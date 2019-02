Să primești o donație de 10 milioane de euro și să continui să fii cârcotaș - asta înseamnă să refuzi să te civilizezi

Citesc aproape toate comentariile la materialele cu adevărat importante pentru întreaga comunitate. Este o modalitate de a lua pulsul societății, de a afla ce ne macină, de a înțelege mai bine cum gândesc oamenii, asta în cazul în care o fac.

Exemplul OMV-Petrom și donația de 10 milioane de euro pentru Spitalul de Oncologie Pediatrică.

Pentru că statul român nu a fost în stare să construiască un spital nou, dotat așa cum se cuvine, pentru copiii bolnavi de cancer, o inițiativă din rândul societății a început să prindă contur. Este nevoie de o sumă foarte mare, dacă dorești ca acest proiect să devină realitate.

Inițiatoarele de la Asociația Dăruiește Viață nu au avut parte de niciun sprijin din partea statului și poate că este mai bine așa. Se demonstrază astfel că românii pot și fără cei care știu doar să le ia banii, fără să le ofere nimic în schimb. O palmă grea dată unei adunături de borfași, o adunătură care sub umbrela ”statului” toacă bugete fabuloase, lăsându-și contribuabilii să moară în spitale infecte, fără medicamente. Nu despre ei este vorba acum, mai ales că am convingerea că se apropie momentul în care o să ne socotim cu adevărat.

Se strânseseră aproximativ 16 milioane de euro din donații, de la mii de societății comerciale și persoane fizice din România. Euro peste euro, fiecare după posibilități, oamenii au donat acești bani, care însă nu erau suficienți pentru a duce proiectul la bun sfârșit.

Vineri, o știre cu adevărat de senzație a făcut înconjurul României. O donație fără precedent, 10 milioane de euro, avea să vină către acest proiect, din partea OMV-Petrom. Detalii AICI.

Despre OMV Petrom am tot scris de-a lungul timpului, și de bine, dar mai ales de rău, atunci când am considerat că ceva a fost în neregulă. De această dată am spus ”Jos pălăria!” De ce? Pentru că este un gest fără precedent, pentru că vine către un segment în care nu se știe niciodată cum putem ajunge fiecare dintre noi, cei care suntem sau vom fi părinți. Am apreciat că un gest care întoarce o parte din profit către comunitate este un gest cu adevărat remarcabil, de salutat fără ezitare.

Prin specificul activității, Petromul este un poluator de calibru, însă este un rău necesar. I-am criticat pentru asta și o vom mai face, dacă va mai fi cazul. Dacă nu este acestă companie, va fi alta. De carburanți avem nevoie, de locuri de muncă avem nevoie, de contribuții la bugetele asigurărilor sociale, la bugetele comunităților locale și multe altele... avem nevoie.

Revenind însă la miile de comentarii pe acest subiect, am remarcat că cele mai multe au fost favorabile, românii apreciind gestul și salutându-l. Nu am putut să nu remarc totuși și segmentul celor care au mereu ceva de obiectat. Exemple: ”Mare lucru ce ați făcut. La cât profit aveți, măcar atât să faceți și voi.”, ”Și ce? Trebuia să vă lăudați cu asta?”, ”La cât ne gazați, e prea puțin.”, ”Doar atât?”, ”Și ce? Vreți să vă pupăm mâinile?”... și lista poate continua, până la vorbe grele.

Aș fi putut să trec peste, să fac abstracție, pentru că nu te poți lupta cu asta. Totuși, parcă nu mă lasă sufletul. Să spui ”MULȚUMESC!” în fața unui gest, fie și simbolic (nu e cazul de față, pentru că este mai mult decât atât), este o chestiune de educație. Să apreciezi un gest, care foarte bine putea să nu fie făcut, este iar o poveste de educație. Să nu veși basculanta cu mizerie, doar pentru că ai și nemulțumiri, să încerci să alegi partea bună, să dai dovadă de înțelegere, să vezi efectele benefice ale gestului, dincolo de momentul anunțului, asta înseamnă să vrei să evoluezi, să îți dorești să interacționezi cu ceilalți și altfel decât dându-le pumni în cap. Și cine să o facă, noi cei perfecți, noi cei care nu greșim niciodată, noi cei care nu ieșim în stradă la mitingurile împotriva poluării, fiind prea preocupați să înjurăm pe internet? Prea multă ipocrizie...

Aici nu este vorba despre sumă, ci despre scopul care va fi atins cu cei 10 milioane de euro. Puteau să doneze mai mult? Cum Dumnezeu să pui o asemnea întrebare? Evident că puteau, la fel cum puteau să nu doneze un leu. Asta ne preocupă? Tu, cel care ai putut să îți pui astfel problema, în ziua de salariu, poți da 5 lei unui copil care se uită prin geamul unei cofetării, deși mă îndoiesc că ai face-o. Îi poți da totuși cei 5 lei, dar de ce nu îi dai tot salariul, pentru că ai mai mult? Desigur, ai răspunsuri și justificări la asta, dar nimeni nu vrea să le audă, mai ales că intuitiv le știm deja.

Să apreciezi acestă donație, nu înseamnă că ești sclavul Petromului, că ți-ai vândut sufletul multinaționalelor, că te înjosești, că nu mai dreptul să protestezi dacă vor avea derapaje. Eu aleg să spun mulțumesc, alimentând de la stațiile lor, de câte ori voi avea prilejul. Îi încurajez astfel să repete gestul, să se gândească să investească mai mult în reducerea poluării. Este un semnal și pentru alții ca ei, care pot proceda în consecință. Dar, mai presus de toate, știu că le mulțumesc în numele acelor copii nevinovați care vor avea o șansă la viață. Ție, celui veșnic nemulțumit, îți doresc o familie fericită și copii sănătoși, care să nu te vadă niciodată disperat că nu ai unde să îi tratezi în caz de... Doamne ferește!