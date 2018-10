În Prahova e o posibilă epidemie. Ăștia doi ar trebui să știe, dar marți la ora 15.30 au rupt ușa DSP-ului, iar la telefon nu răspund

La numai câteva zile după ce un copil în vârstă de doar 4 ani din Sinaia a fost răpus de meningită acută, după o suferință îndelungată, și după ce Direcția de Sănătate Publică Prahova a afirmat oficial că boala nu este contagioasă, lucru total fals, aceeași Direcție din Ministerului Sănătății continuă să fie condusă de aceeași oameni incapabili și incompetenți.

Aceeași descriere poate fi folosită și când vine vorba de Biroul de Presă al instituției, prin vocea domnului doctor Decebal Dan și al soției acestuia, Silvana Dan, ”șefa la epidemiologia din Prahova”. Să vă spun și de ce.

Marți după amiază, pe la ora 17.00, primesc informația potrivit căreia în satul Cioranii de Jos din comuna Ciorani din Prahova este o posibilă epidemie de păduchi. Persoana care m-a pus în temă cu această situație îmi mai transmite că sunt înregistrate cel puțin 6 cazuri școala din localitate și alte cazuri la grădinița și la școlile din Cioranii de Sus.

Ca să nu alarmez întregul județ, Brașovul, Dâmbovița, Buzăul și Bucureștiul și ca să nu mă înjure degeaba colegii mei din presă care sunt corespondenți ”pe naționale”, am pus mâna pe telefon ca să verific informația împreună cu purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Prahova, domnul doctor Dan Decebal.

Am luat telefonul de pe birou și am sunat la numărul pe care îl aveam în agendă ca fiind al purtătorului de cuvânt DSP PH, cu discursul pregătit că deranjez la o oră așa de ”nepotrivită”. Numai că, la celălalt capăt al firului mi-a răspuns o ”duamna” cu ”a”, nu cu ”ă”, de la care aveam să aflu în urma unui dialog purtat pe un ton super iritat, că al său soț e la baie și face duș și că nu poate vorbi.

Încerc să-i transmit că aștept să fiu contactat de domnul purtător de cuvânt al DSP Prahova după ce termină îmbăierea, însă ”duamna” despre care vă vorbesc nu s-a lăsat până nu mi-a demonstrat cam ce fel de oameni sunt ei, cei plătiți din banii noștri, ai tuturor.

Așadar, pe lângă tonul ridicat pe care mi-a răspuns o ”anonimă” (până la acest punct) pe un număr de telefon plătit din bani publici și la care trebuia să-mi răspundă un ”nene” care, pentru a vorbi cu toți ”proștii” din presă indiferent de ora la care e sunat, în opinia mea, plătit regește, m-am trezit luat la întrebări, de parcă eram o amantă cu 10 ani mai tânără ca ea. Nu mă înțelegeți greșit, i-am transmis ”anonimei” toate scuzele pentru deranj, m-am recomandat, am precizat că aștept telefonul domnului purtător de cuvânt după ce se primenește etc. Doar că pur și simplu nu am avut cu cine să mă înțeleg. Și eu sunt un tip înțelegător.

M-am trezit în situația de a fi luat la întrebări, pe telefonul instituție pe care o reprezintă unu', Decebal Dan, de o duduie suspicioasă și pusă pe ceartă. ” Că ce epidemie e în Prahova, unde e, câte persoane suferă? etc”. Îi explic cu frumosul că dacă nu se prezintă cu nume și prenume și eventual funcție nu am ce discuta și cu atât mai mult nu-i pot comunica tocmai ei, duduii fără nume, informații despre bolile din Prahova, focare, epidemii etc.

Cum mă știți, băiat aproape ”dăștept”, îmi dau seamă că duduia arțăgoasă, cu atitudinea femeii înșelate de soț cu o alta, dar cu 10 ani mai tânără, blondă, ochi verzi, bine dotată tot ce vrei, poartă același nume cu cel al purtătorului de cuvânt al DSP Prahova. Acesta este momentul în care ”duduia anonimă” capătă o identitate, în sfârșit: ”Duamna Dan”. Și mai aflu și cu ce se ocupă: E ”șefa la epidemiologie” în Prahova și mai deține și alte titluri pe pompoase pe lângă cel de ”doctor” la care ține foarte mult, din câte mi-am dat seama.

Nu mă las impresionat nici de telefonul pe care i l-a băgat sub duș domnului Decebal, într-o încercare disperată de a mă convinge că soțul chiar nu poate vorbi, și continuă discuția cu mine aruncând flegme în direcția meseriei mele și în obrazul tuturor prietenilor și colegilor mei ziariști. Eu așa le consider, flegme.

