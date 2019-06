Fără țigări în supermarket și fără fumat în mașini cu femei gravide și minori. Ce e rău în asta?

De trei ani beneficiez personal de Legea anti-fumat inițiată de fostul deputat PSD, Aurelia Cristea. Mai precis, de fiecare dată când intru într-un spațiu public închis, îi doresc multă sănătate celei care a reușit imposibilul într-o țară în care toți se pricep la politică și fotbal ”sudând” tone de țigări la o bere la pet.

Până în 2016, orice ieșire în oraș sau participare la un eveniment privat (nuntă, botez etc) era un coșmar. Mirosul insuportabil de țigări mi se impregna în nări, piele, haine, ochi.

Am aflat recent de o altă inițiativă anti-fumat aparținând deputatului USR, Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.

Pe scurt, potrivit ziardecluj.ro, acesta propune ca publicitatea la țigări, campaniile de promovare și distribuirea de mostre din tutun să fie interzise în România. De asemenea, să nu mai fie permis fumatul în autovehicule în prezența copiilor și femeilor însărcinate, dar și să fie introdusă o contribuție pentru sănătate aplicată tuturor formelor de produse din tutun.

Și, cel mai important, țigările să nu mai fie vândute la colț de stradă, ci în tutungerii, așa cum se întâmplă demult în majoritatea statelor din Europa de Vest.

Reacția producătorilor de țigări din România, reuniți sub titulatura pompoasă de ”Coalitia pentru Libertatea Comertului si a Comunicarii (CLCC)” a fost deja difuzată de multe instituții de presă prin intermediul unor articole mai mult sau mai puțin marcate ca fiind publicitare.

Ce argumente aduc multinaționalele din industria evaluată în România la câteva miliarde de miliarde de euro anual?

1 ”Propunerea este inaintata in conditiile in care Romania se afla deja pe locul al saptelea in clasamentul european privind restrictiile in domeniul tutunului”.

Pe bune?! Ăsta e un lucru rău? Păi hai să vedem ce țări au interdicții similare: Franta, Polonia, Austria, Croatia, Cipru, Finlanda, Luxemburg, Tarile de Jos, Norvegia, Portugalia, Republica Moldova, Federatia Rusa, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia, Turkmenistan, Ucraina.

2 ”Coalitia atrage atentia ca interzicerea expunerii produselor din tutun in cele peste 70.000 de magazine din Romania care comercializeaza tigarete va incuraja dezvoltarea pietei negre”. În cazul acesta, ar trebui să legalizăm și drogurile, să nu mai fie vândute ”pe sub mână”?

3 Un alt motiv care mi se pare penibil: ”initiativa poate afecta mai mult de 10.000 de angajati directi sau indirecti ai companiilor producatoare si distribuitoare, dar si peste 70.000 de retaileri din Romania”.

Prostia asta am mai auzit-o acum trei ani, când se vorbea de falimentul miiilor de restaurante și baruri, ale căror afaceri ar fi fost grav afectate de interzicerea fumatului. Ce s-a întâmplat în realitate? Cârciumarii sunt bine mersi, iar clienții, mai mulți decât înainte, respiră aer curat în timp ce-și comandă mâncarea și băutura preferate.

P.S. Nu știu dacă fiul meu, care acum are 13 ani, va deveni un fumător, sper să reziste ispitei mereu ”la modă”, dar știu că am obligația de a-i spune că FUMATUL UCIDE!