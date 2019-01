1 an cu Viorica neconflictuala - mai puteți?

În urmă cu 1 an, PSD-ul își dărâma al doilea guvern, făcându-și singur opoziție, cea de drept fiind ușor anemică. După Grindeanu cel sinecurist și neascultător, a urmat Tudose cel consumator. A treia variantă și cea mai longevivă, tocmai din cauza docilității, a fost Viorica cea intelectuală.

Așadar, un an cu Viorica. Aici ar trebui să apară un oftat luuung, finalizat cu o tăiere bruscă de respirație.

Un an în care am râs (prostește), un an de amețeală economică, împletită cu pomenile electorale, atât de necesare supraviețuirii actualei coaliții.

Cine este Viorica, deja contează mai puțin. Ce este? Aici vine partea dureroasă. O simplă marionetă, doar aparent neconflictuală, lesa jupânului nepermițându-i să se asmută la critici. Viorica este genul care, dacă ar putea, ți-ar da peste ochi cu ciocanul de șnițele, făcălețul, ciorbarul, andrelele, macrameul sau orice din arsenalul unei gospodine, pe care coafura cu fixativ în exces o protejează de intemperii, dar și de aprecieri pozitive.

Viorica a ajuns un pesonaj. Ar fi putut face toată viața fișele de instruire pentru angajații care trebuie să știe cum e cu PSI-ul (prevenirea și stingerea incendiilor). Viorica ar fi putut să își închirieze ”dăcât” o tarabă și să vândă cartofi importați din Egipt. Nu-i de colo să câștigi minim 50 de bani la kilogram. Viorica ar fi putut să vizeze legitimațiile de muncă de la o fabrică de confecții patronată de ciprioți.

Câte nu ar fi putut să facă Viorica, nederanjând pe nimeni. Sincer, dacă aveați o vecină ca Viorica și știați că lucrează la magazia de scule de la spații verzi, nu ați fi salutat-o respectuos, în fiecare dimineață? Ați fi spus: ”Bună dimineața, dragă vecină! Ce mai faceți? Iar nu dau nenorociții ăia salariile la timp?” Ea ar fi răspuns: ”Ce să facem mamă? Asta-i viața! Cine ne mai angajează, la vârsta asta, dacă nu ne-a plăcut cartea?” Și fiecare ar fi mers pe drumul lui, tu fericit că ai salutat un om simplu, ca oricare dintre noi, ea fericită că are totuși vecini de treabă.

Dar nu... Viorica a acceptat să fie premier. Dacă la Viorica de la spații verzi ar fi trecut netaxate toate dezacordurile posibile, la Viorica - premier nu prea s-a putut. Niște oameni răi spun că e proastă. Uite, cu asta nu sunt de acord, fiind vorba despre o femeie. Chiar nu-i frumos și nu reprezintă exprimarea caracteristică a unui om educat. Ca să nu existe dubii, nu sunt de acord să spui așa despre o femeie, dar asta nu presupune că nu este. Puțină eleganță, ce Dumnezeu...

Nu sunt multe de spus despre primul an cu Viorica. Durerea umilinței de a fi reprezentat de o analfabetă nu poate fi descrisă în cuvinte. Se trăiește, se simte, refulează uneori sub formă de umor negru. Și partea cea mai rea abia acum urmează: adevăratele efecte economice ale guvernării ei se vor vedea pe termen lung și vor fi plătite de generații întregi. Dacă vă consolează cu ceva, să stiți că deciziile nu au fost ale Vioricăi, ea fiind doar un simbol al mizeriei politice de dedesubt, o emanație jignitoare a sfertodocților, a parveniților.

Necazul e că, în România, oricine are acum dreptul să credă că poate fi prim ministru, fiind chiar îndreptățit să o facă. Singura rubrică de completat în CV este la principala trăsătură de caracter: DOCILITATEA. Să răspundă frumos la comenzi: culcat, șezi, ia-l, etc.. Proba practică se dă cu dresorul Liviu, un băiat modest, care a urcat prin propriile forțe pe scara rulantă a valorilor românești.

Se poate mai rău de atât? Întotdeauna se poate, dar nu era cazul să se experimenteze tocmai pe noi. În final, cu prilejul împlinirii primului an de mandat ca premier, îmi permit să urez un sincer ”La mulți ani, fată! Nu pune la suflet tot ce zice ăștia, care ie proști grămadă! ” Care ie proști, sau pe care e proști?

PS: Deși am înțeles că Viorica are un trecut ploieștean, încă mă rog la bunul Dumnezeu să fie din Videle.

