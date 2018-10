Au murit câțiva copii în ultimele zile. Groaznic! Totuși, trebuie să omorâm toți medicii pentru asta?

Nimic nu poate fi mai cumplit decât moartea unui copil. Nu există durere mai mare, nu există nedreptate mai mare, nu există nimic rațional care să explice asta.

Pentru noi, cei care transmitem astfel de știri este cumplit. Și noi am crescut și creștem copii și chiar dacă am văzut mii de cazuri, de fiecare dată e la fel. Nu ne putem imagina, chiar refuzăm să ne imaginăm ce este în sufletul bieților părinți. Nici măcar un exercițiu de imaginație nu ne poate pune în pielea acelor părinți.

Cu ani buni în urmă am avut doi colegi care au murit de leucemie. Unul în școala generală și unul în liceu. Îmi amintesc prin ce treceau, dar cel mai mult m-a marcat suferința părinților lor. Acele imagini m-au urmărit până în zilele noastre și tot ce am putut face a fost să mă rog să nu trec prin acele stări. Sunt conștient că nu există cuvinte care să descrie ceea ce am numit cea mai cumplită durere din existența unui adult.

Din nefericire, în ultimele zile, au fost câteva cazuri care au inflamat opinia publică. În micile pauze în care nu scriem, citim și le răspundem celor care comentează. Poate mai mult decât oricând am constat un val de ură revărsată asupra medicilor. Nu este exclus să fie o consecință a valului de ură, care a pus stăpânire pe întreaga țară. Cauzele sunt multiple și au la bază o lipsă acută de educație.

Ce vină are populația? Într-un fel toți suntem vinovați. Pentru că am permis să se ajungă aici, pentru că am permis unor sfertodocți să ne conducă, să îngroape educația, să ne îndobitocească. S-a construit astfel terenul fertil pentru cultivarea urii, care acum se revarsă asupra tuturor neputințelor noastre.

Să rămânem în sfera medicală, în speță la cazurile copiilor care au decedat: cazul de la Sinaia, cazul de la Ploiești să cazul de la București.

Sunt diferite și este nevoie să fie tratate ca atare. Dacă la Sinaia și la București există suspiciuni de culpe medicale, la Ploiești a fost vorba despre un copil grav bolnav, aflat în evidențe cu malformații cardio. Fetița fusese adusă în stop cardio-respirator iar medicii au făcut toate eforturile să o resusciteze. Uneori, nici cei mai buni și mai dedicați medici nu pot face minuni...

Este frustrant și pentru ei și pentru aparținători și pentru întreaga societate. Unii mai și greșesc și trebuie să răspundă. Așa e în viață... au ales o meserie cu multe satisfacții și beneficii, dar și cu probleme pe măsură. Din păcate, ceea ce generic numim ”opinia publică” a ajuns să generalizeze, băgându-i pe toți în aceeași oală. Nu e drept.

Cum nu toți macaragii sunt la fel, jurnaliștii, inginerii și oricare altă meserie, nici medicii nu sunt toți la fel. Oamenii au ajus să citească doar un titlu și să reverse mii de înjurături la adresa medicilor. Atunci când un medic salvează o viață, e Dumnezeu pe Pământ, dar nu este asociat cu restul medicilor, pentru că nu ați auzit niciodată spunându-se ”bravo” pentru întreaga breaslă, când unul a avut o asemnea realizare. În schimb, atunci când un medic greșește și trebuie să suporte consecințele, formulările sunt de genul: ”toți sunt niște nenorociți, nemernici, incompetenți, șpăgari, indolenți, etc.”

Am cunoscut din ambele categorii. Pe unii i-aș fi pupat, pe alții i-aș fi strâns de gât. Am prieteni medici, la fel cum am indivizi cu această meserie care mă urăsc. Cei din urmă spun că presa este de vină pentru imaginea lor. Niciodată nu i-am auzit vorbind despre ei însiși, despre furăciunile dintr-un sistem și așa subfinanțat, despre culpe medicale, despre oameni care mor cu zile. Cu toate acestea nu mi-am permis niciodată să generalizez, din respect pentru cei care își iubesc meseria, care nu vorbesc tot timpul despre neajunsuri, despre bani și despre plecat din țară. Pentru ei, toată stima!

Am scris aceste rânduri, urmare a valului de critici și înjurături adresate celor care aseară chiar nu au mai putut face o minune pentru fetița grav bolnavă, ajunsă oricum în stop cardio respirator. Despre ceilalți vom continua să scriem, ori de câte ori vor pierde o viață, pentru care nu au încercat să facă absolut tot ceea ce meseria îi obliga să facă.

Cât despre noi, oamenii de rând, pe noi nici medicii nu ne pot opera de răutate, de sete de sânge și răzbunare. Există totuși un panaceu și se numește educație. Abia atunci când vom atinge pragul minim necesar, nu vom mai vota idioți, care să ne umilească, inepți care să subfinanțeze sistemul de sănătate, pe care oricum tot ei îl storc de resurse. Abia atunci se va schimba ceva, iar noi nu vom mai fi bântuiți de atâtea frustrări și neputințe, propriile neputințe.

