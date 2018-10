Mai mare rușinea! Ansamblul rezidențial din 9 Mai Ploiești, ridicat de muncitori îmbrăcați în blugi și în adidași, fără echipament de protecție

Pentru că am fost ”certat” zilele trecute după ce marți am publicat un articol cu privire la modul în care este distrusă parcarea publică de pe strada Vornicei din Ploiești de muncitorii care efectuează lucrări de racordare a blocurilor noi la rețeaua electrică, mă simt obligat să fac mai multe precizări.

Pe scurt, marți, 16 octombrie, am fost în cartierul 9 Mai din Ploiești unde un dezvoltator imobiliar construiește mai multe blocuri. Toate bune și frumoase, jos pălăria, blocurile arată bine și chiar sunt necesare în Ploiești astfel de construcții.

Vizita mea pe șantier a venit ca urmare a mai multor discuții pe care le-am avut cu oamenii din zonă nemulțumiți în primul rând de zgomotul infernal, praful și mizeria în care sunt obligați să trăiască de când a fost deschis șantierul.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Pe lista nemulțumirilor acestora, marți dimineață a mai fost adăugată una. Trei muncitori au săpat un șanț prin parcarea înierbată, îngustând astfel zona destinată autoturismelor. La fața locului nu am găsit niciun un șef sau diriginte de șantier căruia sa-i cer părerea, așa că am publicat articolul ăsta: Parcare distrusă în cartierul 9 Mai de muncitorii care ridică un ansamblu rezidențial.

În seara zilei de marți mă contactează însă ”opinia publică” pe profilul personal de facebook să mă ”urecheze”. Că nu am scris bine, că nu sunt corect, că muncitorii vor reda parcarea la starea inițială, că habar n-am ce vorbesc etc etc etc. Ce a urmat? Veți vedea la finalul articolului.

Până atunci aș vrea totuși să adresez și eu câteva întrebări domnului ”opinie publică” și nu numai. ITM Prahova, IJP Prahova, Direcției de Urbanism și celelalte instituții care aveți în atribuții verificarea modului în care se desfășoară activitatea pe șantier, sunteți pe recepție?

1. Care este ținuta obligatorie pe care muncitorii trebuie să o poarte pe șantier? Când vreodată au fost acceptați blugii și adidașii?

2. Câte sancțiuni au fost aplicate dezvoltatorului de la începerea lucrărilor și până în prezent pentru nerespectarea și neluarea măsurilor de siguranță, protecție și sănătate în muncă?

3. Câte controale au fost efectuate pe șantierul din 9 Mai și ce nereguli au fost depistate. Totodată, în cazul în care au fost aplicate sancțiuni, care este valoarea acestora și pentru ce au fost aplicate?

4.Câte reclamații au fost înregistrate cu privire la eventualele nereguli pe șantierul din 9 Mai de la debut și până în prezent și ce au vizat?

5. Câte accidente de muncă s-au produs, în ce au constat, din vina cui au avut loc și ce s-a dispus în urma finalizării cercetărilor.

Și mă opresc aici, pentru că dacă voi continua, ducem discuția în zona patronată de doamna arhitect șef a Ploieștiului, Cristina Herția și n-aș vrea să mă fac vinovat de înfundarea chackrelor la ceas de seară, după o zi de toamnă superbă, din punctul meu de vedere.

Mai mult, mă calc pe picioare cu Mișu care a investit timp în documentări serioase cu privire la modul în care sunt sau nu emise autorizațiile de construire în Ploiești, cum se fac schimbările de destinație ale imobilelor în timp ce muncitorii sunt cu mistriile în mâini și alte matrapazlâcuri. Să nu mai vorbesc de atitudinea unor dezvoltatori care construiesc tot în zona 9 Mai și care se cred stăpânii orașului.

P.S. Din motive lesne de înțeles, voi proteja identitatea domnului ”Opinie Publică”

Ștefan Vlăsceanu jurnalist Din anul 2013 face parte din echipa Observatorul Prahovean. Spune că mai are multe lucruri de învățat, nu s-a plictisit și nu vrea să facă altceva. De același autor