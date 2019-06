Am văzut la Blaj ce a văzut și Papa Francisc - oameni frumoși sub același Dumnezeu

Merg des în Alba, de ani buni. Am fost și în acest weekend, așa că ceea ce am văzut acolo nu a fost o surpriză, fiind doar o confirmare a ceea ce știam deja - există români pe care mizeria emanată de politica dâmbovițeană nu-i murdărește, nu le ia nimic din felul de se purta unii cu alții.

Despre vizita Papei Francisc s-au scris multe și se vor mai scrie. Pentru mulți a fost o ocazie unică de a-l vedea în carne și oase. Dacă doar pentru asta au fost pe unde a trecut Papa, atunci și-au satisfăcut o curiozitate lumească, deloc de judecat. Nu o să relatez în detaliu traseul Papei Francisc și nici ceea ce a spus, ci ceea ce a emanat, acea stare care te apropie de Dumnezeu.

Am fost botezat creștin-ortodox, deși nu m-a întrebat nimeni dacă vreau asta, dacă nu cumva vreau să fiu catolic. Nu mă deranjează în vreun fel și nu sunt un fanatic religios. Dumnezeu e doar unul și nu simt că înseamnă ceea ce zugrăvesc ”apostolii” de azi. Mă mulțumesc să cred că Dumnezeu înseamnă bunătate, chiar dacă nu de puține ori am călcat strâmb, am fost rău și am făcut lucruri rele. Dacă la fiecare pas greșit regreți și cauți să te îndrepți, să nu mai faci rău, atunci poți spune că ”ai un Dumnezeu”. Cel puțin asta înseamnă pentru mine.

Dumnezeu nu este nici ortodox, nici catolic, nici musulman. Noi suntem așa, pentru că nu am fost capabili să înțelegem că valorile la care ne raportăm sunt aceleași și doar orgoliile ne fac să credem că suntem diferiți, că suntem superiori altora. Cu ani buni în urmă, într-o împrejurare mai puțin importată, în grupul în care mă aflam s-a spus Tatăl nostru. Lângă mine, Hussein, un sirian musulman, pe care în cunoscusem cu câteva zile în urmă. Nu vorbea foarte bine românește, dar se descurca onorabil. La evenimentul despre care aminteam, în momentul rostirii rugăciunii, Hassan s-a ridicat împreună cu toți ceilalți, la un moment creștinesc. Nu și-a făcut cruce la final, dar a spus Doamne ajută!

Momentul a trecut, apoi am stat de vorbă. L-am întrebat ce a însemnat pentru el și de ce s-a ridicat. ”Din același motiv ca tine, din respect pentru credința voastră, care este și a mea. Să știi că Dumnezeu e unul. Voi îl numiți așa, noi îl numim Allah, dar e tot El. Eu am fugit din Siria, împreună cu toată familia, din cauza unor nebuni care se folosesc de religie, dar nu au nimic în comun cu ea. Ei nu cred în Dumnezeu. Aici mă simt ca acasă și să știi că ne rugăm diferit, dar cerem același lucru. Mai avem de învățat și să oferim, înainte de a cere și totul va fi bine.”

Nu aveam idei preconcepute, sau asta îmi plăcea să cred, dar m-au uitat la Hassan ca la unul de-al meu, de aici. Diferențele sunt doar în mintea nostră.

La fel și în urmă cu o zi, la Blaj. Am fost printre cei aproximativ 60.000 de oameni, strânși pe Câmpia Libertății de la Blaj. Câteva intervenții în direct pe observatorulph.ro, câteva poze și înregistrări video. M-a interesat să îl văd pe Papa Francisc mai puțin decât eram interesat să îi văd pe oameni manifestându-se. Români, unguri, germani, italieni... și nici măcar o diferență. Ordonați, liniștiți, cei mai mulți vorbind discret, în șoaptă, fără să lase chiștoace, pet-uri, ambalaje pe jos. Dacă treceau pe lângă tine și te atingeau, spuneau pardon. Ce oameni... Și erau doar o mână, vreo 60.000. Organizarea impecabilă. Mi-am găsit imediat sectorul care era scris pe invitație. SRI, Poliție, Jandarmerie, ISU, Ambulanța, o desfășurare cum nu am mai văzut, care însă părea inutilă, în acea mare civilizată. Desigur, prezența lor nu a fost deloc inutilă, dar asta era senzația.

Din când în când citeam postări, articole de presă, glume cu Loganul și Merțanul, răutăți ortodoxe, materiale despre cât de râi au fost catolicii în istorie. Reveneam din lumea răutăților privind din nou la oameni. Ce căutau acolo? Căutau bunătate, liniște, pace. Căutau ce emana Papa Francisc, căutau modestie. Mulți se întreabă de unde atâtea critici și răutăți la adresa conducerii BOR. Simplu: imaginea mai marilor le inspiră exact opusul a ceea ce oamenii caută. Reacțiile sunt pe măsura cauzei care le generează.

Și nu mă interesează dacă Papa este catolic și Prefericitul este ortodox. Mă interesează dacă au vreo legătură cu Dumnezeu, dacă îmi inspiră ceea ce simt nevoia, ceea ce înțeleg că trebuie să fie Dumnezeu, cu sau fără chip.

Aș vrea o biserică neimplicată politic, un slujitor al ei care să nu mă certe când crede el că greșesc, unul care să nu mă sfideze cu opulența, unul care să nu vorbească în numele lui Dumnezeu doar pentru a mă face să tac, dacă spun că ceva este în neregulă. Nu vreau să mă târăsc pe brânci, pupând icoane și dând acatist, dacă ies din biserică și îmi semenii la șuturi și înjurături.

În loc de concluzie, o scurtă poveste. În urmă cu vreo 15 ani, o bătrână dintr-un sat de lângă Blaj s-a stins din viață. Toți spuneau despre dânsa că a fost un om bun, iubit de copii, nepoți, vecini. Fusese botezată în rit ortodox, dar contribuise de-a lungul vieții la ambele biserici din sat, atât la cea ortodoxă, cât și la cea catolică. În ziua în care a fost condusă pe ultimul drum, familia a solicitat ambii preoți la ceremonie. Cel ortodox a refuzat să vină, supărat pentru că bătrâna contribuise la ambele biserici, dar în numele aceluiași Dumnezeu. Cel catolic a oficiat. Supărat pe refuzul celui ortodox, unul dintre nepoți l-a luat la rost văzându-l prin cimitir. Preotul a fugit. Fugise de fapt din sufletele oamenilor, de acolo unde Dumnezeu exista. Ieri am aflat că încă mai slujește, dar o face doar formal, pentru că tot fugit a rămas... de oameni, de Dumnezeu... Oamenii continuă să îl caute pe Dumnezeu acolo unde găsesc bunătate, nu ură și răzbunare. Acolo se găsește cu totul altceva.