Printre ”reproșurile” primite într-o superbă zi de marți, când eram și eu pregătit să plec din redacție spre casă la ora 17.30, unde mă așteaptă o delicioasă mazăre cu pui, mai aflu lucruri care pur și simplu m-au lăsat fără cuvinte. Cum că purtătorul de cuvânt de la DSP și-a terminat programul la 15.30 (nici măcar la 16.00), că să fac solicitare scrisă, că ce epidemie e în Prahova că ”duamna” doctor șef la epidemiologie în județ Silvana pe numele mic, Dan pe cel mare, nu știe nimic, că mai bine să-mi văd de treaba mea până mâine când începe programul cu publicul.

Vreau să vă spun că eu suport multe, dar e peste puterea mea de înțelegere, chiar dacă uneori am toată bunăvoința, cum un ditamai responsabilul de toate bolile și afecțiunile dintr-un întreg județ mă întreabă pe mine, ”un prăpădit” care îl sună pe purtătorul de cuvânt al DSP Prahova pe telefonul de serviciu să verifice o informație și/sau să ceară un punct de vedere, despre ce epidemie e în județul pentru care muncește, îl reprezintă și e plătit.

Am încheiat discuția cu „duamna” doctor Silvana (mic) Dan (mare) ”șefa la toate bolile” din Prahova la fel de brusc cum am început-o. Am refuzat să revin cu un telefon după ce termină domnul purtător de cuvânt Decebal Dan dușul binemeritat după o zi întreagă în care a transpirat la birou. I-am transmis doar să mă sune, lucru pe care se pare că l-a și făcut. Am aflat dintr-un sms pe care l-am primit în timp ce îmi fumam ultima țigară.

Și iată-mă acum, la ora 20.00, în continuare la redacție. Mazărea de acasă încă mă așteaptă, dar probabil s-a răcit în farfurie, iubita mea și-a făcut alte planuri pentru seara asta, fiind obișnuită cu programul meu haotic și orele la care ajung acasă, iar fostul coleg de facultate cu care trebuia să mă întâlnesc în seara asta la o bere probabil s-a culcat.

Cu toate astea, domnule purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Prahova, instituție din subordinea Ministerului Sănătății, Decebal Dan, prietena mea nu m-a sunat disperată să mă întrebe dacă am pățit ceva sau dacă umblu prin așternuturi străine, prietenul meu, chiar dacă nu ne-am mai văzut din 2013, sigur o să mă înțeleagă, iar mazăre cu pui rece, să știți că am mai mâncat. Și vreau să vă mai spun că nu sunt plătit din bani publici, am telefon de serviciu, dar recent l-am spart și trebuie să-l plătesc și eu fac duș, plătesc chirie, alimentez mașina, dar când termin îmbăierea am bunul simț să-mi verific telefonul să văd cine m-a sunat și să revin cu apel dacă e ceva legat de muncă. Iar în cazul în care se întâmplă ca pe telefonul de serviciu să răspundă altcineva în locul meu, să știți că vorbim chiar de situații limită, puține la număr oricum, dușul zilnic nefiind printre ele.

Cât despre tentativă dumneavoastră timidă de a mă contacta și lașitatea cu care mi-ați trimis un SMS, nu voi face niciun comentariu, voi lăsa totul la aprecierea cititorilor ziarului pe care cu drag și mândrie îl reprezint. O seară cât mai frumoasă vă doresc și dumneavoastră și soției alături de care dețineți și o firmă de servicii medicale, pe lângă faptul că vă sugeți lefurile din bani publici, deși în opinia mea nu meritați nici măcar 25 de bani moldovenești.

Nu o să intru în amănunte cu privire la modul în care dețineți firmă de prestări servicii în spitalele din Prahova, în care aveți și atribuții de control, potrivit funcțiilor pe care le dețineți în DSP Prahova. A scris încă de anul trecut Marius: Decebal Dan, șeful Departamentului SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ȘI BOLI TRANSMISIBILE din DSP Prahova, patron de firmă de servicii medicale pentru combaterea infecțiilor din clinici și spitale

Aștept ca mâine dimineață, începând cu ora 09.00 să fiu sunat de către un reprezentat al DSP Prahova care să fie în stare să-mi ofere măcar un punct de vedere cu privire la posibila epidemie de păduchi de la Ciorani și care să-mi transmită ce soartă va avea în continuare în DSP Prahova doamna și domnule Silvana și Decebal Dan.

În speranța în care voi ajunge mâine dimineață la birou la ora stabilită, fără să mor în giratoriul de la Bucov și fără să mă trezesc „bătut” de domnul Vaida de la Locală, la Lumea Copiilor, eu vă transmit următoarele: Cum dorește căprioara apa rece de izvor, așa vă doresc eu vouă, mult succes pe viitor.

P.S.: Faptul că v-ați închis telefonul nu vă face cu nimic mai ”bărbat”. Vă doresc să aveți parte și de telefoane închise atunci când vreți să vă faceți meseria, aveți nevoie de ajutor sau vreți să vă sunați prietenii.

