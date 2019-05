Oamenii aceștia nu-s în toate mințile! Un comunicat de presă care te umple de nervi

În țara cu un miliard de promisiuni (minciuni), fără autostrăzi, cu drumuri și poduri ciuruite, CNAIR-ul trimite către presă comunicate desprinse din lumea lor, una care nu are legătură cu cea reală. Nu este singura instituție, însă ne oprim astăzi asupra acestui comunicat, ca exemplu al stupizeniei, care îi determină să ne desconsidere, să ne jignească inteligența, nu doar nouă ca jurnaliști, ci tuturor celor care ar putea să citească așa ceva.

Primim zilnic zeci de comunicate, de la tot felul de instituții. Unele, puține la număr, conțin informații utile. Cele mai multe spală varză pentru partidele care au pus la conducerea instituțiilor tot felul de slugoi politici. Aceștia au două preocupări: să-și țină scaunul și să-și pupe șefii în dos. Pentru asta au nevoie de vizibilitate, au nevoie să arate că fac ceva, dar și că nu uită să mulțumească partidelor pentru privilegiile de care se bucură.

Instituțiile au departamente de comunicare. În cele de stat rar găsești vreun profesionist în comunicare, un om cu școală, dar și cu experiență, care să poată comunica profi. În general, sunt tot sinecuriști, tinerei cărați de părinții lor, pentru a le facilita drumul lin în viață. Și să nu cumva să credeți că pe bani puțini. Ooo, nu!

La departamentele de comunicare mai întâlnim și vulpi bătrâne, având poziții similare activiștilor și securiștilor care se ocupau de cenzura ceaușistă. Să nu cumva să scape ceva în presă, pentru că partidul ia foc și ”pa puiu!” posturi călduțe. Rezumând, fără riscul de a avea procese de conștiință, în condițiile în care interacționând cu mulți dintre ei, știu exact despre ce vorbesc, o armată de trepăduși - goarne de partid își bat joc de întraga populație.

Exemplu:

Comunicat de presă - 23.05.2019 - Primul pas pentru realizarea Pasajului Denivelat Superior de la Drajna

”Astăzi (nr-ieri), 23 mai 2019, la Slobozia, în prezența Ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, a Directorului General al CNAIR, Narcis Neaga, a unor parlamentari, a reprezentanților Prefecturii Județului Ialomița și a autoritaților județene și locale, Directorul General Regional al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, Marin Dima, a semnat în calitate de beneficiar contractul care are ca obiect "Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Pasajul Denivelat Superior pe DN 21, km 105+500, la Drajna".

Acest contract de servicii vizează totodată pregatirea documentatiei de atribuire pentru executia lucrarilor, asigurarea asistentei pentru sustinerea aplicatiei de finantare și asigurarea asistenței pe durata desfășurării procedurii de achiziție publică pentru execuția lucrărilor, în conformitate cu caietul de sarcini si cu respectarea legislatiei în vigoare.

Prețul contractului este de 431.977,75 RON fără TVA, iar prestatorul serviciilor este S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. ”

Ce avem noi, aici? Un comunicat, nu? Dar ce fel de comunicat este acesta? Ce transmite?

Ideea de bază este așa: nu avem nimic, dar ne-am întâlnit să semnăm un... contract, pentruuuu... un studiu de fezabilitate. Băi, sunteți nebuni? Chiar nu vă e rușine? Pic de jenă să nu mai aveți? Aproape 4 miliarde jumate în lei vechi, ca să își dea cu părerea o firmă, dacă e fezabil sau nu proiecti, adică dacă e bine sau nu e bine să facem ”pasajul denivelat”.

Lasă că e denivelat, înțelegem tehnic ce înseamnă, deși denumirea te face să râzi în hohote, în raport cu o realitate care nu ne e deloc străină, dar voi dați comunicat de presă să anunțați că o armată de paraziți sociali s-a strâns să asiste la o sifonare de marafeți? La modul cel mai serios, nu sunteți în toate mințile! Ați pierdut orice legătură cu realitatea.

Dacă am pava România cu toate studiile de fezabilitate de până acum, am avea atâtea drumuri, încât nu am mai avea unde să facem agricultură.

Acești indivizi dau comunicat de presă să anunțe așa ceva! Ce o fi în mintea lor? Îmi și imaginez cum se gândesc la faptul că lumea va fi extaziată, citind cum au semnat ei un contract pentru un studiu de fezabilitate. ”Măi, nene, așa da! Uite, oamenii ăștia chiar fac treabă, sunt interesați de viața noastră, de viitorul nostru. Chiar nu dormeam bine, de ceva timp, gândindu-mă când au de gând să semneze contractul pentru studiul de fezabilitate. Dă-l în mă-sa de pod, pasaj, drum! Nu mă interesează dacă se face. Pe mine studiul mă interesa...”, zice nea Gheorghe, citind comunicatul CNAIR.

Singurii mulțumiți de comunicare, deși impactul este negativ, chit că ei nici măcar nu conștientizează, așadar singurii mulțimiți sunt ăia din listă: Cuc, Neaga, Dima, parlamentarii, autoritățile locale și județene. Pentru ei e bine - partidul a dat, partidul a luat, fie numele partidului lăudat!

Știm și noi că legislația prevede obligația ca astfel de ”lucrări mărețe” să aibă la bază studii de fezabilitate, dar dați naibii comunicatul când inaugurați lucrarea, nu când anunțați că, teoretic, aveți de gând să vedeți dacă se poate executa.

În loc de concluzie: Uite, am publicat comunicatul! Acum sunteți mulțumiți? Le așteptăm pe următoarele!