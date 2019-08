Ploiești - orașul care arată precum proprietatea lui Gheorghe Dincă, de la Caracal

Zeci de imagini ne sunt trimise zilnic din fiecare cartier al Ploieștiului. S-au strâns de ordinea miilor în ultima perioadă. Ce să le mai spunem oamenilor?

Am scris tot ce se putea scrie despre subiect. Am publicat tot ce se putea publica. Am căutat soluții acolo unde nu s-au sinchisit să o facă cei pe care îi plătim pentru asta.

Povestea nu mai PUTE a GUNOI, ci a complicitate. Incompetenți sau iresponsabili, deja contează mai puțin care este sursa neputinței, au organizat, dezbateri, conferințe de presă, și-au aruncat pisica moartă de la unul la altul prin postări penibile pe facebook. Rezultatul: Z E R O! Exact ca în cazul ororilor de la Caracal

Mulți dintre ei, indiferent de partid, vor avea tupeul să ne cerșească iar voturile, peste o jumătate de an. Parcă îi și văd, senini, fără urmă de jenă, aruncând și atunci vina de la unul la altul și povestind cum au căutat soluții, dar puterea s-a opus, opziția avea blat, Mercur era retrograd, astrele nealiniate și Nety Sandu era în concediu, ca să-și mai facă un lifting. Toate erau potrivnice și de asta gunoiul se strângea în grâmenzi imense și puturoase.

Oamenii ne roagă să publicăm toate aceste imagini. Așa cred ei că pot bate obrazul edililor sau că îi pot sensibiliza. Noi nu mai credem. NE-AM SĂTURAT SĂ MAI PUBLICĂM IMAGINI CU GUNOIUL DIN PLOIEȘTI! Însă nu vom uita că vine ziua votului de la locale și atunci le vom republica, fie că problema va fi rezolvată, fie că nu.

Într-un fel, primăria s-a spălat pe mâini, pentru că Rosalul are contract cu A.D.I. Deșeuri, nu cu municipalitatea. Dar curățarea căilor publice, la cine este în ogradă? Ieri, Rosalul a solicitat majorarea tarifelor. Detalii AICI.

Peste toate, nu am ezitat niciodată să aducem în discuție NESIMȚIREA multor semeni de-ai noștri, specimene care aruncă gunoiul menajer la întâmplare, pe domeniul public. Soluția ar fi prezența Poliției Locale în stradă. Am glumit...

Imaginile care însoțesc acest text sunt din cartierul Mihai Bravu, o zonă care pare părăsită, care arată ca după război sau după un dezastru nuclear. Nu vă faceți iluzii că celelalte cartiere ar arăta mai bine. De fapt, știți...

