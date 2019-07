Poate că nu mai e Serena ce a fost, dar nici unii dintre noi nu se mai fac bine. Nici Halep nu mai e ce a fost, e mai bună

Să nu faci mai nimic notabil în viață, dar să cauți nod în papură pentru rezultatele remarcabile ale altora, care au muncit din greu pentru ele. Asta înseamnă să fii MIC!

Poate că nu ar fi trebuit să-mi pierd vremea, scriind aceste rânduri ”dedicate” caracterelor mici, acelor indivizi pentru care nimic nu e bine, totul pute, totul trebuie mânjit. Dar le scriu, oarecum amuzat de neputința lor, de isteria pe care astfel de context le-o provoacă. Le scriu pentru că acești oameni trăiesc printre cei normali, votează și uneori ajung să decidă.

Citesc comentariile și observ, așa cum era firesc, faptul că 99% dintre români se bucură. Minunat, natural! Printre atâtea necazuri, din noianul de nonvalori, de analfabeți și scursuri care au ajuns repere în fruntea României, răsar oameni care au puterea să redea speranța că nu suntem doar o nație de tot râsul. Sunt personaje din sport, Halep, Hagi, dar și elevi și studenți excepționali. E o plăcere și o onoare să îi prezinți, să arăți cum au ajuns în vârf, să spui că este vorba despre noroc și talent, dar cel mai mult este munca. Fără munca titanică nu ar fi ajuns acolo.

Simona, la fel ca ceilalți, nu sunt Dumnezei. Uneori mai și pierd, au zile mai bune și zile mai proaste, au și ghinion, dar sunt acolo, sus. Au muncit și România nu le-a dat mai nimic, nu i-a finanțat. Am spus mai nimic, referindu-mă la susținerea din partea statului român, susținerea logistică și financiară. Însă pe lângă capitalul de imagine, statul român profită și financiar. Câte pensii speciale nu se plătesc din impozitele Simonei? În schimb, au primit toată dragostea și simpatia românilor de rând, în majoritate oameni sănătoși la cap. Atât are de oferit românul de rând și nu face economie.

Mi-a atras atenția un comentariu, deși nu a fost singurul: ”O fi câștigat Halep, dar nici Serena nu mai e ce a fost...” Am fost tentat să îl întreb: ”Așa o fi, dar tu cine ești? Ce te reprezintă? Vocea și talentul, două rândunici, două mari și două mici?” Am renunțat, nevând sens, pentru că problema celor ca el este profundă și nu poate fi rezolvată printr-o simplă discuție, oricât de argumentată. Nu-i poți da reset cu două replici și nici nu poți relua un întreg proces de educație. Serena nu mai e ce a fost, dar în finală s-a calificat spulberând jucătoare de top, servind cu 200 km/h, etc..

Nici Simona nu mai e ce a fost. E mai bună, mai experimentată, mai cerebrală, mai bine pregătită fizic. E româncă și este una care face să se vorbească despre țara asta, una care nu ezită să le mulțumească românilor pentru susținere. Superb!

Se pot spune multe despre cum suntem ca oameni, cum unii nu sunt capabili să se bucure de succesul celorlalți, să învețe ceva din el, să înțeleagă că doar prin muncă ajungi atât de sus. Sunt oameni nocivi pentru evoluția unei societăți, acei oameni care pentru fiecare soluție găsesc minim o problemă pentru a o frâna.

În final, pentru că nu pot face abstracție, am văzut o grămadă de politicieni postând laudațio pentru SImona. Câhhh! Ți se întoarce stomacul pe dos. Cunoscându-i pe cei mai mulți dintre ei, știu că nu au făcut-o ca oricare român de rând, care se bucura sincer, ci pentru a se băga în seamă, cu speranța că așa pot să mai ciugulească niște capital electoral. Marș, mă, la muncă! Marș și susține, implementează și finațează sportul și educația, apoi postează ce vrei tu, Dacă ai fi făcut asta, acum aveam 10.000 de Halep și o generație care să te dea jos de pe tron. Desigur, tocmai de asta nu ai făcut-o, așa că... marș! Pe tine te susțin ăia care găsesc nod în papură, pentru care nimeni nu trebuie să se ridice din turmă, pentru a nu se vedea cât de mici sunt ei. Nu fac nimic pentru a fi mari, dar nici nu le pică bine când alții sunt. Nemulțumitule, privește poza de mai jos și întreabă-te de ce nu pupi și tu una. Ghinion!

