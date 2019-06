Festivalul Gunoaielor este în plină desfășurare la Ploiești (galerie foto)

Nimic nu este ceea ce pare, iar oamenii se eneveză din motive imaginare. Realitatea este așa cum vrei să o vezi, în funcție de starea de spirit, de educație, de dorința de a privi viața și altfel, nu neapărat în negru.

De exemplu, luând mesajele primite în această săptămână de observatorulph.ro, mai mult de jumătate sunt cu imagini ale gunoiului din Ploiești. E o problemă? Este, doar dacă vrei să o vezi ca pe o problemă. În fapt, este un act de cultură, unul care vizează promovarea unei forme de artă, pe care abia acum am început să o înțelegem. Dacă te uiți la un tablou de Picasso, ți se pare vreo mare șmacherie. Neinițiat fiind în pictura naivă, zici: ”Ia uite-l, bă, pe ăsta! Ce caricaturi a desenat? Zici că e un copil de 4 ani și el se dă mare pictor! Păi, așa se desenează? Un amator...!” Inițiat fiind, parcă ai scoate câteva milioane de euro din buzunare, să dai pe o mâzgăleală de-a lui Picasso. Mai ales că acum ești protejat de Oprișan, cel care nu e de acord să apară ”Rembrandții și Picassoii” prin declarațiile de avere. Așa și cu gunoiul de pe străzile Ploieștiului. Nu e ceea ce pare! Clar? (scuze pentru aparenta divagare de la subiect, dar trebuia să fac o analogie, întru corecta înțelegere a fenomenului).

Vă ma amintiți când ne plângeam că Ploieștiul este un oraș gri, în care nu se întâmplă mai nimic? Na, că acum este viu colorat și se întâmplă. Nu există stradă, care să nu aibă toate culorile, amestecate în grămezi de gunoi. Am vut culoare... na culoare!

Sibiul are Festivalul de Jazz și de Teatru, Câmpina are Festivalul Mierii, Vălenii de Munte - Festivalul Țuicii, cei de la Gornet o ard pe zmeură, Bucureștiul are Festivalul George Enescu și multe altele, prin toată țara. Noi, la Ploiești, ce aveam? Festivalul Castanilor și Festivalul Toamnei? Păi, e bine? Nu e, pentru că nu sunt castane tot anul și nici toamnă nu e în fiecare zi. Așa că, a trebuit să ne adaptăm unei stări cu caracter permanent. Ce avem tot timpul și peste tot? Gunoi! În acest caz, să avem Festivalul Gunoaielor! Să fie veselie, să fie bucurie, să ne desfătăm olfactiv!

Nu vă mai plângeți, dacă nu sunteți capabili să înțelegeți arta, să acceptați că și Ploieștiul este acum în rândul marilor orașe, în elita celor care mișcă lucrurile prin ceea ce sunt în esență. Jazz-ul nu e pentru oricine, la fel și teatrul. Nici țuica nu-i pentru toată lumea, din motive de duhneală, nici zmeura, pentru că uneori e prea acrișoară. Dar gunoiul? Eee, gunoiul chiar e pentru oricine. Toți îl producem. De ce să nu ne bucurăm de el? De ce să îl aruncăm... la gunoi?

De astăzi sunt zen. Mi-am schimbat optica și am ales să nu mă mai enervez, ci să mă bucur de ceea ce mi se oferă la Ploiești. O să-mi sun toți cunoscuții de prin alte localități și țări, să vină aici, să se bucure și ei. Să participe la concursurile Festivalului Gunoaielor: ”Cea mai împuțită grămadă”, ”Colectorul de cei mai mulți gândaci și șobolani”, ”Cel mai nesimțit vecin, care aruncă direct de la geam” (aici se premiază distanța la care ejectezi punga), ”Hora din jurul grămezii de gunoi”, la care participarea este obligatorie în costume populare traționale, respectiv veste verzi sau portocalii, cu dungi albe reflectorizante. Idei mai am, dar nu le însir pe toate, cu speranța că fac și eu un ban cinstit din drepturi de autor.

Nu în ultimul rând, propun ca sloganul festivalului să fie ”Hai Ploieștiul, la gunoi!” Vă doresc putoare plăcută!

Sponsorii FestivaluluI Gunoaielor, Ploiești 2019: Rosal, SGU, ADI Deșeuri, Primăria Ploiești, Consiliul Local Ploiești, RASP Ploiești, Consiliul Județean Prahova și noi, fiecare după posibilități.

