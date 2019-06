De Ziua Națională a Iei, mizăm pe cămășile tradiționale „made in România“. De ce sunt iile autentice atât de scumpe

Odată cu Sânzienele, pe 24 iunie, românii sărbătoresc și Ziua Națională a Iei. Cea mai importantă piesă a costumului tradițional și un simbol al identității noastre. Ani buni uitată, ignorată, considerată demodată, în ultima vreme cămașa tradițională a fost adusă în prim-plan și transformată de mulți într-o afacere foarte bănoasă.

Atât târgurile, cât și site-urile sunt pline de ii, cu prețuri pornind de la 50 de lei, până spre o mie de euro. În unele cazuri chiar și mai mult. De ce diferența asta pentru o bucată de pânză brodată cu niște modele? Răspunsul este simplu. Pentru că nu sunt la fel. Cele de „doi lei“ sunt în marea lor majoritate „made in China“, iar cele de sute zdravene de lei sunt cusute manual, pe pânză țesută la război, cu fire de calitate care să treacă proba timpului, care respectă niște canoane, care adună în ele răbdare, migală, gânduri, suflet, autenticitate.

În urmă cu ceva ani, habar n-aveam ce înseamnă o ie neaoșă, la fel cum nu-mi explicam diferența de preț. După ce-am primit de ziua mea o exponată chinezească, care nu m-a încântat absolut deloc, am început să caut prin magazinele de artizanat ceva mai aproape de realitate.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Lucrul acesta se întâmpla în urmă cu vreo 7-8 ani. Am găsit, dar la niște sume pe care nu mi le justificam. Așa că am hotărât să caut pe internet informații, pânză și tot ce aveam nevoie pentru a mă apuca de lucru. La acea vreme, internetul încă nu abunda de detaliile despre croiul unei astfel de bluze, cu modelele specifice zonelor țării, cu simbolistica fiecărei componente a iei. Dar cu ce-am adunat la acea vreme, am început lucrul, făcând apel la ceea ce învățasem cândva la orele de Educație Tehnologică (lucru manual, pe înțelesul tuturor).

Într-un final, mi-a fost gata creația, dar după vreo zece luni de migală… Atunci am avut și primul dram de înțelegere pentru prețul acelor bluze care sunt realizate manual. Nu am lucrat continuu la cămașa mea. Ai nevoie de ochi buni, toate punctele de lucru se fac la un număr de fire, iar dacă pânza este deasă, atunci lupa îți este necesară. Ai nevoie de timp, de stare, de chef.

Altfel, vei greși continuu, iar rezultatul va fi departe de ceea ce-ți dorești. Și mai ai nevoie de pânză și de fire adecvate. Acestea vin și ele cu propria calitate și propriul preț. O pânză de casă, țesută la război o găsești cu greu sub 70-80 lei/m, iar pentru o ie ai nevoie vreo 3-4 m, în funcție de dimensiunile celei care o va purta. Tipul pânzei și modelul cer și ațele care o vor „picta“. Și acestea se ridică la câteva zeci de lei bune, poate chiar sute. Toate acestea adunate, la care se mai adaugă și mâna de lucru, vor da un preț care, da, la prima vedere pare mare, dar care, așa cum am explicat și mai sus este pe deplin justificat.

Nu tot ce are model tradițional și vedem în comerț sau la TV este ie. Bluza autentică este realizată după anumite tipare, cusută cu anumite modele, fiecare având simbolistica proprie. Doar că o ie autentică este foarte scumpă, greu de asortat și purtat în viața de zi cu zi. Așa că, personal, am o deschidere mare și pentru acele bluze croite după tiparul unei ii, mai simple, unde modelul tradițional se îmbină cu creația proprie, mai purtabile, dar realizate manual.

Pentru că mulți au simțit că e rost de bani, au lansat adevărate afaceri cu ii. Și-au achiziționat inclusiv mașini automate de brodat care realizează modelele în câteva, ceea ce manual ar putea fi posibil în câteva luni. Nu sunt la fel, dar nici prețurile nu se compară. Totodată, unii au accesat fonduri și au deschis și țesătorii. Din păcate, este greu să mai găsești mână de lucru pricepută, calificată pentru așa ceva.

Dacă vi se pare scumpă o astfel de cămașă, încercați s-o realizați voi. Merceriile și-au adaptat oferta și acestor cerințe, găsiți pânze și fire de tot felul.

Povestea antreprenoarei care a deschis cea mai cochetă mercerie din Ploiești

Mica, dar cocheta mercerie de la Câmpina a antreprenoarei Ramona Jarnea

Internetul prezintă acum o avalanșă de informații, de la tehnicile de lucru, până la simbolistica altiței, râurilor, ciupagului, semnelor cusute cândva de străbunicile și bunicile noastre etc. Va dura ceva timp, dar brodatul este o terapie și cu fiecare pas veți avea satisfacția lucrului realizat de voi.

Poate că prima bluză va ieși mai „stângace“, dar va fi un imbold pentru următoarea. Aceste bucăți de pânză brodată sunt „purtătoare“ de suflet, de energii. Sunt acele lucruri care nu se demodează și care, totodată, pot fi lăsate moștenire.

Lăsați-le pe cele „made in China“, iar până la anul, de ziua iei, realizați și purtați ceva „made in România“!

Foto: Oana Iancu și Liliana Maxim

Comentează cu profilul tău de Facebook