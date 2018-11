Cum stă situația reală pentru Liviu Dragnea? Este doar o chestiune de timp până la finalul său politic, însă depinde de durată, dacă mai are vreme de măcel legislativ

Majoritatea parlamentară, cândva confortabilă, pe care o are la dispoziție liderul PSD, nu mai este deloc sigură. Nu opoziția de dreapta are vreun merit, ci opoziția din propriul partid, acolo unde Dragnea a dus compromisul la limita extremă.

Nimeni nu este etern sau, dacă vreți, cimitirele sunt pline cu oameni de neînlocuit. Mai devreme sau mai târziu vine scadența pentru fiecare, iar în cazul lui Liviu Dragnea nota este extrem de încărcată. Liderul PSD are de decontat în fața românilor, a justiției, a muntelui de ”cadavre politice” pe care s-a cățărat până în vârful piramidei, a membrilor propriului partid.

Liviu Dragnea nu este ceea ce pare. Un adevărat lider politic își construiește cariera printr-un set de cunoștințe temeinice ale teoriei și practicii politice, printr-un set de abilități manageriale cultivate, nu doar native, printr-o abordare sinceră. Câte dintre aceste caracteristici esențiale îi pot fi asimilate lui Dragnea? Răspuns corect: niciuna!

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Provenit din rândurile dușmanilor politici de la PD, Dragnea s-a infiltrat rapid în PSD. A făcut-o pe fondul vidului de putere, prin servilism, prin exploatarea unor conjuncturi pe care a avut abilitatea să le întoarcă în favoarea lui. Ca secretar general s-a plasat în poziția strategică de organizator, poziție din care a început să țeasă plasa care să îl susțină. A știut cum să-și aservească voturile interne, prin acel gen de cointeresare, care să creeze dependență față de el.

Unde nu a putut, a eliminat incomozii din sistem, înlocuindu-i cu sclavi politici, personaje sfertodocte, habotnice, care au o ”calitate” esențială: execută orbește. Așa se face că avem cel mai jenant guvern din istoria post-decembristă a României, o rușine națională. Absenteismul românilor a permis această blasfemie politică.

Cu cât țeși mai mult, cu atât ai mai multe zone unde plasa se poate rupe. Dragnea are nevoie disperată de stabilitate, o condiție esențială pentru a scăpa de problemele din justiție și pentru a putea să țină partidul în frâu. Fără partid este zero absolut, pentru el partidul reprezentând forma uncă de organizare în atingerea obiectivelor personale.

Opoziția parlamentară este una anemică, atât numeric, cât și ca nivel de exprimare. Mai mult decât atât, opoziția este divizată și incapabilă să se regrupeze. Cioloș se contrează cu PNL-ul, PNL-ul îi raspunde. USR-ul o ține sus și tare cu propria campanie pentru o scenă politică curată, la care din păcate nu vine public și cu o viziune economică, un plan care să dea încredere și speranță. Poate or avea, însă atât de mult bat toba pe Dragnea și justiție, încă dau senzația că altceva nu mai au în cap și în plan. Cum spuneam, poate chiar au, dar managementul politic este defectuos, iar electoratul nu își clădește viitorul pe campanii cu vuvuzele și pancarte.

Tot în plan politic, chiar dacă ieșit pe ușa din dos a guvernării, se află Victor Ponta și al său nou partid. Nu este nici pe departe vreo opțiune politică serioasă, dar este o alternativă, poate unica, a puciștilor din PSD. Cine să-i mai primească sub steag? La dreapta nu prea au cum, iar la stânga singura ușă deschisă pare a fi a lui Ponta. Nu sunt șanse să formeze un nucleu care să conteze fundamental în alegeri, dar ar fi suficient să voteze contra lui Dragnea în Parlament.

Toate acestea se produc pe fondul recent introdusei moțiuni de cenzură împotriva PSD. Dacă puciștii din PSD vor fi excluși în CEx-ul de astăzi, este clar cum vor vota în parlament. La fel și dacă se simt amenințați, iar Dragnea nu le oferă garanții pentru viitor, ceea ce devinde aproape imposibil.

Liviu Dragnea este în plin proces. Tot luni, în ziua CEx-ului, liderul PSD are termen și la Înalta Curte de Casație și Justiție, instanță în care a constestat verdictul judecătorilor, care deciseseră în primă instanță o condamnare la 3 ani și 6 luni, în dosarul angajărilor fictive de la DJASPC. Deja a beneficiat de o primă amânare, pe motiv că are nevoie de timp pentru angajarea apărării. Astăzi va mai solicita una, posibil pentru administrare de noi probe. Urmează și alte chchițe procedurale, care să-i permită întinderea la maxim a termenului de judecată. Dragnea chiar are nevoie de timp, în contextul în care Tudorel Toader a schimbat aproape degeaba multe dintre legile justiției, însă nu a emis OUG pentru amnistie și grațiere.

La problemele din justiție se adaugă acum și valiza TeleomanLeaks, care pare să conțină date contabile și informatice, pe care perchezițiile din dosarul TelDrum nu le-au depistat. Valiza buclucașă a devenit noua saga a României. Cu sau fară ea, Dragnea avea oricum suficiente probleme care să îl termine politic.

Ce arme mai are acum? În principiu, cam aceleași. Un nucleu dur care controlează PSD și care speră ca CEx-ul să îi reconfirme vigoarea dătătoare de majoritate. Procesul va mai dura, valiza va săpa și ea la temelie, dar nu decisiv, sau nu mai mult decât ceea ce definește deja imaginea președintelui PSD.

Dragnea nu are încă nevoie de sprijinul electoratului, pe care continuă să îl mituiască, în perspectiva următoarelor alegeri. Nu electoratul este cel care joacă rolul decisv acum.

Pe plan extern, Liviu Dragnea a bătut la toate ușile. A plătit și s-a pozat cu Trump, într-un costisitor exercițiu de imagine, dar nu a condamnat niciodată excesele Rusiei. Cu mai marii UE este în contre pe legile justiției. Asta doar în aparență, pentru că dacă le sunt satisfăcute interesele economice, mulți par dispuși să treacă cu vederea neregulile din România. Uși deschise mai par acum doar cele ale Israelului și ale Rusiei. Nu este nimeni atât de naiv încât să creadă că la masa actualului joc politic nu stau toate forțele lumii, fiecare cu alte interese geo-strategice sau economice.

Despre servicii numai de bine. Doar naivii mai cred că nu stau la masa de joc, așa cum au stat permanent în istorie. Cu toate acestea, deși toți lucrează cu asiduitate, nimeni nu pare capabil să îl oprească pe Liviu Dragnea. O vor face, dar nu se știe cât va dura și nu se știe dacă liderul PSD nu își va asuma și public rolul de dictator, cu toate consecințele care decurg din acest statut. Să nu spuneți că nu se poate, pentru că istoria a mai rulat acest film, chiar în conjuncturi care nu prefigurau nașterea unor dictaturi.

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor