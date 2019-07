Nu trebuie să fii Sherlock Holmes ca să amendezi nesimțiții din Ploiești. Trebuie doar să citești o etichetă. FOTO

Zilnic, primim de la cititori zeci de mesaje și fotografii cu mizeria din Ploiești. În timp ce primarul se ceartă cu viceprimarii pe tema salubrității, iar operatorul este depășit de situație, poliția locală ar putea fi o ”armă” eficientă împotriva celor care aruncă direct în stradă gunoiul.

În multe cazuri, nesimțiții pot fi identificați ușor. Mai trebuie doar ca agenții de la poliția locală să știe să citească notele de expediție ale curierilor, de exemplu...

O cititoare ne-a trimis gunoiul lăsat pur și simplu în stradă de locatarii blocurilor de pe Bdul Republicii. Printre deșeuri se numără și un ambalaj de TV, cu numele și datele de contact ale clientului.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

”Buna ziua! Apelez la dvs., satula de maldarele de gunoaie care se aduna zilnic in spatele blocului nostru (Bdul Republicii nr. 118, 15 C), de nesimtirea locatarilor si de nepasarea autoritatilor. Am identificat foarte repede si simplu una dintre persoanele care au contribuit la acest peisaj grotesc. Cred ca, la fel de simplu , o puteau face si autoritatile, avand in vedere ca acest lucru se intampla de luni bune”

FOTO Așa arată gunoiul aruncat în stradă

Pe ambalaj apare numele și datele de contact ale ”proprietarului” gunoiului

Comentează cu profilul tău de Facebook