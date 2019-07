Dumnezeu să o ierte pe fetița din Caracal? Da' de ce? Ce a făcut?

Dumnezeu să ne ierte pe noi, care nu facem nimic! Să ne ierte, dacă o putea, dacă o vrea. În locul lui nu aș ierta.

Sunt în concediu. 4-5 zile mi-am propus să nu citesc știri, să nu scriu, să nu-mi pese. Am văzut pe grupul de whatsaapp cum colegii de la observatorulph munceau la seria de știri despre ororile din Caracal. Și ei au copii... Știu exact ce e în sufletul fiecăruia, atunci când e nevoit să scrie despre așa ceva. La fel și ce e în sufletul celui care citește.



Am citit și comentariile... "Dumnezeu să o ierte!", "Dumnezeu să o odihnească!", "Dumnezeu să facă și să dreagă..."

Suntem nebuni, nu? Atât putem? Neeee... Dumnezeu nu are ce să ierte la acea fetiță. E posibil să nu fie singura. Și nici pe procuror nu are de ce să-l ierte. Și nici pe polițiști. Ei sunt doar creația a ceea ce suntem noi, toți. Indiferența, lașitatea noastră, felul în care ne judecăm și ne urâm, în care de dăm în cap reciproc, toate astea au născut și apoi au consolidat un sistem bolnav. Pe exponenții lui i-am lăsat să se premieze cu pensii speciale. Ei nu răspund pentru decizii și indecizii. Ei se acoperă de hârtii.

Ai protestat când stăteau cu radarul în boscheți, în mașină neinscripționată, spunând că te vânează și acum te miri că nu intervin să îți salveze copilul? Ce conta cum stăteau, dacă tu mergeai cu viteza legală? Ăla pe care îl opreau, era același care putea să-ți calce copilul, cu peste 100 în localitate. În cazul ăsta ai fi urlat: "Unde e polițiaaaa?" Ți-ai fi dorit să fie în fiecare boschet, dar nu e, pentru că ai vrut-o la vedere, în mașină inscripționată... Acum urlă, na!



O să spui că nu e același lucru, că diferă situațiile. Ei bine, nu diferă deloc. Suntem doar niște ipocriți, pe care îi cuprinde compasiunea, falsa compasiune oferindu-ne jalnicul prilej să îl rugăm pe Dumnezeu să ierte victima.

Bine, mă, sunt de acord... să o ierte. Dar să nu ne ierte pe noi, cei care am pus umărul la uciderea ei, votând ca niște cretini, nevotând ca niște cretini. Mă simt ca un coautor, un complice la moartea fiecărui nevinovat, pe care sistemul l-ar fi putut salva. O să-l rog pe Dumnezeu să mă ierte, abia după ce o să fac ceva concret, să schimb mizeria la care am contribuit cu bună știință.

Să nu spui că ești prea mic și că nu poți schimba nimic. Fiecare poate, cu puținul lui. Puțin de la fiecare înseamnă enorm, înseamnă implicare, însumând o forță uriașă, singura care poate răsturna sistemul bolnav.



PS: În postarea anterioară am amintit despre un caz din Ploiești, mama unui copil fiind sancționată cu avertisment, pentru că a sunat la 112, reclamând posibila prezență a unui pedofil. Nu prea a stârnit reacții atunci, iar cel care a sancționat-o e bine-merci. Dumnezeu să-i dea sănătate, iar pe cei care au tăcut... să-i ierte, dacă vrea!

