Dobre Adrian și Ganea Cristian, ce scamatorie faceți cu Rădulescu Lucian?

Ca să ne înțelegem din start, n-am nicio problemă cu domnul Lucian Rădulescu. A comis-o, la nervi sau nu, poliția a reacționat cum a reacționat, cam prea moale, cam prea predispusă la compromisuri, părerea mea, opinia publică s-a indignat și este cât se poate de furioasă etc. Laura Moagher l-a dat afară imediat – bravo ei! Nu discut criteriile după care își selectează parlamentarii ”consilierii”, văd că o face publicul și încă mult mai bine decât aș face-o eu. Partidul ne-a arătat că l-a dat afară ca pe o măsea stricată încă din luna aprilie. Aproape că mi s-ar fi făcut milă de el dacă...

Dat afară de partid și de parlamentarul în care îi oferise legitimația aia mișto, domnul Lucian Rădulescu a rămas ”doar” cu salariul de bază de 9.984 de lei lunar, la care se adaugă 346,6 lei, tot lunar, ca ”idemnizație de hrană”, deconturi pentru orice, probabil mai puțin pentru aerul respirat, birou, mașină de serviciu, secretariat și, desigur combinații. Multe combinații.



Toate acestea într-o instituție în care sportivii – copiii ploieștenilor plătitori de taxe și impozite din care își ia salariul și beneficiile – de cele mai multe ori fac chetă pentru a închiria săli de sport, mijloace de transport, camere de hotel sau cerșesc, la propriu, bani de deplasare la campionate în care ”au reprezentat cu cinste Ploieștiul”.



Aceeași instituție care a ținut cu sufletul la gură o lume întreagă cu informația că meciul România – Malta nu s-ar mai putea desfășura la Ploiești deoarece ”CSM nu are bani pentru plata facturii de energie electrică”.

Cine îl ține în brațe cu atâta grijă părintească? Păi primarul de la PNL și viceprimarul de la PSD, desigur. Da, ce vă mirați?

Domnul Lucian Rădulescu este unul dintre cele mai vizibile produse ale blatului transpartinic dintre cei doi, blat ordinar care a adus Ploieștiul în starea de jeg și degradare în care se află.

Ca să-și scape pupilul și să adoarmă simțurile publicului ploieștean supra-sătul de porcăriile lor, Dobre și Ganea au pus în scenă vodevilul ”Eu nu am ce să fac, am mâinile legate. Să o rezolve Ganea, că el e șeful!” – primar Adrian Dobre, ”Dobre vorbește prostii, eu n-am ce să fac, pentru că dacă omul nu-și dă demisia, eu am mâinile legate” – viceprimar Cristian Ganea.

Poate prosteala ar fi mers numai că, de data asta e prea mult, oamenii sunt mult prea iritați, iar domnul Rădulescu este mai cunoscut decât un cal breaz dopat în Ploiești și împrejurimi. Afacerile și încurcăturile private ale dânsului sunt prea multe și pot avea consecințe prea profunde/grave pentru a fi transferate tot pe imaginea și spezele Clubului Sportiv Municipal.



Dată fiind relația atât de strânsă din ultima vreme a viceprimarului Cristian Ganea, președinte al PSD Ploiești și candidat al acestei formațiuni la primărie în 2020, cu primarul Adrian Dobre, candidat al PNL la alegerile din 2020, și după cum se știe din popor că iubirea poate produce orbiri temporare, m-am gândit să le atrag atenția ca să nu le scape două mofturi: Codul de Etică al CSM și Regulamentul de Organizare și Funcționare al CSM.



Cu tot regretul, vor constata că ambele îi obligă să-l dea afară de la CSM pe domnul Lucian Rădulescu. Dacă nu se vor convinge reciproc, pot folosi exact și întocmai aceleași legi, regulamente și proceduri pe care le-a folosit doamna deputat Laura Moagher.



Pentru că, nene, să-l ții pe banii noștri director pe unul care a condus fără documente și, ulterior, s-a prezentat beat la secția de poliție, nu prea e un model de urmat pentru, să zicem, micile talente de la box.