Și zici că nu poți să mori, călătorind cu un asemenea autobuz prin Ploiești? (VIDEO)

O tânără din Ploiești cade cu tot cu geamul unui autobuz din Ploiești și este rănită grav. O copilă de 12 ani cade din microbuz și moare, la Zalău. Cei care prin deciziile lor au făcut tragediile să fie posibile, nu scenarii de filme, trăiesc bine merci, fiind și plătiți regește de fraierii care mai și mor.

Nu cu mult timp înainte de aceste tragedii, un ploieștean filma pe traseul autobuzului 30 (video la final), aparținând TCE Ploiești, un geam desprins din cheder, care putea pica în orice moment. Ne gândeam atunci ce s-ar fi întâmplat, în cazul în care s-ar fi desprins și ar fi căzut peste un trecător, eventual peste un călător aflat în stație. Recunoaștem că nu ne-am gândit și la varianta în care cineva din autobuz ar fi putut pica pe asfalt.

Și iată că s-a întâmplat, în cazul de la Ploiești cu un alt autobuz. Nu era singurul cu astfel de probleme, iar starea jalnică a parcului auto al TCE poate genera oricând alte astfel de accidente. Găsiți AICI detaliile nefericitului accident. Avocata fetei cere acum un milion de euro în instanță... și foarte bine face. Asta ar duce TCE-ul în faliment (de parcă nu ar fi deja), iar ploieștenii ar avea de suferit. Am spus ”foarte bine face”, deși nu ne bucură un eventual faliment.

Să ne punem problema altfel! De ce să intre societatea în faliment și acțiunea să nu se îndrepte împotriva autorilor morali? Mai precis, să plătească ignoranții aflați la conducerea societății, indivizi sinecuriști, puși acolo pe criterii politice, nu de competență. Să plătească politicienii care prin deciziile iresponsabile duc societățile de transport în imposibilitatea de a face investiții în autobuze noi, nici măcar bugete de mentenanță nu mai au. Să plătească acei politicieni care dau gratuități contra voturi acolo unde nu este cazul, multe peste ceea ce înseamnă un caz social. Evident, bun de plată și financiar și cu liberatea va fi vreun ”fraierică”, acuzat că nu a verificat, că nu a remediat. Instanței de judecată nu cred că îi va păsa că societatea nu i-a asigurat nici scule, nici piese de schimb, nici... mașini bune, nu epave.

Să plătească acei politicieni care reglementează și condițiile în care se face transportul intrajudețean. Licitații cu dedicație pentru eternii clienți de partid, fac ca aceleași firme să opereze pe rute pe care nici măcar nu sunt în stare să asigure fluxul. Așa se face că pun în circulație mijloace de transport în număr insuficient, cu grad avansat de uzură, cârpite și cu improvizații.

Nu sunt periculoase? Se rup în drum, iau foc, pică oamenii din ele. Tocmai am avut exemplul care dovedește că sunt letale. Observatorulph.ro, la sesizarea călătorilor, a publicat zeci de materiale, atât despre transportul în comun din Ploiești, cât și despre cel interajudețean din Prahova. De fiecare dată suntem bombardați cu drepturi la replică, din care reiese că societățile de transport își fac treaba, că sunt în regulă. Imaginile cu ”sardele”, acei călători care sunt fericiți când reușesc să prindă un loc în picioare, acele imagini sunt trucate de presă și de călătorii rău intenționați. Tot noi am trucat și căderea pe șosea a tinerei din Ploiești, și moartea copilei de 12 ani, care a căzut din mers, din microbuz, pentru că stătea pe un scaun improvizat, iar ușa nu se închidea. În ultimă instanță, cred că tot noi am desprins și geamul autobuzului ploieștean din imagine.

Chiar noi suntem vinovați, noi jurnaliștii și voi cititorii, pentru că stăm în case, pentru că ne lamentăm pe net, pentru că votăm mereu aceleași loaze. Au mai murit niște oameni... Și ce? Vin alegerile și între timp se mai nasc alții. Pentru ignoranța noastră chiar merităm să cădem în cap, din picioare, nu neapărat din autobuz. Și facem pariu că milionul de euro, în cazul în care va fi câștigat, va fi plătit din bugetul TCE, adică din al tuturor contribuabililor?