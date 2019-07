Vrem oameni curajoși, instruiți, care să ne apere, nu simpli purtători de uniformă! Efectele unor măsuri luate „pe genunchi“



Cazul de la Caracal a deschis „Cutia Pandorei“ în cazul pregătirii și determinării de a-și face cu adevărat datoria a polițistului român. Valul de pensionări, începând din 2016, nevoia de compensare cu forțe noi care a presupus scoaterea pe bandă rulantă a noi promoții de agenți, scurtarea duratei de școlarizare sunt doar câteva dintre punctele slabe ale noilor generații de oameni ai legii.

La depunerea Jurământului, din martie 2019, am stat de vorbă cu câțiva dintre cei care, începând din noiembrie, anul acesta, vor deveni agenți de poliție.

Când am adus în discuție motivele care i-au determinat să aleagă această cale, toți interlocutorii mei au enumerat stabilitatea acestui loc de muncă, din toate punctele de vedere, mândria de a purta uniforma, precum și faptul că durata activității nu este una de lungă durată. Însă nu am auzit nimic despre dorința de a interveni în orice situație de risc pentru a salva vieți, nu am sesizat acel entuziasm de a face ceva în plus față de predecesorii lor, de a schimba o mentalitate colectivă față de „purtătorii de uniformă“ prin a reclădi încrederea în instituția Poliției.

Îmi doresc ca acele voci pe care le-am ascultat să nu fie reprezentative, iar noile generații să fie unele care se vor impune prin curajul, dorința și cunoașterea drepturilor și obligațiilor și, mai ales, prin determinarea de a apăra cetățeanul în orice împrejurare.

Ține însă mult de acești tineri cum se vor forma. Momentan suntem în situația în care, anual, sunt formate două promoții de agenți de poliție. În zece luni, dintre care doar cinci de școlarizare propriu-zisă, restul fiind practică, oare ce și cât pot acumula?

Despre durata mult prea mică a pregătirii instituționalizate a vorbit inclusiv cms-șef Vasile Tache, directorul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr“ din Câmpina. (VEZI VIDEO)

În martie, la momentul depunerii Jurământului, comandatul Școlii de la Câmpina își exprima dorința ca tinerii să conștientizeze că în școală deprind doar „abecedarul“ a ceea ce înseamnă comportamentul polițistului, iar perfecționarea stă în mâinile lor, prin pregătirea continuă.

În acest scop, a fost lansată și o bibliotecă virtuală, o platformă funcțională din acest an care poate fi accesată de orice polițist, în baza unui user și a unei parole. Biblioteca respectivă are, potrivit cms-șef Tache, toate temele de pregătire polițienească, cu excepția celor cu caracter clasificat.

Prin informațiile de aici, oamenii legii au astfel ocazia să se documenteze sau să-și reamintească anumite informații, găsind răspunsuri pentru orice neclaritate. Inclusiv pentru situațiile în care polițiștii pot interveni în cazuri de forță majoră fără autorizații din parte altor autorități.

