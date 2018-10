Domnule Vaida, să vă plătească ăștia salariul. E tot ce vă doresc. Și nu e o imprecație

Vă salut domnule director. Sunt Ștefan Vlăsceanu de la Observatorul, știu că ne cunoaștem. Știu că polițiștii locali mișună prin tot Ploieștiul și au o grămadă de treabă. Dar mai știu și că sunt plătiți din bani publici așa că hai să nu le plângem de milă, fie vorba între noi, știe tot târgul ce lefuri au.

Domnule director, am apucat să vă scriu aceste rânduri într-o dimineață superbă de joi la ora 10 și 25 de minute, după ședința de sumar. După ce Nica și Vasilescu au făcut terapie cu mine și după ce în redacție s-a constituit un grup de sprijin.

Domnule director, vă rog eu mult de tot, chiar din suflet vă rog, chiar dacă nu îmi place să insist, pentru dumneavoastră fac o excepție. Deci, domnule Vaida, fiți atent:

Dați un ordin, o dispoziție, trimiteți un porumbel, pocniți din degete, ceva, orice, numai faceți în așa fel încât să fie un echipaj de poliție în fiecare zi pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea, la semafor, în zona băncilor.

Vă spun și de ce. Decât să vă trimiteți angajații la aplanarea unui conflict, unde există și riscul să și-o fure, așa cum s-a întâmplat ieri la spitalul CFR, mai bine îi trimiteți să dea niște amenzi. Așa vin și bani la buget, ploieștenii nu o să-i mai înjure că stau degeaba în giratoriul de la hale, și, mă gândesc eu, și-ar demonstra și utilitatea pe planetă, justificându-și astfel lefurile alea nesimțite.

Azi dimineață veneam de la Bucov spre redacție, și cum mă deplasam eu, regulamentar îmi place să cred, pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea spre Centru, pe banda I, mă apropii de semafor. Da, eu sunt ăla care taie orașul în fiecare dimineață pe ruta Vest-Bucov și retur și se roagă să treacă cu bine de giratoriul de la Parcul Stere.

Domnule Vaida, și cum vă spuneam. Mă apropii de semafor pe banda I și peste ce credeți că dau? Domnule director, pe cuvântul meu de onoare, am crezut că nu văd bine. Un nesimțit (care s-a dovedit a fi nesimțită ulterior, o să vedeți imaginile la final) care stătea pe avarii, cu o gravă durere la bască.

Semaforul fiind pe roșu, am așteptat. Eu, în mintea mea inocentă, gândindu-mă că a debarcat pe cineva și o să-i dea talpă când o să vadă ”verde”.

Dar ce credeți domnule Vaida? Au debarcadat din mașină două femei, a căror etnie nu o să o precizez, s-a făcut și verde la semafor și nesimțita de la volan nu îndrăznea să plece. Așa că, având un temperament vulcanic și o cruntă durere de cap (așa m-am trezit în dimineața asta) am început să dau flash-uri. Ce credeți că s-a întâmplat? Exaccccct. Nimic. Am început să claxonez și ce credeți că s-a întâmplat? Am stârnit revolta unui puber care, vrând să ia problema în dinți și să-și impresioneze piranda, pardon bunica de la volan, a scos capul pe ușă și a început să gesticuleze.

Domnule director, pe cuvântul meu, n-am avut nimic cu copilul, tocmai d-aia l-am și iertat repede. Cică așa ne învață Dumnezeu, să iertăm, să fim buni etc etc. Doar că Dumnezeu cu mine a fost puțin mai ”generos” și m-a înzestrat cu temperamentul și reacțiile unu diavol tazmanian. Evident, am continuat să claxonez. Ce puteam să fac? Să mă comport civilizat? N-aveam cum, v-am spus, mă durea foarte tare capul și eram într-o ușoară întârziere că a mea iubită se trezește greu dimineața și na. N-ați vrea să știți ce ”orgii” ies la noi în redacție când întârziem mai mult de ora 09.00. Ca idee, ne arată Mișu ”dragostea” ce ne-o poartă cu un picior de scaun pe post de.... înțelegeți dumneavoastră. În fine.

Domnule Vaida, și cum stăteam eu într-o mașină neagră, cu geamuri negre, cu mână pe claxon, cu o privire deloc relaxată și pe buze citindu-mi-se ”Noul Testament”, apare din dreapta ălă care a avut ideea să lase mașina acolo. Vă spun și de ce știu sigur că el a avut ideea să lase mașina acolo, ca să nu vă las cu explicația în pom și să înțelegeți cât mai bine ce vă cer eu, în numele a sute de șoferi și mii de ploieșteni.

Un cetățean de etnie neprecizată, la vreo 35-38 de ani, 1.65, cu o cafea la pahar în mână. Ce credeți că face ăsta, domnule director? Fața lui tâmpă nu pricepea de ce eu claxonez ca un distrus, fără să mă încadrez pe banda doi, înjur ca la competiție și sunt dispus, în cazul în care am (nu aveam zic și eu să mă dau mare) să scot maceta și să-i feliez.

Deschid geamul din dreapta și cetățeanul de care vă vorbesc începe să ia la cunoștință ”doleanțele” mele. Afla care îmi sunt fanteziile sexuale, probabil observă că îmi plac mamele și cred că... deși nu sunt... mă judecă drept fiind rasist. În fine, long story short, domnule Vaida, chiar dacă nu e frumos ce am făcut, vreau să știți și dumneavoastră că nimeni din mașina de mai jos nu a rămas ”neiubit”.

Revenind. Ce credeți că îmi spune, domnule director, cetățeanul care a oprit pe avarii, și-a debarcat șatra în centru și și-a luat o cafea? ”Nu vezi boss că e pe avarii? De ce claxonezi?” Săritor din fire i-am zis că dacă are pană, i-o fac eu. M-a refuzat politicos, probabil știa și el că orice levier poate fi folosit ca armă albă.

După ce m-am răcorit, am plecat. Recunosc, domnule director Adrian Vaida, ați fost prima persoană la care m-am gândit după ce am plecat de acolo. Ați înțeles de ce? Ca să nu existe discuții la partaj, vă detaliez.

Domnule director, nu mi se pare normal ca într-o zonă unde se parchează haotic, e tot timpul aglomerație, sunt sedii de bănci, etc, să nu aveți măcar un echipaj de poliție. Domnule director, faceți ceva pentru ploieșteni, siguranța traficului, faceți orice. Știu că aveți oameni puțini și majoritatea se dau loviți când îi băgați pe Rutieră, dar o să vă aprecieze lumea.

Nu e niciun secret pentru nimeni că sunt salarii nesimțite la Locală, bani plătiți de la bugetul local. Credeți că angajații dumneavoastră își merită salariile alea pentru care vă urăsc toți polițiștii de la IJP?

Aștept ziua în care voi scrie ceva de bine despre Poliția Locală. Până atunci nu pot decât să vă mulțumesc că m-ați ascultat.

Ștefan Vlăsceanu jurnalist Din anul 2013 face parte din echipa Observatorul Prahovean. Spune că mai are multe lucruri de învățat, nu s-a plictisit și nu vrea să facă altceva. De același autor