21 ianuarie până pe 9 septembrie, polițistul care s-a ocupat de dosar (amenințarea este o faptă gravă, prevăzută de Codul Penal) și care acum e în concediu nu a chemat-o niciodată pe victimă la audieri. Culmea, cel/cea care a amenințat-o este în continuare activ (ă) pe whatsapp!

Mai mult, femeia și-a găsit mașina lovită în parcarea fabricii (poate fi o coincidență sau NU!), iar amenințările au încetat doar după ce a informat conducerea multinaționalei despre coșmarul pe care-l trăiește (nu trebuie să fii Sherlock Holmes ca să restrângi cercul de suspecți)

Mă întreb, ce s-ar fi întâmplat dacă persoana respectivă și-ar fi pus în practică amenințările? Dacă femeia respectivă ar fi fost lovită/violată/ucisă?

Am fi descoperit atunci, prea târziu pentru victimă, că într-un sertar al secției 3 de Poliție se afla de opt luni o plângere a sa pentru o faptă încadrată și astăzi la ”autor necunoscut”.

P.S. Nu am așteptări nici de la conducerea IJP Prahova, care, în urma dezvăluirilor publicate de observatorulph.ro privind acest caz, ne-a transmis același răspuns pe care l-a primit și victima de două ori în încercarea sa de a afla stadiul anchetei:

Reacția (seacă) a IJP Prahova:

La inceputul acestui an, am fost sesizați de către o femeie din Ploiești, despre faptul că în perioada decembrie 2018-ianuarie 2019, ar fi primit pe telefonul personal, mai multe mesaje de amenințare, de pe un număr pe care nu îl cunoștea. Având în vedere cele sesizate, în cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, cercetările fiind efectuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, în vederea depistării autorului și tragerii la răspundere a acestuia.

Răspunsurile primite de victimă de la IJP Prahova (sesizați că doar numele comandantului diferă)