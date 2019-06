La Ploiești, nu v-ați săturat de atâta impotență? Ghici, cine m-a pus să scriu asta?

M-am oprit pentru câteva momente din citirea mail-urilor și mesajelor venite la redacție, pentru a scrie aceste rânduri.

Treaba noastră este să publicăm știri, să vă ținem la curent în timp real cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cu tot ceea ce ne afectează traiul de zi cu zi. O facem în fiecare zi, cu plăcere, în permanentă legătură cu cei care ne citesc și ne scriu.

Întreg colectivul este format din oameni cu experiență, care nu se sperie de avalanșa de solicitări de zi cu zi. Fiecare problemă este importantă, uneori doar pentru cel care o sesizează, alteori pentru mai mulți din comunitate și fiecare problemă trebuie tratată cu seriozitate.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Nu îmi amintesc, în 26 de ani de presă, să fi avut atât de multe sesizări pe zi. Cel puțin teoretic, treaba noastră este să mai și scriem, însă astăzi am constatat că, până la prânz, trei sferturi din timp l-am alocat răspunzându-le oamenilor. De ce? Pentru că sunt exasperați, pentru că autoritățile nu-i bagă în seamă, pentru că deja pare o pierdere de timp să suni la Garda de Mediu, SGU, Primărie, RASP, TCE... Un oraș MIZERABIL, care PUTE atât din cauza munților de gunoaie, dar și din cauza poluării, în care îți rupi mașina în gropi, în care este invazie de țânțari, căpușe și șobolani, în care transportul public este o rușine și un coșmar, mai ales în zilele toride...

În linii mari sunt cam aceleași probleme, deși salariile din administrație, din sfera bugetară în general, au crescut foarte mult. Oamenii au sperat ca și interesul să crească direct proporțional. Doar că, la Ploiești, indolența este cea care a crescut direct proporțional cu salariile.

Pentru a înțelege exact cum se derulează lucrurile, vă redau o discuție cu o cititoare:

Cititoare: ”Buna ziua! La aceasta ora, in centrul orasului, miroase ca niciodata a sulf. Aerul este irespirabil

Reporter: ”Mulțumim! Simțim și noi. Vom scrie un articol.

C: Am anuntat Garda Nationala de Mediu. Cei de aici m-au expediat catre agentia locala, adica fix nimic. Am dat un mail catre agentia locala.

R: Să ne anunțați când primiți răspuns. Între timp am publicat un prim material. Încercați să sunați și pe fix. Numărul lor este 0244512536. Sunăm și noi.

C: Doamna de la mediu, dupa voce destul de in varsta, a spus ca la ei abia acum a ajuns mirosul și la ei si ca se crede ca ar fi de la Lukoil. Mi-a cerut numele si adresa si sa scriu si un mail. A spus că vor trimite pe cineva...

R: Să ne țineți la curent!

C: Sper sa stie sa raspunda la mail și sa se si rezolve ceva ,desi mi-am pierdut speranta.

Cam așa se încheie mai toate mesajele : ”...deși mi-am pierdut speranța.” Oamenii nu sunt indiferenți și nici nu au cum, atât timp cât acestea sunt problemele care îi frământă zi de zi, care le toacă mărunt sănătatea, banii, nervii. În toată această mocirlă a indolenței, ne ajung la urechi mesaje de la politicieni, de la cei din administrație: ”cine l-a pus pe ăla să scrie? Are vreun interes? Îl plătește cineva să ne strice imaginea?”

Uneori autoritățile se supără și ”ne ceartă” pentru că nu le-am solicitat punctele de vedere. Un jurnalist așa ar face, dacă ar fi să se ia după manual. Un jurnalist ploieștean este însă obișnuit cu răspunsurile standard, cu limbajul de lemn și cu efectul zero. Drept care, putem lua copy-paste răspunsurile anterioare, pentru că după ce ni le-ați trimis nimic nu s-a schimbat.

Răspunsul este simplu: Pe ĂLA care scrie îl pun să scrie ĂIA care vă plătesc salariile nesimțite, cărora le cerșiți voturile pe care o să-i vedeți la urne, în curând. Și dacă nu îl pun ĂIA, atunci se pune singur, pentru că și el e om, și el locuiește aici, și el respiră același aer infect, și el plătește taxe și impozite, și el votează. Contați pe asta și continuați să sunați! Efectul este garantat, dar nu e cel pe care mizați!

Comentează cu profilul tău de Facebook