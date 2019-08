”Influențării” - între circ ieftin și adevăratele subiecte

Fiind un mare consumator de știri de tot felul, încă de la prima oră, încep să citesc ce-au mai trâmbițat prin social media ”influențării”.

Mă rog, trebuie să recunoaștem că, mai nou, majoritatea casnicelor sau a patroanelor de saloane și buticuri sunt influențărițe într-un fel sau altul, dar nu despre dânsele fac referire.

Deschid Facebook-ul, printre 2 icoane, 3 flori și 2 pisici, avalanșe de postări despre cât de analfabetă e coana Veo. Cum comite tăntica aia ceva, cum 3 zile doar despre asta se glumește. Poate să bubuie un asteroid în mijlocul Bucureștiului, s-auzim că rata șomajului a scazut sub 1% în Vaslui, s-aflăm că Firea și-a înlocuit icoanele cu picturile lui Kandinsky, nu contează! A zis aia "e multe", păi, multe zile de "e multe" o s-avem prin online.

Cretinitatea asta de stil de comunicare îmi aduce, pe loc, aminte de grădiniță, când un coleg sau colegă spunea o tâmpenie și-apoi o țineau toți langa "prostu', prostu', cățelulșul nostru."

Mai scrollez puțin și dau de unchiu' Fester, care-o arde pe populism de-ala old school, cu râuri, ramuri, viteji și balade. Când începe el cu camarazii lui de la revoluție, care și-au dat viața și care picau lângă el ca spicele, el parând gloanțele doar cu chelia și cu puterea iubirii față de glia strămoșească... (mă scuzaț, nu mai pot continua cu asta).

Buun! Să intrăm în subiectul de azi. De vreo 3 zile, am citit despre un caz al unor copii germani, bolnavi, care au ajuns la noi pe post de animale de companie. Bieții copii ar fi fost bătuți și torturați, cum prevad tradițiile noastre, că doar nu-i trimiteau în România să învețe disciplina germană. Intru și-i iau pe toți influențării cu pretenții la rând, ăla, ăla, aia...Măi, ce să vezi, batista pe țambal. Nu tu o părere, un share, nimic.

Stau și mă gândesc, bă, poate că nu dă bine la public o astfel de stire, poate scad like-urile, dar, scrolând printre postări, observ că majoritatea o ard cu "for the greater good", "mă las pe mine în ghearele morții, dar să vad o lume mai bună". Bai, chiar o influențariță l-a urecheat pe alt influențăr, mai slab în like-uri ca ea, că ăla n-o ajută deloc în cazurile despre abuzurile de copii în care, vezi Doamne, draga de ea se implică cu atâta ardoare și devotament.

Stirea (despre copiii germani posibil abuzați) o citisem într-un ziar local și m-am gândit că poate e fake, așa c-am verificat informațiile pe site-urile instituțiilor care s-au ocupat de caz, știrea fiind una reală. În capul meu începe o comparație între subiecte - gafele lui Veo, care nu mai sunt un secret pentru nimeni și cazul unor copii bolnavi, abuzați și torturați. Ăștia nefiind români, mă gândesc "băi, kinderii au fost trimiși printr-un ong, care ong era verificat de instituțiile statului german, nu doar de cel român, că doar se ocupau de copii bolnavi, nu de cartofi."

Daca e așa, nu vorbim de corupție la nivel internațional, nu e un subiect mai tare decât clișeul Veo? Mai scrollez puțin, apare Tăriceanu care și-a luat partidul, l-a băgat pe tot în microbuz și-a plecat la Ponta. Ăsta a fost în mai multe alianțe decât divorțuri. Dar, e de înțeles. Unuia îi plac mașinile, altuia femeile, altul se cațără pe munți, altul iubește despărțirile. Fiecare cu pasiunile lui.

