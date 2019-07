Motivul pentru care am decis să publicăm înregistrările terifiante ale apelurilor Alexandrei la 112

Observatorulph.ro a decis să publice această înregistrare pentru că este de interes public! Decizia a venit în urma consultărilor din întreaga redacție, fiecare având arugumente pro și contra. Societatea, la rândul ei, a criticat sau a apreciat decizia, uneori argumentat, alteori doar blamând fără a avea o argumentare care să suțină opțiunea. De ce nu vă puneți problema că cei care au ”gestionat” cazul la 112 nu sunt nici măcar suspendați până la stabilirea adevărului, asta în cazul în care mai e ceva de stabilit? Ironia, nepăsarea, lipsea de profesionalism nu sunt atât de evidente într-o stenogramă.

Înainte de a fi jurnaliști sau de a avea orice altă meserie suntem oameni, cei mai mulți dintre noi fiind părinți. Suntem la fel de șocați și marcați, ca orice om normal, cu greu având resursele să ascultăm acele convorbiri, deși profesia ne-a pus adesori în situația de a vedea tot felul de orori. Am analizat situația cu toate argumentele pro și contra publicării.

Era suficientă doar publicarea stenogramelor acelor apeluri? Era necesară și publicarea înregistrărilor audio? Inițial familia nu a fost de acord. Apoi, prin intermediul unchiului Alexandrei, jurnalustul Alexandru Cumpănașu, familia și-a dat acordul, acesta postând acceptul pe pagina sa de facebook. În mod surprinzător, a revenit asupra deciziei și a șters editat postarea. Întegistrarea se răspândise însă în ediul online.

Din start trebuie să înțelegeți că presiunile sunt fantastice. Și nu vorbim aici despre presiunile din partea opiniei publice, ci despre cele venite din sferele instituțiilor implicate și compromise grav. Este un prim argument care ne-a determinat să luăm această decizie. Este sfâșietor, dar altfel nu se mai poate în fața unui sistem odios.

Părinții fetei cunoșteau deja conținutul, la rândul lor fiind disperați să afle adevărul. Problema s-a pus dacă "urechile fine" ale românului ar putea suporta așa ceva. DA, SĂ SUPORTE! Să o facă pentru că altfel este complice, să nu se baricadeze în casă, ca la Revoluție, comentând de sub masă cum bieții tineri erau împușcați pe străzi. Peste câteva zile, ieșit de sub masă, s-a trezit cu drept de vot, în democrație. A crezut că are drepturi, deși nu luptase pentru ele. Drepturile exercitate în necunoștință de cauză ne-au adus aici. Să auzim toți, care este rezultatul pasivității, rezultatul votului imbecil pentru doi mici și o tură cu autocarul. Doare? Poate chiar merităm să simțim durerea, care să ne revolte atât de mult, încât să răsturnăm clanurile de oameni bolnavi, care ne-au adus aici.

Unii au afirmat că decizia publicării este doar ”foame” de rating, nevoia disperată de ”like&share”. Nu contestăm că au existat și indivizi sau entități media care la asta s-au gândit, cu cinism. În ceea ce ne privește, cifrele nu ne dau emoții, ele fiind obținute din jurnalism, nu din porniri necrofage. Fără urmă de îndoială, o astfel de înregistrare creează emoție puternică. Nu ne ferim să o spunem că pe asta mizăm. Este o înregistrare reală, care nu trebuie să ne dea voie să uităm și să lăsăm lucrurile așa. Nu vrem să mai fim complici, prin uitare sau nepăsare. Ele au dus la ”punerea batistei pe țambal” în cazurile: revoluție, mineriade, Colectiv, 10 august etc.. Oamenii s-au inflamat, câinii au lătrat, căruța sistemului a trecut. Asta vreți și acum? Limita toleranței în fața mizeriei a fost atinsă. Poate chiar nu mai este nimic de făcut în cazul Alexandrei, în cazul altor potențiale victime, dar țineți neapărat să se repete? Vă place ce se întâmplă acum? Șefii din poliție, din MAI sunt demiși sau demisionează, pentru ca a doua zi să aflăm că sunt iar șefi în alte structuri din sistem! Ce trebuie să mai vedeți, să mai auziți, ca să vă convingă de faptul că tot ceea ce doresc este să lase uitarea să se aștearnă?

Pudibonzii se ascund în spatele unor argumente de ordin moral, deontologic. Adevărul este cumplit și doare al naibii, ducând până la afectarea psihică. Credem că e cazul să ne afecteze, să ne trezim, să nu mai fim părtași ai unui sistem atât de bolnav și de corupt! Noi ne asumăm asta în mod public, iar criticile nu fac altceva decât să ne amplifice revolta. Apropos, ce vă revoltă mai mult: publicarea înregistrării reale sau modul în care un copil este tratat de incompetenții pe care îi plătim să ne apere? TREBUIA să îi auziți în ”exercițiul funcțiunii”, altfel Alexandra a dispărut degeaba. Pe noi asta ne revoltă! Deocamdată spunem că a dispărut și încă ne permitem să mai sperăm că finalul va fi altul. Lipsa de comunicare și bâlbâielile anchetatorilor au sădit această... speranță. Continuați să purtați mânuși albe și mirați-vă tâmp când se va repeta.

Mulți au spus că lor le-a fost suficientă citirea stenogramei. Corect! Dar ei vorbesc din punctul lor de vedere, al unor oameni a căror capacitate de percepție este la cote normale. V-ați întrebat dacă cei care au votat pentru doi mici și o tură cu autocarul știu ce e aia o stenogramă? Ei au nevoie să audă, ca să creadă. Au nevoie de lecția dureroasă a înfruntării realității. Acum cred sau măcar au început să aibă îndoieli. Acum simt și ei că ar putea fi următorii părinți cărora sistemul odios nu este capabil să le apere familiile. Acum simt cum e să-ți vinzi votul, abia acum când îi doare, când realmente sunt afectați.

Criminali au fost și vor mai fi în toate țările, oricât de civilizate se consideră. Uneori sunt depistați la timp, alteori comit orori care nu pot fi anticipate. În momentul de față nu ei sunt prioritatea, ci cum suntem pregătiți să acționăm, pe ce se duc banii pregătirii profesionale și a dotării celor care sunt OBLIGAȚI să ne apere. În România banii s-au cheltuit, iar rezultatul este cel din înregistrarea de la 112. Pentru asta trebuie să luptăm acum, pentru asta trebuie să plătească vinovații, cu mult mai odioși și iresponsabili, comparativ cu sceleratul din Caracal.

Aceasta este argumentația care ne-a determinat să considerăm că înregistrarea este de interes public și vizează exclusiv modul în care "au acționat" incompetenții pe care îi plătim și care se pensionează la vârsta de 40 de ani. Vreți să le mai plătiți pensiile speciale sau vreți să îi vedeți cercetați pentru complicitate la crimă?

*Miercuri, ora 14.00, la DIICOT va fi o conferință de presă pe tema cazului Caracal. Revenim cu detalii.

