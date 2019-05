Ați ajuns să amenințați copiii și să săltați lumea de pe stradă? Am mai văzut filmul ăsta în 89 și a ieșit prost pentru unii dintre cei ca voi

Să dai câțiva lei la pensie și să crezi că asta îți dă dreptul să consideri că ai cumpărat o țară. Asta înseamnă să fii un dictator iresponsabil!

Doar că, istoria a demonstrat că nici măcar un dictator nu a sfârșit bine, nici el, nici camarila de slugi obediente.

Unui popor îi poți face multe, cu atât mai mult poporului român, care s-a dovedit a fi tolerant până la limita inacceptabilă. Și spun inacceptabilă, pentru că până să explodeze mămăliga românescă, trebuie să muncești din greu, să-i umilești pe români cum alții nu pot accepta. Toate, până la copii! Aici slugile sistemului am convingerea că au cam ”îmbulinat-o”.

Acum câteva zile, un limbric politruc - director de școală amenința niște elevi, pentru că au avut curajul să protesteze. Nu vor să trăiască într-o țară cu premier analfabet. Aoleu! Asta e o crimă! Ăia mici erau drogați, altfel nu se explică un asemenea delir, o doleanță absurdă. Fraierii ăia se duc la școală, ca să realizeze că au pierdut timpul, în vreme ce țara asta poate avea în frunte niște rumegătoare. Limbricul pus politic i-a amenințat. Protestul lor e un semnal că limbricul ar putea să zboare, că toate au o limită, că nici copiii nu îi mai suportă.

Copiii ăia nu au chiulit de la școală, ci au participat la ora de demnitate, în aer liber. Lecție deschisă îi zice și nu e la opționale. A naibii materie, nici nu știați că există... Un jandarm mișto (sunt și din ăștia!) le-a luat apărarea copiilor. A trimis limbricul la plimbare. Și jandarmul are copii. Și el e om. Detalii AICI.

Mi-am amintit că în decembrie 89 aveam 16 ani. Am ajuns în centrul Ploieștiului și am dansat pe Omagiul lui nea Nicu, după ce oamenii spărseseră geamurile de la Galerii și aruncaseră și incendiaseră ”Operele alese” ale dictatorului și ale Lenuței, analfabeta (ce coincidență!) alături de care sugrumase România. Copii ăștia de azi, mi-au amintit de ce ieșisem atunci, de faptul că întelegeam foarte bine ce se întâmpla și că îmi doream o țară... ca afară. Între timp, în 30 de ani, m-am stricat destul de rău, am uitat, am comis-o. Copiii ăștia m-au trezit și le mulțumesc! Niciodată nu e prea târziu să își recunoști gafele și să încerci să le repari.

Multe sunt ”coincidențele” legate de 89. Tot analfabeți cu sandale și ciorapi flaușați, tot 100 de lei la salariu, tot economia care duduia inegalabil, tot imperialiști invidioși pe mărețele noastre realizări și pe evoluția fulminantă, tot cu dubele dacă mârâiai, tot cu lipsa de respect, tot cu suprimarea dreptului la liberă exprimare, tot cu niște golani anarhiști, plătiți atiunci de ”agenturilii străine”, azi de Soros, care subminau autoritatea statului. Atunci erau securiștii și miliția, acum sunt interlopii și unii de prin Jandarmerie (nu toți). Oook...

În urmă cu o zi, un alt copil, unul de 17 ani a fost amenințat de șeful jandarmilor Mureș (încă un limbric), pentru că protesta împotriva aceleiași analfabete și pentru că ar fi scos lumea în stradă. Vă dați seama de gravitatea situației? Un copil a scos lumea în stradă... uuuu! Limbricul nici nu realizează ce efect a produs. Ar trebui să-i mulțumim! La cât e de prost, a înzecit numărul ălora pe care copilul i-a scos în stradă. Limbricul nu a auzit de dreptul la liberă exprimare, la opinie. Limbricul nu știe ce-i aia demnitate.

Pe pagina de fb, copilul a povestit despre cum așteaptă să-i vină amenda acasă. Vrând să-și arate susținerea, sute de români s-au oferit să-i plătească amenda. GREȘIT! (comentariile de pe pagina lui Alin Popoviciu sunt savuroase. Le găsiți AICI)

Cum adică să-i plătești amenda? Nu așa se rezolvă o problemă ca asta. Pui mâna pe ce apuci și te duci peste limbric.

Cum să ameninți un copil, mă, vierme în uniformă albastră??? Sau așa respecți și aplici legea? Nu cumva ești plătit să îi aperi pe copiii ăștia, să îi ferești de șleahta de analfabeți și paraziți, ăia care le fură viitorul? Părinții copilului te plătesc ca să pui pulanul pe el, să îl reduci la tăcere, să devină și el un vierme ca tine, să se facă pe el de frică pentru că a fost pus politic și poate fi schimbat la fel, dacă nu slugărește corespunzător.

Limbricule, niciodată, dar niciodată în istorie nu a scăpat vreunul care a ajuns să pună pulanul pe mulțime, mai ales dacă în mulțime sunt și copii. Limbricule, știi ce e nasol? Că până și copiii au ajuns să vadă ce se întâmplă.

Când te iei de un copil, ia în calcul că poate apare ta-su, să-ți umfle moaca. Copilul ăsta tocmai s-a trezit cu niște mii, zeci, sute de mii de tați. Pe cale de consecință, limbricule, ai pus-o, tu și ceilalți paraziți ca tine! O să-ți smulgă pulanul și o să-ți provoace plăceri nebănuite, fapt pentru care o să regreți că nu a trecut referendumul anterior. Atunci când vor pune mâna pe tine, o să-i dai rușine lui Badea la knock out viteză. Și e doar o chestiune de timp.

Astăzi, la Topolveni Argeș, jandarmii i-au băgat în dube pe protestatarii antiguvernamentali. ”Participau la o adunare publică nedeclarată” au precizat cei din conducerea jandarmeriei. Întrebat de ce bagă lumea în dube, un jandarm a răspuns: ”De-al dracu!” Hmmm... tare mult aș vrea să fiu de față când va fi invers, pentru că va fi. Detalii AICI.

Nu uiați, în cazul în care vă vine să o puneți de vreo revoluție, să faceți bine să o anunțați. ”Stimată doamnă Carmen Fâs, vă rugăm să aveți ambilitatea să ne aprobați și nouă o revoluție, întrucât nu prea mai suntem de acord să vă luați de copiii noștri să ne băgați în dube pentru că am avut tupeul jegos să credem că avem dreptul la liberă exprimare. Cu speranța că veți aproba solicitarea noastră, vă rugăm să luați în calcul varianta în care să nu trimiteți jandarmii, pentru a evita situația în care nu se mai știe cine pe cine va băga în dube. Vă mulțumim!” Așa e bine? Întreb pentru o viză de legalitate.

Urmăriți această înregistrare și mai vorbim: