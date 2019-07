Adevărata problemă a României: Studentul și gratuitatea pe CFR. De fapt, guvernanții se răzbună pentru că studenții nu-i votează. Ghinion!

Ajung să cred că suntem conduși de niște psihopați, dornici de răzbunare, în cazul în care nu ești dispus să le ridici statuie pentru pomenile electorale, deși gratuitatea pentru studenți la transportul pe calea ferată nu este pomană electorală.

De unde a plecat povestea? Actuala coaliție guvernamentală a făcut tot posibilul să se apropie de anumite clase sociale. Au dat câte ceva la pensii, infim față de cât și-au dat lor, însă nu au ezitat să bată toba, de parcă ar fi dat de la ei, nu tot din munca, din contribuțiile oamenilor din această țară. Nu toți pensionarii s-au lăsat mituiți, așa că nu toți le-au dat votul.

În privința studenților, și aici s-a încercat mituirea. Nici aici nu dădeau de la ei. Pentru că studenții nu s-au lăsat cumpărați cu trâmbițata gratuitate, acum psd-iștii se răzbună, motivând că bugetul nu permite. Păi, știam că nu permite toată extravaganța și destrăbălarea electorală, că doar am trâmbițat argumentat, că nu ai cum să cheltuiești mai mult decât produci, dar ei nu și nu... e presa nemernică și vândută. Cum facem? Aveți sau nu aveți fonduri? Când ați mințit, atunci sau acum?

Că nu aveți bani. asta știm, dar și aici adevărul e pe undeva, pe la jumătate. Dacă nu aveți bani, de ce nu tăiați pensiile speciale, de ce nu tăiați beneficiile din administrație, acolo unde s-a ajuns la salarii fabuloase, plătite fraudulos pe nemuncă (vezi cazul Ploiești!)??? Aaa, pentru voi aveți bani.

Reputatul gânditor și întâiul armurier al țării, deputatul ”Mitralieră”, Cătălin Rădulescu, a explicat că, dacă vor bani, studenții trebuie să muncească. Și el a fost student și și-a plătit transportul. Așa e... și noi am fost și am plătit, și am muncit, și ne-am lăsat jefuiți de voi. Foarte bine, să-și plătească și cei de acum, dar de ce ați mâncat (...) cu gura plină? De ce ați trecut asta în ”Programul de guvernare”, campania electorală? Ca să obțineți voooturi... Și nu le-ați obținut. Ghinion! Acum îi scoateți țapi ispășitori.

Nu-i așa că studenții au vândut economia la fier vechi? Nu-i așa că studenții, exceptându-i pe copiii voștri, sunt cei care stau în vile și domenii de milioane, conducând limuzine sau mașini sport, cumpărate din salariile de bugetari? Studenții sunt acum cancerul bugetului, inamicii publici. Studenții ”o ard a la Fortaleza”, ale lor sunt vilele din Cornu, Primăverii, Băneasa, ei pescuiesc pe Belina. Niște nenorociți, ce să o mai lungim... Ei sunt cei demonizați de trompetele voastre de la televiziunile și presa de propagandă. ”Să-l urâm pe nemernicul de student, adevăratul păpător de bani nemunciți!” Serios, chiar credeți că românii sunt atât de bătuți în cap?

Ok, răzbunați-vă pe studenți! Niște putori, care în loc să învețe, ar trebui să se ducă la muncă, să vadă cum e cu greul. Nu contează că mulți deja muncesc, că părinții lor alimentează bugetul. Luați-le, mă, gratuitatea! Ardeți-i! Necazul vostru este că nu le puteți lua dreptul de vot, caz în care să vedeți ce vă ard ei la următoarele runde. Deja au făcut-o la europarlamentare și sunt convins că o vor face și la următoarele runde. Tic-tac, tic-tac, tic-tac...

