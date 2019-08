VIDEO șocant pentru polițiștii care amendează bătrâne

Un echipaj al poliției din Capitală amendează o bătrână de 81 de ani pentru că aceasta traversa prea încet. Imaginile fac rapid înconjurul țării, iar reacția opiniei publice este vehementă, condamnând excesul prostesc de zel și lipsa de empatie față de o doamnă în vârstă.

Astfel de specimene, alături de cei de la Galați sau de polițiștii din Olt, au ajuns să facă praf imaginea Poliției Române. Pe lângă faptul că ei anihilează practic meritele colegilor lor normali la cap și excelenți profesioniști, a apărut și cel mai grav pericol din societatea românească: disoluția autorității. Mai precis, la nivel de încredere, tocmai cei care ar fi trebuit să întărească statul au ajuns să se descompună, să îl descompună. De aici și până la anarhie este doar un pas.

Aceste rânduri reprezintă doar constatarea situației de fapt, pe care până și polițiștii o resimt, însă constatările sunt bune pentru analize. Care este totuși soluția??? Neîncrederea pleacă de sus, de la clasa politică. Atât timp cât aceasta colcăie de specimene dubioase, sfertodocte, dar cu instrumentul financiar și cel decizional în mână, efectele se văd în numirile politice. Să nu vorbim despre concursuri pentru ocuparea posturilor, pentru că ajungem să ne înjure lumea ca pe polițiștii care amendează bătrâne mai puțin vioaie la traversare sau pe deja celebrele vânzătoare de leuștean. MAI se poate schimba doar cu profesioniști la cârmă, nu cu secretare triste și botoxate, care asmut jandarmii împotriva oamenilor. După intalarea profesioniștilor la cârmă se impune o reevaluare a întregului personal, pentru a se vedea câți sunt capabili să deservească ”legea și ordinea”, redând astfel ”siguranța și încrederea”. Vi se pare greu să fie urmați acești pași? Dar nu se întâmplă pentru că nu se vrea.

Dacă îi întrebi, îți vor spune că aplică legea. Da, există legi care sancționează comerțul stradal neautorizat, anumite abateri de la Codul Rutier etc.. Școala ar fi trebuit să îi învețe că o situație se judecă în litera și SPIRITUL legii. Asta cu spiritul e o problemă care ar trebui să aibă la bază educația. De acolo vine și empatia. Dacă nu există, atunci apare melteanul cu cască, o specie de tolomac făcut purtător de uniformă la apelul de seară. Are pix, are procese verbale, aplică legea. Dacă era un interlop, se făcea pisoi milițianul și nu-l vedeai în toată splendoarea intransigenței lui. Aspectul fiind corect sesizat de societate, aceasta a reacționat. După cum spuneam, câțiva proști anihilează la nivel de imagine munca sutelor de profesioniști din poliție. Știu că nu e drept, că nu e corect față de acești oameni, dar acum depinde și de ei să iasă în față și să lupte pentru recâștigarea încrederii. Dacă tac... sunt complici.

Pentru nătărăii cu șapcă, nu și pentru colegii lor sănătoși la cap, vă propunem următoarea înregistrare video, ca fiind esența a ceea ce așteaptă societatea de la ei. Simt totuși să fac o cuvenită precizare: să nu credeți că vă sugerăm să cărați bătrâni în cârcă, pentru că simt că ați putea interpreta și așa.

Exemplul vine de la un polițist chinez:

