Ploiești - săracul oraș... bogat. Are de toate, mai puțin politicieni

Te uiți cu jind către, Cluj, Iași, Alba Iulia, Brașov, Oradea, întrebându-te: ”dar la mine, la Ploiești, de ce nu se poate?” Întrebarea este deplin justificată, în condițiile în care Ploieștiul este unul dintre cele mai bogate orașe din țară.

Un cumul de factori determină starea jalnică a Ploieștiului. Sunt atât de mulți, prinși într-un lanț al slăbiciunilor, încât aproape că nu mai are importanță ordinea enumerării.

Politic suntem jalnici, dar asta să spunem că se încadrează perfect în peisajul național. Cam ce se întâmplă în relația Iohannis - Guvern & Parlament, cam tot așa este și în relația primar - Consiliul Local Ploiești. În afară de dansat pe gardul unității, individul reprezentativ pentru comunitate nu are putere. Poate să lanseze mama proiectelor de proiecte, pentru că ăia mici, dar mulți, îi dau cu masa în cap.

Un om sănătos la minte ar spune, că ar fi civilizat, ca indiferent de culoarea politică, edilii să își dea mâna și să susțină proiecte exclusiv în interesul comunității. Am fumat greșit, dacă am putut să debitez asta. Cum ar fi ca, măcar la nivel local, politicienii să fie interesați de cei care i-au ales, nu de interesele lor politice meschine? Au făcut atât de mult bâlci cu spitalul sufletului, realitatea fiind că nu au fost în stare nici măcar să zugrăvească unul din cele vechi.

În aceste zile ”și-o trag” cu strigături pe facebook: primarul zice că cei de la ALDE sunt golani, că îi fură oamenii din PNL, că joacă murdar. Migrează câțiva PNL-iști ploieșteni către Tăriceanu. Așa, și? Dacă rămâneau, ce? Și dacă au plecat, ce? Au mai fost în PNL, apoi în ALDE, apoi iar în PNL și acum iar în ALDE. Vă rog din suflet să nu vomitați! Insist!

Ce naiba câștigă ploieștenii, dacă ăia țopăie de colo-colo? Pe unii îi cunosc, și încă foarte bine. Nu sunt oameni răi și nici făcuți grămadă, adică neeligibili pentru postul de premier. Alții sunt niște sinecuriști, care vânează eternele combinații și posturi. Dacă îi întrebi, vor spune că noua gașcă din PNL Ploiești, îi frunte cu primarul, nu-i lasă să facă treabă, să se exprime politic și administrativ la adevărata lor valoare. Așa o fi, cum zic ei, dar au mai fost la ALDE și parcă nu-i lăsa șefa, Grațiela Gavrilescu, să se exprime... tot la adevărata lor valoare. Așa că se întorseseră la PNL, de unde acum pleacă iar... la ALDE. Taci, zic, că acum îi lasă! :)

Pe primar îl critică, pentru că e ”momâie”, prea slab să se lupte cu psd-iștii și să facă ceva pentru Ploiești. Și ce și-au spus: dacă nu te poți lupta cu psd-iștii, nu mai bine treci la ALDE și ești coleg cu ei, cu psd-iștii adică? Apropos, ce simt acum, în calitate de colegi ai domnului Liviu Dragnea. S-au luptat de s-au împrietenit. :))) Și dacă Dobre e momâie, cum de nu l-au ”făcut” politic, să-i tragă organizația de sub fund? Bine, vor replica cu clasicul text ”are spate în partid”. Așa o fi, dar la ALDE e altfel? Amuzanților!

Grațiela Gavrilescu a reacționat pe facebook, după conferința lui Dobre, în care o acuză că îi mituiește oamenii cu sinecuri, că îi fură. Grați i-a spus lui Adiță că e ”dob(r)itoc”. Ce să zic?... elegant pentru o d(u)oamnă, ministru al Mediului (poluat inclusiv în limbaj) și președinte de filială județeană. Altfel, ironia postării e tare, mai ales în paragraful în care îi promite că îi va mai lăsa din milă niște liberali în PNL, ca să aibă cine să-l conducă pe străzi, să nu se rătăcească îi campanie. Pe bune, chiar am râs la asta. Tare! Spre deosebire de PNL și PSD, cei de la ALDE au echipă de comunicare. Or fi având și ceilalți, dar nu țin cont de sfaturile lor.

Tăcuți, mai puțin părtași la bâlciul liberalo-liberal, de la Ploiești, psd-iștii blochează tot ce pot în Consiliul Local, cu excepția majorărilor de tarife la utilități și alte servicii, dar și salariilor din administrația publică locală. Fost liberal, liderul PSD din CL, avocatul George Botez, un tip cu mult peste media de inteligență din ograda în care a aterizat, ar fi putut fi premier, dar Dragnea nu pare să aibă nevoie de ”gânditori”, ci de executanți. Pentru că știe prea multă carte, nu l-a remarcat nimeni, așa că stă pe aici și se ia la mișto cu foștii lui colegi liberali. Îl mai ajută pe colegul Cristi Ganea, viceprimarul care știe cele mai bune bancuri din orice domeniu. Dacă și-ar găsi și un consilier de imagine, care să nu îi mai pună să se pozeze jenant pe la poduri sau când schimbă o scândură pe la leagănele din parcuri, cei doi ar putea să facă o echipă bună. Dar... n-au!

Nu mai merge să le spui ploieștenilor ”am promis, am făcut”, pentru că îi bulversezi. Vor crede că ai promis că le faci rău. La rândul lui, Dobre ce să le zică? ”Am vrut, dar nu m-au lăsat ăștia?” Și cu ce mă încălzește? Să mai treacă 4 ani și să aud iar asta?

Bine, nene Iancule, și eu cu cine votez? De la USR, deocamdată nimic. O fi prematur, sau nu au un vector de imagine? Și dacă nu au, de ce nu construiesc unul? Numai mâine nu-i poimâine și nu știe nici Dumnezeu de tine.

Cine mai e pe aici? PMP? Bine...

Un independent? Hahahahaha!!!

Altcineva? Măi, nene, dar ce liniște apăsătoare e.

Bogăția Ploieștiului se reflectă acum doar în salariile din Primărie. Ca să citez un clasic în viață, rezident în Mimiu, dar votant disciplinat, care m-a abordat când filmam incendiul și dezastrul ecologic din zonă: ”să moară famelia mea, io nu vreau dăcât niște asfalt aicișea, să nu să mai duce copiii jegoși la școală.” Să știți că și doamna din centru vrea același lucru, doar că diferă eleganța exprimării. Și am mai vrea să nu mai avem gunoaieși gropi. Și am mai vrea parcuri îngrijite. Și am mai vrea să nu mai dați pomeni electorale pentru pensii de peste 2000 de lei, fiind suficiente 10-20 de bilete, și am mai vrea să se organizeze concursuri pe bune în administrație, unde să se înscrie indivizi care nu primesc subiectele înainte de consurs, care nu sunt atârnători pe la partide, indivizi care dacă nu exista politica își căutau maxim sezonieri la debarasat de pe mese în sezonul estival. Și am mai vrea niște proiecte europene, dar nu ca ultimul, unde după patru ani a pocnit conducta de apă, afectând vreo 30.000 de ploieșteni. Rezumând, am mai vrea, dacă se poate, mai subțire cu ”bagabonțelile și combinațiile”. Cu câte guri mâncați, frate?

Hai, mă, că nu vrem multe! Și bani sunt, doar un candidat mișto ne mai trebuie și mai puțini combinatori.

PS: Campania electorală va fi așa: PNL va spune că noi am vrut, am propus, dar ne-au faultat ăia de la PSD-ALDE. La rândul lor, PSD-ALDE vor spune că ei nu au blocat nimic, ba chiar au schimbat 8 scânduri la leagănele din părculețe, și ar mai fi schimbat încă 3, dacă momâia aia de Dobre înțelegea importanța schimbării și nu posta minciuni pe facebook, falsuri grosolane, care pe ei i-au deprimat și le-au încetinit proiectele cu scânduri. USR-ul va zice ”jos penalii!” și după aia... habar nu am, dar trebuie să mai zică ceva. PMP-ul va promite că readuce flota Lui Băse la Ploiești, ceea ce chiar ar fi de utilitate publică. E pentru prima oară când nu am nici cea mai vagă idee cine are șanse reale. Sunt atât de buni toți, încât va fi concurența acerbă și Ploieștiul va avea doar de câștigat. Acum, vă rog să mă scuzați, dar mă duc să râd în afara redacției, pentru că se uită colegii cam dubios la mine și nu înțeleg de ce.

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor