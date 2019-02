România reală: doctor fals, avocat fals, premier fals. Dacă s-ar schimba situația, ați spune că România devine ireală

Atât de bolnav, de găunos, de mutilat este sistemul pe care ”se bazează” România, încât renunțăm să îi căutem pe cei falși, fiind mult mai simplu de aflat câți mai sunt cei adevărați.

A fost la estetician și are fața mutilată. FALSUL estetician avea documente de medic, obținute cu ajutorul unui FALS avocat. Ies la iveală și alte FALSURI și alți FALȘI. Apar chiar în spitalele publice (vezi cazul FALSULUI ginecolog de la Ilfov).

Criteriile de ”competență” prin care se accede în societatea românească, în special în instituțiile publice, sunt FALSE. Competența ține doar de cât de grosolan este FALSUL și cât de țeapănă este pila de la partid. Chiar și partidele își aleg FALȘI consultanți, pentru că dacă își alegeau unii reali, i-ar fi prevenit că populația nu este chiar atât de proastă, fiind capabilă să miroasă falsul.

Avem FALȘI analiști economici. Unii prezintă cifre FALSE ale creșterii economice, alții prevăd un viitor sumbru. Nu este departe de realitate, dar au devenit atât de înverșunați apărători ai abuzurilor băncilor, încât chiar și bunele lor intenții devin FALSE.

Mâncarea este falsă: 10% până la 80% carne în unele mezeluri,iar de restul FALSURI. Se numesc aditivi și fără ei nu se poate. Moș Ion Roată putea să-și țină slana comestibilă și fără FALȘI conservanți, dar ce știa el, țăranul?...

Laptele este FALS. Are și urme de lapte, Mirea este FALSĂ. Greu mai găsești vreun apicultor care să nu te ”înțepe”.

Vinul este FALS. Nici nu avea cum să fie altfel. Suntem și prea bețivi și nu ne ma satură Dumnezeu, iar viile românești parcă au fost înghițite de pământ. Cu o seară în urmă am cumpărat 2 ciorchini. 10 lei/kg. Struguri din Peru, pentru că alții nu erau într-un supermarket. Am ajuns acasă și i-am gustat. Am simțit și eu ce simte vaca la păscut: gustul de iarbă. Până și strugurii necopți din România sunt mai buni, asta dacă sunt...

Roșiile sunt FALSE. Sunt turcești, spaniole, italiene, egiptene (în nisip cresc cel mai bine, sic!). Cred că și astea sunt false. În primul rând nu cedează la cuțit, fiind nevoie să le iei la flex. După ce ai reușit să tai sferele roșii de pal melaminat, cu pretenții de tomate, încearcă să le guști. te-ai împiedicat vreodată prin casă și ai căzut cu gura pe vreun obiect de mobilier? E... ăla-i gustul.

ITP-urile la multe mașini sunt FALSE. Mor oameni din cauza asta, dar pentru 50 de lei, la un service obscur, dar autorizat RAR, poți să ai o ză FALSĂ.

Sunt și multe asigurări FALSE. Te prinzi abia când te pocnește unul din ăsta. Am pățit-o, așa că vorbesc în cunoștință de cauză.

Pe pârtii apar FALȘI instructori de schi. Nu râdeți, pentru că e suficient să își rupă gâtul vreun naiv care apelează la serviciile lor și să vedeți cum iese bâlciul la suprafață.

Nu în ultimul rând, enorm de multe știri sunt FALSE. Aproape că nu mai sunt suficiente clasicele 3 surse. Atât de bine și de rapid se propagă minciuna, FALSUL, încât și sursele sunt contaminate.

Apa de la robinet este poatbilă? FALS! Exceptând avaria majoră de la Ploiești, în cazurile în care toate analizele sunt bune, puteți consuma cu încredere apa de la robinet? Vă place gustul? Noi, ăștia care am mai prins și alte vremuri prin Ploiești, știm cam care este diferența. În vremuri nu demult apuse, apa plată nici nu exista în comerț, pentru că nu era nevoie. Copil fiind, îmi amintesc că văzusem cum arabii cumpărau apa. M-a traumatizat imaginea, situația în sine. Ce o fi acum în sufletul unor arabi, privind cum ne cumpărăm propria apă?

De ce sunt toate FALSE? Pentru că avem diplome FALSE, doctorate FALSE, obținute prin plagiat, probe FALSE în procese, politicieni FALȘI, electorat FALS educat, premier FALS alfabetizat...etc.. Sunt toate FALSE, pentru că nu avem curajul să fim ADEVĂRAȚI, deși conștientizăm cât suntem de mulți. În România doar frica mai e REALĂ.

